परळी, अंबाजोगाईत कृषी विभागाचा भोंगळ कारभार, अनुदानित बियाणांसाठी शेतकरी उन्हातान्हात बेहाल
सकाळी 7 वाजल्यापासूनच शेतकरी दुकानांसमोर रांगा लावून उभे होते. गेल्या 5 दिवसांपासून शेतकरी शेतीची कामं बाजूला ठेवून बियाण्यांसाठी परळी शहरात चकरा मारत आहेत.
Published : June 9, 2026 at 5:26 PM IST
बीड : शासनाच्या अनुदानित बियाणे योजनेचा परळी तालुक्यात पुरता बोजवारा उडाल्याचं चित्र समोर आलं आहे. कृषी विभागाच्या ढिसाळ आणि नियोजनशून्य कारभारामुळे गेल्या 5 दिवसांपासून शेतकऱ्यांना मोंढा मार्केट आणि तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. उपलब्ध बियाण्यांच्या तुलनेत तिप्पट प्रमाणात परमिटचं वाटप करण्यात आल्यानं बाजारात मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. परमिट मिळूनही बियाणं उपलब्ध नसल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
या पार्श्वभूमीवर संतप्त शेतकऱ्यांनी आज मंगळवारी (9 जून) तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयावर धडक देत प्रशासनाकडे जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सकाळी 10 वाजून गेल्यानंतरही कार्यालयात एकही कर्मचारी उपस्थित नसल्याचं आढळून आलं. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा संताप आणखी वाढला. बियाणं वाटपातील गोंधळ आणि कृषी विभागाच्या कारभाराविरोधात शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, याप्रकरणी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
उपलब्ध साठ्यापेक्षा अनेकपटीनं परमिट दिल्यानं गोंधळ : शासनाच्या अनुदानित बियाणे योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी अवघे 10 टक्के शेतकरी पात्र ठरले. पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमीनधारणेनुसार 25, 50 आणि 75 किलो बियाणांचं परमिट तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून वितरित करण्यात आलं. मात्र, बियाणं वाटपाच्या नियोजनात मोठी तफावत आढळून आल्यानं शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या अहवालानुसार 994 क्विंटल बियाणं उपलब्ध होणं अपेक्षित होतं. प्रत्यक्षात मात्र केवळ 354 क्विंटल बियाण्यांचा पुरवठा झाला. असं असतानाही कृषी विभागाने 994 क्विंटल बियाण्यांच्या प्रमाणात परमिटचं वाटप केलं. उपलब्ध साठ्यापेक्षा अनेकपटीनं परमिट दिल्यानं बियाणं वितरण प्रक्रियेत मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. बियाणं उपलब्ध नसतानाही परमिट वाटप करण्यात आल्याने मोंढा मार्केटमधील अधिकृत विक्रेत्यांकडे शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी होत आहे. सोमवारी तीन अधिकृत विक्रेत्यांपैकी दोन विक्रेत्यांनी साठा संपल्याचं सांगितलं, तर उर्वरित एका दुकानावर शेतकऱ्यांची मोठी झुंबड उडाली.
रांगेत थांबल्यानं शेतकऱ्याची प्रकृती खालावली : तर आज मंगळवारी सकाळी 7 वाजल्यापासूनच शेतकरी दुकानांसमोर रांगा लावून उभे होते. गेल्या 5 दिवसांपासून शेतकरी शेतीची कामं बाजूला ठेवून बियाण्यांसाठी परळी शहरात चकरा मारत आहेत. उन्हाच्या तीव्रतेमुळे काही शेतकऱ्यांना चक्कर येण्याचे प्रकारही घडले असून, कृषी विभागाच्या नियोजनशून्य कारभाराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
10 वाजले तरी कार्यालय बंद : मोंढा मार्केटमधील अधिकृत विक्रेत्यांकडे बियाणं उपलब्ध नसल्यानं हताश झालेल्या शेतकऱ्यांनी मंगळवारी सकाळी साडेनऊ ते दहा वाजण्याच्या सुमारास तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय गाठलं. मात्र, कार्यालयात एकही अधिकारी किंवा कर्मचारी उपस्थित नसल्याचं आढळून आले. सकाळी 10 वाजून गेल्यानंतरही कार्यालय बंद असल्यानं शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
पाच दिवसांच्या चकरांमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान : अनुदानित बियाण्यांसाठी शेतकऱ्यांना गेल्या 5 दिवसांपासून मोंढा मार्केट आणि कृषी कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. बाजारात एका बियाण्याच्या बॅगेची किंमत सुमारे 2,500 रुपये आहे. दररोजचा रोजगार किंवा मजुरी गमावून शेतकरी बियाण्यांच्या शोधात फिरत असल्यानं बियाणं मिळण्यापूर्वीच त्यांचं मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे 5 दिवसांतील मजुरीचं नुकसानही एका बियाण्याच्या बॅगेच्या किमतीएवढे झाल्याचं चित्र आहे.
गरजेच्या फक्त 60 ते 65 टक्केच बियाणे उपलब्ध होणार : या संदर्भात महाबीजच्या जिल्हा व्यवस्थापकांशी संपर्क साधला असता, आज आणि उद्या मिळून आणखी काही क्विंटल बियाण्यांचा पुरवठा होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मात्र, एकूण मागणीच्या केवळ 60 ते 65 टक्के बियाणेच उपलब्ध करून देता येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना बियाणे मिळणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
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