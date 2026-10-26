नातवाच्या साथीने आजी झाली साक्षर; नवभारत अभियानाला ज्येष्ठांचा प्रतिसाद, 24 हजार ज्येष्ठांनी दिली साक्षरता परीक्षा
केंद्र सरकारच्या नवभारत साक्षरता अभियानांतर्गत आयोजित परीक्षेत मंगल माने उत्तीर्ण झाल्या आहेत.
Published : October 26, 2026 at 8:13 PM IST
कोल्हापूर : शिक्षणाला वयाची मर्यादा नसते, हे कोल्हापुरातील मंगल माने यांनी दाखवून दिलं आहे. साठी ओलांडल्यानंतर नातवासोबत अभ्यास करत त्यांनी अवघ्या तीन महिन्यांत स्वतःचे नाव लिहिण्यासह वाचन, लेखन आणि अंकगणिताचे धडे गिरवले. नवभारत साक्षरता अभियानांतर्गत झालेल्या परीक्षेत त्या उत्तीर्ण झाल्या असून, कोल्हापूर जिल्ह्यातील 24 हजारांहून अधिक नवसाक्षरांनी या परीक्षेला हजेरी लावली.
आयुष्यातील हा क्षण सार्थकी लागल्याची मंगल माने यांची भावना
शिक्षणाची आवड होती, मात्र घरची परिस्थिती प्रतिकूल होती. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करताना पालकांची होणारी ओढाताण पाहून शिक्षणासाठी हट्ट करणंही जिवावर यायचं. त्यामुळे शिक्षणाची इच्छा मनातच ठेवून आयुष्य पुढे सरकले. लग्न झाले, संसार सुरू झाला. आपण शिकलो नाही, पण मुलांनी शिकावं, यासाठी कष्ट घेतलं. मुलांनी शिक्षणाच्या जोरावर कर्तृत्व सिद्ध केलं. आता नातवंडांसोबत शिकण्याचा प्रयत्न सुरू केला आणि तीन महिन्यांच्या मेहनतीनंतर स्वतःचं नाव लिहिता येऊ लागलं. आयुष्यातील हा क्षण सार्थकी लागल्याची भावना कोल्हापुरातील ज्येष्ठ नागरिक मंगल माने यांनी व्यक्त केली.
केंद्र सरकारच्या नवभारत साक्षरता अभियानांतर्गत आयोजित परीक्षेत मंगल माने उत्तीर्ण झाल्या आहेत. आयुष्याच्या या टप्प्यावर अक्षरओळख करून घेत स्वतःचे नाव लिहिण्यापर्यंतचा त्यांचा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल 24 हजार ज्येष्ठ नागरिकांनी या परीक्षेला हजेरी लावली. शिक्षणाला वयाची मर्यादा नसते, हेच या उपक्रमातून अधोरेखित झालं आहे.
साठी ओलांडली, पण शिक्षणाची जिद्द कायम; नातवासोबत गिरवले साक्षरतेचे धडे :
शिक्षणाला वयाची मर्यादा नसते, याचा प्रत्यय कोल्हापुरातील मंगल बबन माने यांनी दिला आहे. केंद्र सरकारच्या नवभारत साक्षरता अभियानांतर्गत रविवारी झालेल्या वाचन, लेखन आणि संख्याज्ञानाच्या चाचणी परीक्षेत त्यांनी सहभाग घेतला. विशेष म्हणजे, नातवासोबत अभ्यासाचा सराव करत त्यांनी साक्षरतेचे धडे गिरवले.
मूळच्या सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव तालुक्यातील तोंडोली गावच्या मंगल माने गेल्या 10 वर्षांपासून मुलाच्या नोकरीनिमित्त कोल्हापुरातील जवाहरनगर येथे राहतात. घरकाम आणि कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळून मिळणाऱ्या वेळेत त्या जवळच्या वीर ककय्या विद्यालयात गेल्या तीन महिन्यांपासून साक्षरतेचे धडे घेत आहेत. शाळेतील शिक्षक सातापा पाटील आणि स्वाती संकपाळ यांचे त्यांना मार्गदर्शन मिळत आहे.
इयत्ता पाचवीत शिकणारा नातू विराट गणेश माने याच्यासोबत अभ्यासाचा सराव केल्यामुळे त्यांना अंकगणिताची तोंडओळख, वाचन आणि लेखन शिकता आलं. आयुष्याची साठी ओलांडल्यानंतर स्वतःचे नाव लिहिता येणे हा आपल्यासाठी सर्वोत्तम क्षण असल्याची भावना मंगल माने यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना व्यक्त केली.
जिल्ह्यातील 24 हजार ज्येष्ठ नागरिकांनी दिली परीक्षा :
कोल्हापूर जिल्ह्यातील 12 तालुक्यांत झालेल्या या परीक्षेसाठी 25 हजार 891 जणांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 24 हजार 9 जणांनी 50 गुणांच्या चाचणी परीक्षेला हजेरी लावली. दिव्यांग परीक्षार्थींना वेळेत सूट देण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या नवभारत साक्षरता अभियानाला कोल्हापूर जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी सुवर्णा सावंत यांनी दिली.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 41 हजार नवसाक्षरांची हजेरी :
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याला नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत 47 हजार 368 नवसाक्षरांचे उद्दिष्ट देण्यात आलं होतं. त्यापैकी 43 हजार 726 असाक्षरांची नोंदणी करण्यात आली. यातील 41 हजार 936 नवसाक्षरांनी पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान परीक्षेला हजेरी लावली. यामध्ये 15 हजार 619 पुरुष आणि 26 हजार 317 महिलांचा समावेश होता. परीक्षा देण्यासाठी आलेल्या नवसाक्षरांचं जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून गुलाबपुष्प देऊन स्वागत करण्यात आलं.