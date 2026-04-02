पुण्यात चक्क 'पोर्टर डिलिव्हरी ॲप'वरून ड्रग्जची विक्री, चार आरोपी अटकेत

पुण्यात चक्क 'पोर्टर डिलिव्हरी ॲप'वरून ड्रग्ज विक्री होत असल्याचं समोर आलंय. या प्रकरणात एकूण चार आरोपींना पोलिसांनी अटक केलीय.

drugs selling on Porter app pune
पुण्यात 'पोर्टर डिलिव्हरी ॲप'वरून ड्रग्जची विक्री प्रकरणी चार आरोपींना अटक
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 2, 2026 at 4:28 PM IST

पुणे - 'पुणं तिथं काय उणं' हे नेहमी म्हटलं जातं आणि याची प्रचिती ही नेहमी विविध माध्यमातून येत असते. पुणे शहरात गेल्या काही वर्षात विविध शक्कल लावून गुन्हे केल्याचे समोर आले आहे. अश्यातच पुणे पोलिसांकडून गेल्या काही काळापासून ड्रग्जविरोधी मोहीम सुरू केली आहे. आता पुण्यात चक्क 'पोर्टर डिलिव्हरी ॲप'वरून ड्रग्ज विक्री होत असल्याचं समोर आलंय. या प्रकरणात एकूण चार आरोपींना पोलिसांनी अटक केलीय.

उत्तमनगर पोलिसांची कारवाई - पुण्यातील उत्तमनगर पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करत चार आरोपींना अटक केलीय. या ॲपच्या माध्यमातून तब्बल 300 जणांना ड्रग्ज पुरवलं असल्याची माहिती पोलीस तपासात समोर आलीय. विशेष म्हणजे, हे सगळे आरोपी एमडी या ड्रग्जचा पुरवठा करण्यासाठी पोर्टर नावाच्या डिलिव्हरी ॲपचा उपयोग करत होते. आरोपींना न्यायालयात हजर केलं असता 8 दिवसांची पोलीस कोठडी मिळाली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

माहिती देताना पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम (ETV Bharat Reporter)

'असा' लावला तपास - पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम म्हणाले, हे खूप मोठं रॅकेट असून, उत्तमनगर पोलिसांनी हे प्रकरण उघडकीस आणलं आहे. उत्तमनगर पोलीस ठाणे येथे एक अल्पवयीन मुलगी हरवल्याची तक्रार होती. तिच्या अपहरणाचा तपास करत असताना माहिती मिळाली की, आरोपी एका ठिकाणी आहे. त्या ठिकाणी पोलिसांचं पथक पाठवण्यात आलं. तिथं आरोपी सापडला. मात्र, त्याची तपासणी केली असताना एमडी ड्रग्जच्या दोन पुड्या सापडल्या. त्याची चौकशी केली असता तो एमडी ड्रग्जमध्ये असल्याचं त्यानं सांगितलं. त्याच्या मोबाईलची तपासणी केली असता त्यात 300 जणांची रजिस्टरची माहिती मिळाली."

चार आरोपींना अटक - याचा पुढं तपास केला असताना या ड्रग्ज प्रकरणात 8 नावं निष्पन्न झाली. यात भय्या तावडे, दहीभाते, नायर आणि नितीन कदम या चार जणांना अटक करण्यात आली असून, चार आरोपी फरार आहेत. त्यांना पकडण्यासाठी पथक पाठवण्यात आले आहे. यात अजून काही नावं समोर येण्याची शक्यता असून, पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू आहे.

आरोपींकडून एमडी ड्रग्ज जप्त - "अटकेतील आरोपी 'पोर्टर डिलिव्हरी ॲप'वरून ड्रग्ज विक्री करत होते. आरोपींची जेलमध्ये ओळख झाली होती आणि यानंतर बाहेर आल्यावर त्यांनी हे काम सुरू केलं. तब्बल 300 जणांना हे ड्रग्ज पुरवले असल्याची माहिती पोलीस तपासात समोर आली. या सगळ्या आरोपींकडून काही प्रमाणात एमडी ड्रग्ज जप्त केलं असून, या मागे मोठं रॅकेट असून ज्यांची ज्यांची नावं समोर येणार त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे," अशी माहिती पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी दिली.

TAGGED:

SELLING DRUGS IN PUNE
DRUGS SELLING ARREST PUNE POLICE
पोर्टर ॲप ड्रग्ज विक्री पुणे
ड्रग्ज विक्री पुणे
DRUGS SELLING ON PORTER APP

