शिवचरित्राचा 'अथांग' अभ्यासक हरपला! ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार यांचं निधन
इतिहास संशोधन क्षेत्रातील एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व, ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार यांचं गुरुवारी पहाटे निधन झालं.
Published : March 26, 2026 at 8:19 AM IST
कोल्हापूर - महाराष्ट्राच्या इतिहास संशोधन क्षेत्रातील एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व, ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार यांचं गुरुवारी पहाटे निधन झालं. ते 85 वर्षांचे होते. मागील काही दिवसांपासून त्यांच्यावर कोल्हापूर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र, गुरुवारी पहाटे त्यांची प्राणज्योत मालवली.
डॉ. जयसिंग पवार यांच्या निधनानं मराठा साम्राज्याच्या इतिहासाचं एक विद्यापीठ हरपल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यांच्या निधनानं महाराष्ट्राच्या वैचारिक आणि इतिहास संशोधन क्षेत्राची मोठी हानी झाली असल्याची भावना आहे. डॉ. पवारांच्या निधनाचे वृत्त समजताच राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.