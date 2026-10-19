येरवड्यात ड्रेनेजच्या खड्ड्यात पडून ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू; जबाबदारांवर कठोर कारवाई करा - डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची मागणी
ड्रेनेजच्या खड्ड्यात पडून ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात कारवाई करण्याची मागणी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे. चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची शिवसेनेनं मागणी केली.
Published : October 19, 2026 at 7:27 PM IST
पुणे - पुणे शहरातील येरवडा येथील चित्रा चौक परिसरात ड्रेनेजच्या कामासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात पडून ज्येष्ठ नागरिक प्रदीप लक्ष्मण परदेशी (वय 69 वर्षे) यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेना नेत्या, विधानपरिषेदेच्या माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे. नागरिकाचा खड्ड्यात मृत्यू झाल्या प्रकरणात गृह राज्यमंत्री योगेश कदम आणि नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची तातडीची संयुक्त बैठक बोलवावी, अशी मागणीही नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे.
शिवसेनेचे पुणे शहर संघटक आनंद गोयल यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, चित्रा चौक परिसरात पुणे महानगरपालिकेच्या मलनिःसारण विभागामार्फत मागील सहा महिन्यांपासून ड्रेनेजचे काम सुरू आहे. या कामासाठी खोदलेल्या सुमारे 10 ते 15 फूट खोल खड्ड्यात ज्येष्ठ नागरिक परदेशी पडले. खोल खड्ड्यात गंभीर जखमी झाल्यानंतर त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे.
चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी- कामाच्या ठिकाणी मजबूत बॅरिकेड्स, धोक्याचे सूचना फलक, परावर्तक चिन्हे आणि पुरेशी प्रकाशव्यवस्था नव्हती. स्थानिक नागरिकांनी यापूर्वी तक्रारी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे, असा स्थानिकांचा आरोप आहे. सार्वजनिक कामे सुरू असताना नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करणे ही संबंधित यंत्रणा आणि ठेकेदाराची जबाबदारी आहे. या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी आनंद गोयल यांनी मागणी केली.
ठेकेदाराला नियमानुसार काळ्या यादीत टाकावे- मृताच्या कुटुंबीयांना तातडीने आधार मिळावा आणि अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना व्हाव्यात अशी भुमिका यावेळी त्यांनी व्यक्त केली तसेच संबंधित ठेकेदार व अन्य जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार गुन्हा नोंदविण्याची कार्यवाही करावी. तपासातील पुराव्यांच्या आधारे सदोष मनुष्यवधाच्या तरतुदी लागू होतात का, याचीही पडताळणी करावी, अशी मागणी शिवसेचे पुणे शहर संघटक आनंद गोयल यांनी केली आहे. तसेच दोषी ठेकेदाराला नियमानुसार काळ्या यादीत टाकावे. देखरेखीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करावी, असेही त्यांनी सांगितलं.