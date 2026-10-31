पॅकिंगवर 'Pure Natural' असा उल्लेख असलेल्या गुळाचा 12 हजार किलो गूळ जप्त; अकोल्यात अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई
पॅकिंगवर 'Pure Natural' असा उल्लेख केल्यामुळे जाहिरात व दावे नियमन 2018 च्या उल्लंघनाचाही प्रथमदर्शनी संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
Published : October 31, 2026 at 3:52 PM IST
अकोला - शहरात अन्न व औषध प्रशासनाने भेसळखोरांविरोधात कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून मारवाडी ट्रेडर्स या ठिकाणी छापा टाकण्यात आला. प्युअर नॅचरल असा दावा करून विक्री करण्यात येणाऱ्या 12 हजार 150 किलो गुळाचा साठा किंमत 13 लाख 50 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
अकोला बिझनेस सेंटर येथील मारवाडी ट्रेडर्स या आस्थापनेची तपासणी केली असता, 'प्युअर नॅचरल' असा दावा करून विक्रीसाठी ठेवलेल्या राजवाडी गुळाच्या नमुन्याची तपासणीसाठी उचल करण्यात आली. या गुळामध्ये भेसळीचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून, पॅकिंगवर 'Pure Natural' असा उल्लेख केल्यामुळे जाहिरात व दावे नियमन 2018 च्या उल्लंघनाचाही प्रथमदर्शनी संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या कारवाईदरम्यान प्रशासनाने तब्बल 12 हजार 150 किलो गुळाचा साठा जप्त केला आहे. या जप्त साठ्याची एकूण किंमत 13 लाख 50 हजार रुपये असल्याची माहिती आहे. पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी हा साठा जप्त करण्यात आला असून, अन्न व औषध प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे व्यापारी वर्गात खळबळ उडाली आहे.
या कारवाईमुळे अनेक मोठ्या दुकानांमध्ये पोचलेला हा संशयास्पद गुळाचा साठा लपवण्यात आला असल्याची माहिती आहे. या कारवाईने व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असली तरी छोट्या व्यापाऱ्यांकडे हा माल अद्यापही विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे बाजारातील हा संशयास्पद असलेला गुळाचा साठा तातडीने जप्त करण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
महिन्याभरापासून अन्न औषध प्रशासन विभागाकडून जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी कारवाई करण्यात येत आहे. बनावट व मिश्रित खवा, मिश्रित खाद्य तेल, यासह इतर उत्पादनांवर प्रशासनाने कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे बाजारातील बनावट व मिश्रित पदार्थ गायब झाले असल्याची परिस्थिती आहे.
या गुळामध्ये भेसळीचा संशय व्यक्त होतोय. पॅकिंगवर 'Pure Natural' असा उल्लेख केल्यामुळे जाहिरात व दावे नियमन 2018 च्या उल्लंघनाचाही प्रथमदर्शनी संशय व्यक्त होत आहे. गुळाचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळा येथे पाठविण्यात येणार आहे.
हेही वाचा...