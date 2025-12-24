काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुरुपसिंग नाईक यांचं निधन; वयाच्या 88 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री आणि माजी खासदार सुरुपसिंग नाईक यांचं वृद्धापकाळानं निधन झालं. उद्या त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केले जातील.
Published : December 24, 2025 at 7:02 PM IST
नंदुरबार : जिल्ह्याचे ज्येष्ठ नेते सुरुपसिंग नाईक यांचं वृद्धापकाळानं निधनं झालं. नंदुरबार जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून त्यांनी काँग्रेसची धुरा सांभाळली होती. त्यांच्यावर गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई, बारडोली (गुजरात) आणि नंतर नवापूर मधील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. उपचारादरम्यान त्यांचं निधन झालं.
सुरुपसिंग नाईक यांचा राजकीय प्रवास : 1962 मध्ये सुरुपसिंग नाईकांनी यांनी नवापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदापासून राजकीय प्रवासाला सुरुवात केली. 1965 साली ते धुळे जिल्हा परिषदेत सदस्य म्हणून निवडून आले. 1972 साली नवापूर विधानसभा मतदारसंघातून मोठ्या मताधिक्यानं निवडून आले. आणीबाणीच्या काळात त्यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून मार्च 1977 साली प्रथमच नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेस पक्षाचं तिकिट मिळालं. 1980 साली त्यांचा मोठ्या मताधिक्यानं विजय झाला आणि ते लोकसभेत पोहोचले. त्यांनी नंतर राजीनामा दिला आणि 25 सप्टेंबर 1980 रोजी महाराष्ट्र राज्यात कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी त्यांना देण्यात आली. त्यांनी आदिवासी विकास, समाज कल्याण, सार्वजनिक बांधकाम, परिवहन, राज्य उत्पादन शुल्क, वन व बंदरे अशी विविध खाती सांभाळली.
नंदुरबार जिल्ह्याच्या विकासात मोलाचा वाटा : 2009 मध्ये डॉ. विजयकुमार गावित यांचे बंधू शरद गावितांनी त्यांचा पहिल्यांदा पराभव केला. यानंतर त्यांनी 2014 मध्ये शरद गावितांना पराभूत करत पुन्हा विधानसभेत पोहचले. मात्र वाढतं वय लक्षात घेत त्यांनी 2019 आणि 2024 मध्ये चिरंजीव शिरीष नाईक यांच्या माध्यमातून काम सुरू ठेवलं. आपल्यातील शैक्षणिक दृष्टी जोपासत त्यांनी आपले जुने सहकारी दिवंगत माणिकराव गावित यांच्यासोबत आदिवासी सेवा सहाय्यक व शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या माध्यमातून नवापूर तालुक्यात मोठ्या शिक्षण संस्थेचं जाळं विणलं. सहकारातून समृद्धी हे धान्यात ठेवत त्यांनी आदिवासी सहकारी साखर कारखाना डोकारे याची पायाभरणी केली. आज धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातल्या अनेक योजना आणि विकास कामांमध्ये त्यांचा मोलाचा वाटा आहे.
