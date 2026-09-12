ज्येष्ठ काँग्रेस नेते डॉ. रत्नाकर महाजन काळाच्या पडद्याआड; वयाच्या 80व्या वर्षी निधन
डॉ. रत्नाकर महाजन यांचा जन्म 14 जून 1946 रोजी इंदापुरात झाला. त्यांचं प्राथमिक शिक्षण इंदापूरमध्येच झालं. उच्च शिक्षणासाठी ते पुण्यात आले आणि पुण्यातच स्थायिक झाले.
Published : September 12, 2026 at 10:10 AM IST
पुणे : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी प्रवक्ते रत्नाकर महाजन यांचे आज शनिवारी (12 सप्टेंबर) सकाळी पुण्यातील राहत्या घरी निधन झालं. ते 80 वर्षांचे होते. गेल्या काही दिवसांपासून ते आजारी होते. आजारपणामुळे त्यांच्यावर राहत्या घरीच उपचार सुरू होते. आज सकाळी त्यांच्या राहत्या घरीच प्राणज्योत मालवली.
महाजन यांची अभ्यासू, संयमी आणि निष्ठावंत नेता अशी ओळख होती. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते म्हणून त्यांनी पक्षाच्या विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या होत्या. त्यांच्यावर आज दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.
समाजवादी विचारसरणीतून सामाजिक कार्याला सुरुवात : डॉ. रत्नाकर महाजन यांचा जन्म 14 जून 1946 रोजी इंदापूर इथं झाला होता. त्यांचं प्राथमिक शिक्षण इंदापूरमध्येच झालं. उच्च शिक्षणासाठी ते पुण्यात आले आणि त्यानंतर पुण्यातच स्थायिक झाले. व्यवसायानं डॉक्टर असलेल्या महाजन यांनी समाजवादी विचारसरणीने प्रेरित होऊन सामाजिक क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. आणीबाणीच्या काळात त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला.
महाजन हे राज्य नियोजन महामंडळाचे माजी अध्यक्ष होते. तसेच त्यांनी लोकबोधिनी संस्थेचे अध्यक्षपदही भूषविलं. समाजवादी विचारवंत आणि राजकीय विश्लेषक म्हणूनही त्यांची ओळख होती.
युवक चळवळीपासून काँग्रेसपर्यंतचा प्रवास : महाजन यांनी युक्रांद (युवक क्रांती दल), सेवा दल, भारत जोडो अभियान आणि विद्यार्थी चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला. पुढे ते काँग्रेस पक्षासोबत जोडले गेले.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात काँग्रेसची राजकीय पिछेहाट होत असताना पक्षाची भूमिका प्रभावीपणे मांडण्याची जबाबदारी महाजन यांच्यावर होती. त्यांनी त्या काळात विविध मुद्द्यांवर काँग्रेसची बाजू प्रभावीपणे मांडली. गेल्या काही दिवसांपासून रत्नाकर महाजन आजारी होते. पुण्यातील राहत्या घरी त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. आज सकाळी राहत्या घरीच त्यांचं निधन झालं.
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