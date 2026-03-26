ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ जयसिंगराव पवार यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार, साश्रू नयनांनी कोल्हापूरकरांनी दिला अखेरचा निरोप
डॉ जयसिंगराव पवार यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात कोल्हापुरातील पंचगंगा घाटावर हजारो नागरिकांच्या उपस्थितीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
Published : March 26, 2026 at 5:27 PM IST|
Updated : March 26, 2026 at 5:42 PM IST
कोल्हापूर - महाराष्ट्राच्या इतिहास संशोधन क्षेत्रातील देदीप्यमान व्यक्तिमत्त्व आणि मराठेशाहीचे पुराव्यानिशी अभ्यासक डॉ जयसिंगराव पवार यांचं आज पहाटे वयाच्या 85 व्या वर्षी निधन झालं. त्यांच्यावर शासकीय इतमामात कोल्हापुरातील पंचगंगा घाटावर हजारो नागरिकांच्या उपस्थितीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
डॉ जयसिंगराव पवार यांचा जन्म 30 डिसेंबर 1941 रोजी सांगली जिल्ह्यातील तडसर गावी एका सामान्य कुटुंबात झाला. गरिबी आणि संघर्ष असूनही त्यांनी जिद्दीनं कोल्हापूरच्या राजाराम महाविद्यालयातून एम.ए. आणि शिवाजी विद्यापीठातून पीएच्. डी. पदवी संपादन केली. 1964 पासून डॉ. अप्पासाहेब पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली संशोधन सुरू करून त्यांनी तीन दशकांहून अधिक काळ शिवाजी विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात प्राध्यापक आणि विभागप्रमुख म्हणून सेवा दिली.
मराठा इतिहासातील दुर्लक्षित पैलूंवर प्रकाश - मराठा इतिहासातील दुर्लक्षित पैलूंवर प्रकाश टाकणाऱ्या डॉ. पवार यांचं सर्वात मोठं योगदान म्हणजे 'महाराणी ताराबाई', राजर्षी शाहू छत्रपती ही चरित्रे निर्माण करण्याचं महत्त्वाच काम. डॉ. जयसिंगराव पवार यांनी 50 हून अधिक ग्रंथ आणि 45 शोधनिबंध लिहिले असून सेनापती संताजी घोरपडे, मराठेशाहीचा मागोवा यांसारखे ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध आहेत. यासह 1200 पानांचा, तीन खंडांचा ‘राजर्षी शाहू स्मारक ग्रंथ’ संपादित करून त्यांनी तो भारताच्या 16 भाषांसह रशियन, फ्रेंच, जर्मन इत्यादी भाषांमध्ये अनुवादित केला. 1992 मध्ये स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनी’चे ते संस्थापक-संचालक आणि शाहू संशोधन केंद्राचे संचालक म्हणून कार्यरत राहिले. अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे संस्थापक-सदस्य ते होते. तसंच तीन वर्षे त्यांनी अध्यक्षपद भूषवलं.
शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार - ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार यांनी गुरुवारी पहाटे आपल्या निवासस्थानी अखेरचा श्वास घेतला, यानंतर अंत्यदर्शनासाठी निवासस्थानी मोठी गर्दी झाली होती. शिवतेज या बंगल्यापासून डॉ. पवार यांची अंत्ययात्रा पंचगंगा स्मशानभूमीपर्यंत काढण्यात आली. यावेळी हजारो कोल्हापूरकरांनी इतिहासाच्या अभ्यासकाला श्रद्धांजली वाहिली. याप्रसंगी पोलिसांनी बंदुकीच्या ३ फैरी झाडून त्यांना मानवंदना (सलामी) दिली, तसंच पोलीस धूनही सादर करण्यात आली. यावेळी डॉ. पवार यांच्या कुटुंबातील सदस्य प्रा. डॉ. अरुंधती पवार, डॉ. प्रा. मंजुश्री पवार, पृथ्वीराज पवार आणि रिया पवार तसंच खासदार शाहू महाराज छत्रपती, आमदार जयंत आसगावकर, पद्मश्री प्रतापसिंह जाधव, माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती, माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., पोलीस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता, इतिहास संशोधक डॉ. इंद्रजीत सावंत, प्रा. रमेश जाधव, उपस्थित होते. ‘डॉ. जयसिंगराव पवार अमर रहे’ अशा घोषणा देत हजारो कोल्हापूरवासीयांनी इतिहासाच्या या साक्षेपी अभ्यासकाला श्रद्धांजली अर्पण करून साश्रू नयनांनी अंतिम निरोप दिला.
हेही वाचा...