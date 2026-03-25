आई-वडिलांना मारण्याची धमकी देत भोंदूबाबा खरातनं मुलीवर केला अत्याचार; गुन्हा दाखल
भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणाची राज्यात चांगलीच चर्चा होत आहे. दरम्यान त्याचे अनेक कारनामे बाहेर येत आहेत.
Published : March 25, 2026 at 4:11 PM IST
नाशिक : राज्यात भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण चांगलाच गाजत आहे. यासह खरातचे अनेक कारनामे आता समोर येत आहेत. अशोक खरातनं शिर्डीमध्ये केलेला कारनामा आता समोर आलाय. आई-वडिलांना ठार मारण्याची धमकी देत भोंदूबाबा अशोक खरातनं शिर्डीतील एका मुलीवर वारंवार अत्याचार केल्याप्रकरणी पोलिसांत गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. भोंदूबाबा खरात विरोधात आतापर्यंत अनेक महिलांनी लैंगिक शोषणाबाबत तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्यामुळं त्याच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
प्रकरणाची व्याप्ती बघून तपास एसआयटीकडं : भोंदूबाबा अशोक खरात विरोधात नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात महिला अत्याचाराचा गुन्हा दाखल झाला आहे. भोंदूबाबा खरातनं एका महिलेवर अत्याचार केल्याप्रकरणी त्याच्यावर कारवाई केली आहे. 18 मार्चला नाशिक गुन्हे शाखेनं अशोक खरातला ताब्यात घेतलं. तपासादरम्यान पोलिसांना खरातच्या कारनाम्याचे अनेक व्हिडिओ मिळाले. या गुन्ह्याची व्याप्ती बघता हा तपास राज्य शासनानं एसआयटी पथकाकडं दिला. आतापर्यंत खरात विरोधात अत्याचाराचे अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत. भोंदूबाबा खरात हा सिन्नर तालुक्यातील श्री ईशान्येश्वर मंदिर ट्रस्टचा अध्यक्ष आहे. मागील काही वर्षांमध्ये कॉस्मॉलॉजी एक्स्पर्ट आणि अंकशास्त्रज्ञ म्हणून तो चर्चेत आला. यानंतर अनेक राजकीय नेते, अधिकारी, सेलिब्रिटी आणि उद्योजक त्याच्याकडं मार्गदर्शनासाठी जात होते.
खरातविरोधात सातवा गुन्हा दाखल : भोंदूबाबा अशोक खरातवर शिर्डीत आणखी एक गंभीर गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत मंगळवारी एका पीडित तरुणीनं एफआयआर दाखल केला आहे. शेतात घर बांधण्यासाठी योग्य जागा सांगा म्हणत पीडित तरुणीचं कुटुंब भोंदूबाबा खरातकडं गेलं होतं. तिसऱ्या भेटीत पीडित तरुणीला भोंदूबाबा खरातनं औषध देऊन तिच्यावर अत्याचार केला. याबाबत कुठं सांगितलं तर दैवीशक्तीनं तुझ्या आई-वडिलांना मारुन टाकीन, अशी धमकी खरातनं तरुणीला दिली. त्यामुळं बिथरलेल्या पीडित तरुणीनं याबाबत कोणाला काही सांगितलं नाही. जुलै ते डिसेंबर 2024 दरम्यान भोंदूबाबा खरातनं तिच्यावर अनेक वेळा अत्याचार केल्याचा उल्लेख पीडितेनं तक्रारमध्ये केला आहे.
भोंदूबाबा खरातकडं करोडोंची संपत्ती : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात भोंदूबाबा अशोक खरातबाबत निवेदन केलं. तेव्हा त्यांनी भोंदूबाबा खरातची कुंडली बाहेर काढली. त्याच्याकडं एकूण किती संपत्ती आहे? याचा पाढा त्यांनी वाचला. यात नाशिक तालुक्यातील मिरगाव इथं 33 एकर जागा, नाशिक शहरातील पाथर्डी गाव 10 एकर जागा, सिन्नर 10 एकर जागा, अहिल्यानगरमध्ये साडेचार एकर जागा, शिर्डी विमानतळजवळ साडेपाच एकर जागा, पाथर्डी फाटा फ्लॅट, नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर या उचभ्रू परिसरात 180 स्वेअर फूट जागेत ऑफिस, नाशिक जिल्ह्यातील ओझर परिसरात 5 गुंठ्याचा प्लॉट, पनवेल 40 गुंठे प्लॉट, संगमनेर इथं मुलीच्या नावावर 80 गुंठे प्लॉट आहे. त्याचबरोबर पुण्यात मुलीच्या नावावर प्लॉट, नाशिकमध्ये कर्मयोगी नगर इथं बंगला, शिर्डी तालुक्यात साई सिल्व्हर ओक मंगल कार्यालय, सिन्नरमध्ये 5 जणात सहा एकर जमीन, मिरगावमध्ये फार्महाऊस, स्वत:कडं 12 तोळं सोनं, पत्नीकडं 20 तोळ सोनं, पत्नीच्या नावे डीमॅट अकाऊंटवर एक ते दोन लाख गुंतवणूक, 5 बँक खाती असून त्यात एकूण 40 कोटी 87 लाखांची संपत्ती आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
