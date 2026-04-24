स्वयंघोषित अध्यात्मिक गुरू मनोहर भोसले उर्फ 'मनोहर मामा'च्या पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या
स्वयंघोषित अध्यात्मिक गुरु मनोहर भोसले उर्फ मनोहर मामाला सोलापूर पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. त्याला अटक करुन सोलापूरला नेण्यात आलं.
Published : April 24, 2026 at 8:41 PM IST
Updated : April 24, 2026 at 9:00 PM IST
पुणे/सोलापूर : राज्यात भोंदू बाबा अशोक खरातची विविध प्रकरणं समोर येत असून त्याचे धक्कादायक व्हिडिओ समोर आले आहेत. असं असताना आज पुण्यात सोलापूर ग्रामीण पोलिसांनी पुण्यातील मांजरी परिसरात कारवाई करत स्वतःला बाळू मामाचा अवतार असल्याचा दावा करणारा स्वयंघोषित अध्यात्मिक गुरू मनोहर भोसले उर्फ “मनोहर मामा” याला फसवणूक, आर्थिक गैरव्यवहार तसंच महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात ताब्यात घेतलं आहे.
आज दुपारच्या सुमारास सोलापूर ग्रामीण पोलिसांनी पुण्यातील मांजरी परिसरातून मनोहर मामा याला ताब्यात घेतलं आहे. या प्रकरणी कुर्डूवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून त्यानंतर सोलापूर ग्रामीण पोलिसांनी छापेमारी करत मनोहर मामाला ताब्यात घेतलं आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे अशोक खरात प्रकरणात जसे नेते मंडळी त्याच्या दरबारात जात होते, त्याचप्रमाणे विविध राजकीय पक्षांतील काही नेते, सनदी अधिकारी देखील त्याच्या दरबारात हजेरी लावत असल्याचं सांगितल जात आहे. तसंच काही प्रकरणांमध्ये मोठ्या पदांसाठी किंवा राजकीय फायद्यासाठी त्याचा सल्ला देखील घेतला जात असल्याचंही सांगितलं जात आहे. आता या प्रकरणात आणखी कोणते धागेदोरे समोर येतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
सोलापूर पोलिसांनी मनोहर मामाला ताब्यात घेऊन त्याला सोलापूरला आण्यात आलं आहे. त्याला कोर्टासमोर हजर करुन पुढील कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती तपास अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
सोलापूर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली. आर्थिक फसवणूक आणि भोंदुगिरीच्या प्रकरणात कुर्डुवाडी पोलिसांनी मनोहर मामाला अटक केली आहे. याआधी मनोहर मामा भोसले विरोधात 4 गुन्हे दाखल आहेत. करमाळा आणि सोलापूर तालुका पोलीस ठाण्यात महिलांवर अत्याचार केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. भोंदूगिरी आणि आर्थिक फसवणूक प्रकरणात बारामती पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसंच दौंड पोलीस ठाण्यात आर्थिक फसवणूक प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. कुर्डुवाडी पोलीस स्थानकात आर्थिक फसवणूक आणि भोंदूगिरी केल्याचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
भोंदूबाबा मनोहर मामा भोसले याच्यावर महिलांवर अत्याचार केल्याचे गुन्हे दाखल आहेत. या व्यतिरिक्त कॅन्सरसारखे गंभीर आजार बरे करण्याचे खोटे आश्वासन देऊन भक्तांची आर्थिक फसवणूक केल्याचं आरोप मनोहर भोसले यावर आहेत. अत्याचार प्रकरणी अटकेत असताना बार्शी सत्र न्यायालयानं त्याला जामीन मंजूर केला होता. सध्या देखील तो जामीनावर आहे.
पन्नास हजार रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणी कुर्डवाडी पोलिसांनी अटक केली - भोंदूबाबा मनोहर मामा भोंदूगिरी करत सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक करत होता. व्यवसाय उद्योगात भरभराट आणायची असेल तर पूजाअर्चा केली पाहिजे, असं सांगून भोंदूबाबा बाबा मनोहर भोसले यानं दोन लाख रुपयाची एका व्यक्तीकडे मागणी केली होती. संबंधित भक्ताने 50 हजार रुपये मनोहर मामा भोसले आणि त्यांच्या साथीदाराकडे दिले होते. 50 हजार रुपये दिल्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर याबाबत कुर्डूवाडी पोलीस ठाण्यात मनोहर मामा भोसले आणि एकविरोधात आर्थिक फसवणूक आणि जादूटोणा, अंधश्रद्धा निर्मूलन गुन्हे अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
राज्यात भोंदू बाबांची एकामागून एक प्रकरणे बाहेर येत आहेत. सुरुवातीला नाशिकच्या अशोक खरातच्या प्रकरणातून अनेक गुन्हे बाहेर आले. त्यानंतर संगमनेरमध्ये मंत्रतंत्राद्वारे कॅन्सर उपचाराचा दावा करणाऱ्या राजेंद्र गडगेचा बनाव उघड झाला. यूट्यूबद्वारे यशोगाथा पसरवून रुग्णांची फसवणूक करणाऱ्या या दत्तधाम सरकारवर कारवाईची मागणी झाली होती. त्यानंतर भोंदूगिरी प्रकरणात वडगावपान येथील कथित राजेंद्र गडगे महाराजला अटक करण्यात आली.
