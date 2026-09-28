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आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना 'ओपीडी'चे बंधन! प्रशासकीय फायलींसोबतच आता प्रत्यक्ष करावी लागणार रुग्णतपासणी

वरिष्ठ डॉक्टर अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून किमान 3 तास ओपीडी सेवा बंधनकारक करण्यता आली आहे.

Healthcare Officials Ordered to Mandatorily Serve in OPDs
आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना 'ओपीडी'चे बंधन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 28, 2026 at 1:43 PM IST

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मुंबई : आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं काम आता केवळ कार्यालयीन बैठका, फायलींचा निपटारा आणि प्रशासकीय निर्णयांपुरतं मर्यादित राहणार नाही. आरोग्य व्यवस्थेतील प्रत्यक्ष परिस्थितीची माहिती व्हावी आणि रुग्णांना मिळणाऱ्या सेवांचा थेट अनुभव घेता यावा, यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ओपीडी सेवेत सहभागी होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या निर्णयानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय कामकाजासोबत प्रत्यक्ष रुग्णसेवेची जबाबदारीही पार पाडावी लागणार आहे. त्यांना आठवड्यातून किमान तीन तास ओपीडीमध्ये रुग्ण तपासणी करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

या निर्णयाच्या कक्षेत कोण कोण येणार? :

पालिका तसेच जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील आरोग्य व्यवस्थेचं नेतृत्व करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांना नियमित भेटी देऊन प्रत्यक्ष रुग्णसेवेत सहभागी व्हावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळतानाच आरोग्य संस्थांमधील सेवा आणि रुग्णांच्या अडचणींचा प्रत्यक्ष अनुभव अधिकाऱ्यांना घेता येणार आहे.

या निर्णयाच्या कक्षेत जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा माता-बाल संगोपन अधिकारी, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, सहाय्यक संचालक आणि तालुका आरोग्य अधिकारी यांचा समावेश आहे.

संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील आरोग्य संस्थांना भेट देऊन तेथील आरोग्य सेवा, उपलब्ध सुविधा तसेच रुग्णांची प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागातील प्रशासकीय यंत्रणा आणि प्रत्यक्ष रुग्णसेवा यांच्यातील समन्वय अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे.

ओपीडीमध्ये प्रत्यक्ष काम केल्यामुळे रुग्णालयांमधील गर्दी, रुग्णांची संख्या, मनुष्यबळाची उपलब्धता, औषधसाठा, आवश्यक वैद्यकीय सुविधा तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांसमोरील अडचणींचा अधिकाऱ्यांना थेट अंदाज घेता येणार आहे. केवळ अहवाल आणि आकडेवारीवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या आधारे आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी ओळखून त्यावर उपाययोजना करणं शक्य होईल, असं मुंबई महानगरपालिका कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा यांनी सांगितलं.

'अडचणी अधिक स्पष्टपणे समोर येऊ शकतात'

आरोग्य संस्थांची पाहणी करताना उपलब्ध कागदपत्रे, अहवाल आणि प्रशासकीय माहितीच्या आधारे परिस्थितीचा आढावा घेतला जातो. मात्र, रुग्ण आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधल्यामुळे सेवांमधील अडचणी अधिक स्पष्टपणे समोर येऊ शकतात. ग्रामीण तसेच जिल्हास्तरावरील आरोग्य व्यवस्थेची वस्तुस्थिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे, असे डॉ. शहा यांनी नमूद केलं.

ओपीडीमध्ये रुग्णसेवा देण्याच्या निर्देशांचे पालन संबंधित अधिकाऱ्यांना करणं आवश्यक राहणार आहे. निर्देशांची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय पातळीवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती डॉ. शहा यांनी दिली. त्यामुळे बैठका, फायली आणि प्रशासकीय कामकाजासोबत वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष रुग्णसेवेलाही वेळ द्यावा लागणार आहे.

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