काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांचं निधन
माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर (Shivraj Patil Passes Away) यांचं वयाच्या 90 व्या वर्षी निधन झालं.
Published : December 12, 2025 at 8:12 AM IST
लातूर : माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर (Shivraj Patil Passes Away) यांचं वयाच्या 90 व्या वर्षी निधन झालं. लातूर येथील निवासस्थानी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. मागील काही दिवसापासून ते आजारी होते. शिवराज पाटील चाकूरकर आयुष्यभर काँग्रेसच्या राजकारणात सक्रिय राहिले. मागील अनेक वर्षांपासून राजकीय जीवनातून ते निवृत्त झाले होते. अत्यंत अभ्यासू आणि स्वच्छ प्रतिमा असलेले राजकारणी म्हणून त्यांच्याकडं पाहिलं जातं.
Saddened by the passing of Shri Shivraj Patil Ji. He was an experienced leader, having served as MLA, MP, Union Minister, Speaker of the Maharashtra Assembly as well as the Lok Sabha during his long years in public life. He was passionate about contributing to the welfare of… pic.twitter.com/muabyf7Va8— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2025 ockquote class="twitter-tweet">
Saddened by the passing of Shri Shivraj Patil Ji. He was an experienced leader, having served as MLA, MP, Union Minister, Speaker of the Maharashtra Assembly as well as the Lok Sabha during his long years in public life. He was passionate about contributing to the welfare of… pic.twitter.com/muabyf7Va8— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2025
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलं दु:ख : "शिवराज पाटील यांच्या निधनानं दुःख झालं. ते एक अनुभवी नेते होते, त्यांनी त्यांच्या सार्वजनिक जीवनात आमदार, खासदार, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष तसेच लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून काम केले आहे. समाजाच्या कल्याणासाठी योगदान देण्याची त्यांची तीव्र इच्छा होती. गेल्या काही वर्षांत मी त्यांच्याशी अनेकदा संवाद साधला. या दुःखाच्या वेळी माझ्या भावना त्यांच्या कुटुंबासोबत आहेत," अशा भावना व्यक्त करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.
माजी केंद्रीय गृहमंत्री, ज्येष्ठ नेते शिवराजजी पाटील चाकूरकर यांच्या निधनाचे वृत्त दुःखद आहे. त्यांना माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली. लोकसभा अध्यक्षपदासह विविध केंद्रीय मंत्रीपदावर कार्य करताना चाकूरकर यांनी त्यांच्या प्रशासनिक कौशल्याने देशात आपल्या कामाचा वेगळा ठसा उमटवला. अभ्यासू…— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) December 12, 2025
केंद्रात विविध पदं सांभाळली : शिवराज पाटील चाकूरकर हे मूळचे लातूर जिल्ह्यातील चाकूर येथील रहिवासी होते. उस्मानिया विद्यापीठातून विज्ञान विषयात पदवी आणि मुंबई विद्यापीठातून कायद्याचं शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी १९६७-६९ या काळात लातूर नगरपालिकेमध्ये काम करत राजकारणात पाऊल ठेवलं. १९८० मध्ये ते लातूर मतदारसंघातून पहिल्यांदा लोकसभेत निवडून आले आणि त्यानंतर १९९९ पर्यंत सलग सात निवडणुका जिंकत लोकसभेतील एक प्रभावी नेता म्हणून उदयास आले. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात संरक्षण राज्यमंत्री, वाणिज्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स व अवकाश अशा महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली. १९९१ ते १९९६ या काळात ते देशाचे १० वे लोकसभा अध्यक्ष होते. लोकसभेचे आधुनिकीकरण, संगणकीकरण, संसदेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण, नवे ग्रंथालय इमारत यांसारख्या उपक्रमांना त्यांनी गती दिली.
ज्येष्ठ काँग्रेस नेते शिवराज पाटील जी यांच्या निधनाची बातमी ऐकून अत्यंत दुःख झाले. सात वेळा खासदार म्हणून निवडून आलेल्या पाटील जींनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक केंद्रीय मंत्रिपदे भूषवली आणि काँग्रेस पक्षाशी अखंड निष्ठा जपली. मी शिवराज पाटील यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करते.… pic.twitter.com/Ovlmw6sIwS— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) December 12, 2025
मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर दिला होता राजीनामा : सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षातही त्यांनी जाहीरनामा समितीचं अध्यक्षपदासह अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. २००८ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षेतील त्रुटीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी ३० नोव्हेंबर २००८ रोजी राजीनामा दिला. देशातील उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार सुरू करण्याचं श्रेयही त्यांना दिलं जातं.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांच्या निधनाचे वृत्त ऐकून अत्यंत दुःख झाले. नगराध्यक्ष ते केंद्रीय गृहमंत्री असा अद्वितीय राजकीय प्रवास करणारे आणि लातूर जिल्ह्याचे सुपुत्र असलेले चाकूरकर साहेब एक सुसंस्कृत व चारित्र्यसंपन्न व्यक्तिमत्त्व… pic.twitter.com/rDFQRmL6Tw— Adv. Yashomati Thakur (@AdvYashomatiINC) December 12, 2025
शिवराज पाटील चाकूरकर यांच्या निधनानं काँग्रेस पक्षाचं आणि देशाच्या राजकारणाचं मोठं नुकसान झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यांच्या निधनाची बातमी कळताच काँग्रेस पक्षासह सर्व राजकीय पक्षांतील नेत्यांनी आणि त्यांच्या संघटनेतील कार्यकर्त्यांनी दुःख व्यक्त करत श्रद्धांजली वाहिली.
लोकसभेचे माजी अध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर साहेब यांच्या निधनाची बातमी अतिशय दुःखद आहे. त्यांनी तब्बल सात वेळा लातूर लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले होते. यासोबतच केंद्र सरकारमध्ये महत्वाच्या खात्याची जबाबदारी देखील त्यांनी पार पाडली. ते पंजाबचे… pic.twitter.com/tWKu5uwHpH— Supriya Sule (@supriya_sule) December 12, 2025
हेही वाचा - बाबा आढाव यांच्या अस्थींचं हमालभवन इथं चाफ्याचे झाड लावून केलं विसर्जन; पाहा व्हिडिओ