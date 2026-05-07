पुण्यात ज्येष्ठ नागरिकांकडून नसरापूर, पर्वतीसह थेऊरमध्ये अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार, डॉक्टरांनी काय सांगितलं कारण?
नसरापूर, पर्वती आणि थेऊरमध्ये अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार केल्याच्या प्रकरणात ज्येष्ठ नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे. त्यामागील मानसिकतेचं कारण डॉक्टरांनी सांगितलं. वाचा, सविस्तर
Published : May 7, 2026 at 2:57 PM IST
पुणे: नसरापूर येथे लहान मुलीवर लैंगिक अत्याचाराची घटना ताजी असताना पुण्यातील पर्वती येथे देखील धक्कादायक घटना घडली आहे. पुण्यातील पर्वती पायथा परिसरात रात्रीच्या वेळेस आजोबाकडून 9 वर्षाच्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले. या घटनेनंतर ज्येष्ठ नागरिकांना काय झालं, असा अनेकांना प्रश्न पडत आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिक विविध काम, देवधर्म करत असतात. त्याच वयात अशा घटना घडल्यानं सर्वत्र संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
ससून रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. यलप्पा जाधव म्हणाले की, " 60 वर्षांनंतर अनेक नागरिक नोकरीतून निवृत्त होतात. निवृत्तीनंतर येणारा एकटेपणा हे या प्रवृत्तीमागील एक प्रमुख कारण आहे. सध्याच्या इंटरनेटच्या युगात मोबाईलचा वाढता वापर, पॉर्नोग्राफी, डेटिंग ॲप्स आणि सोशल मीडियामुळे ज्येष्ठांच्या मानसिकतेवर परिणाम होत आहे. तसेच, बदलत्या काळानुसार जुनी सामाजिक मूल्ये आणि कौटुंबिक बंधने कमी होत चालल्यानं अशा घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचं दिसून येत आहे".
ते पुढे म्हणाले," वाढत्या वयानुसार निर्माण होणाऱ्या आरोग्याच्या तक्रारी आणि त्यातून येणारे नैराश्य यांचाही ज्येष्ठांच्या वर्तनाशी जवळचा संबंध असतो. अनेकदा आपली मते किंवा भावना मांडण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ न मिळाल्यानं ज्येष्ठ नागरिक चुकीच्या मार्गाकडे वळण्याची शक्यता असते. ज्येष्ठ नागरिकांनी 'मॉर्निंग वॉक ग्रुप्स' किंवा 'ज्येष्ठ नागरिक संघ' हे एकटेपणा घालवण्यासाठी उत्तम माध्यम असून त्याचा वापर केला पाहिजे. मित्र-मैत्रिणींसोबत गप्पा मारणे, मनातील गोष्टी शेअर करणे आणि एकमेकांना आधार देणे याचा वापरदेखील त्यांनी केला पाहिजे. तसेच केवळ घराबाहेरच नाही तर घरातही नातेवाईकांनी आणि मुलांनी ज्येष्ठांशी सुसंवाद राखणं आवश्यक आहे. ज्येष्ठांना दिला जाणारा वेळ आणि प्रेम त्यांना अशा नकारात्मक प्रवृत्तींपासून दूर ठेवू शकते", असे डॉ. यलप्पा जाधव यांनी सांगितलं.
आरोपीला फाशी देण्याची पीडितेच्या आईची मागणी- पर्वती येथील 9 वर्षाच्या पीडितेच्या आई-वडिलांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. या प्रकरणात माझ्या बापाला फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी पीडितेच्या आईनं प्रतिक्रिया दिली आहे. याबाबत पीडित मुलीची आई म्हणाली," मी आणि माझा नवरा आम्ही दोघेही कामावर जातो. ते रिक्षा चालवतात. तर मी कपड्याच्या दुकानात काम करत असते. रात्री, मी घरी येत असताना माझ्या मुलीनं सर्व हकीकत सांगितली आहे. तिला मारहाणही करण्यात आली. या नराधमाला समाजात राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्याला केवळ फाशीचीच शिक्षा व्हायला हवी". पीडितेच्या वडिलांनी सांगितलं की," आजोबाच्या चुकीच्या वर्तनामुळे आणि चोरीच्या संशयावरून वर्षभरापूर्वीच घरातून काढून टाकण्यात आलं होतं. तरीही त्यानं संधी साधून हे घृणास्पद कृत्य केलं आहे".
पर्वतीमधील अत्याचार प्रकरणात आरोपीला 7 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी- आरोपीला न्यायालयानं 7 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणाचा तपास म्हणून पोलिसांनी मध्यरात्री आरोपीला घेऊन घटनास्थळाची पाहणी केली. न्यायालयात पोलिसांनी सांगितलं की, आरोपीला मेडिकल करायचं आहे. असे गुन्हे कुठे केले आहेत का, याचा तपास करायचा आहे. मोबाईल जप्त करून तपास करायचा आहे. स्वतःच्या नातीसोबत दुष्कृत्य केलं. शेजारच्या बाईनं साक्ष दिल्यानं तिचा जबाब घेतला आहे. गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आहे.
थेऊरमध्येही अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार- नसरापूर आणि पर्वती येथील लहान मुलीवरील अत्याचाराचे प्रकरण ताजे असताना पुण्याच्या थेऊरमध्ये नसरापूर घटनेची पुनरावृत्ती झाली. एका सहा वर्षे वयाच्या अल्पवयीन चिमुरडीवर गिरणी चालकानं लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न केला आहे. या प्रकरणात लोणी काळभोर पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर नागरिकांमध्ये मोठा संताप व्यक्त केला जात असून आरोपीला तात्काळ फाशी देण्याची नागरिकांनी मागणी केली आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, पीडित अल्पवयीन मुलगी पुण्यातील राहणारी आहे. ती आपल्या आजोबाकडे उन्हाळी सुट्टीसाठी आली होती. यावेळी आजोबाच्या घराच्या शेजारी राहणाऱ्या 42 वर्षाच्या गिरणी चालकानं पीडितेला बोलावून लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेनंतर नागरिक आणि पोलिसांनी तात्काळ धाव घेत आरोपीला ताब्यात घेतलं. पोलिसांनी आरोपी विरोधात लोणी काळभोर पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास सुरू आहे.