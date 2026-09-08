पंतप्रधान मोदींच्या मुंबईतील कार्यक्रम स्थळावरून दोघे ताब्यात; स्वतःला सांगत होता PMO अधिकारी, बंदूकही जप्त
मुंबईत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नियोजित कार्यक्रम स्थळावरून सुरक्षा यंत्रणांनी स्वतःला PMO अधिकारी सांगणाऱ्या एका 24 वर्षीय तरुणाला आणि त्याच्या बंदूकधारी अंगरक्षकाला ताब्यात घेतले आहे.
Published : September 8, 2026 at 5:07 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 5:50 PM IST
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुंबई दौऱ्यापूर्वी एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (BKC) 'नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर' (NMACC) या मुंबईतील नियोजित कार्यक्रम स्थळावरून मुंबई पोलिसांनी दोन संशयित व्यक्तींना ताब्यात घेतलं आहे. यातील एका व्यक्तीकडे बंदूक जप्त करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ताब्यात घेण्यात आलेला मुख्य संशयित 24 वर्षांचा असून, त्यानं सुरक्षा यंत्रणांना आपण 'पंतप्रधान कार्यालय' (PMO) मधून आल्याचं खोटं सांगितलं. त्याच्यासोबत एक अंगरक्षक (Bodyguard) देखील होता, ज्याच्याकडे बंदूक सापडली आहे. संशयित हालचाली दिसताच मुंबई पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत या दोघांना बेड्या ठोकल्या.
Mumbai Police say, "Two individuals have been detained from the venue in Mumbai where Prime Minister Narendra Modi was scheduled to attend an event. A gun was recovered from one of the individuals. The Mumbai Police detained a man at the Nita Mukesh Ambani Cultural Centre (NMACC)…— ANI (@ANI) September 8, 2026
पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा अत्यंत गंभीर विषय असल्यानं आता या प्रकरणाचा तपास मुंबई क्राईम ब्रांचकडे सोपवण्यात आला आहे. हा तरुण तिथं कोणत्या उद्देशानं आला होता आणि त्याच्याकडे असणारी बंदूक परवानाधारक आहे का, याचा शोध पोलीस घेत आहेत.
हेही वाचा -
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरचे लोकार्पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन