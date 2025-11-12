ETV Bharat / state

दिल्लीतील स्फोटानंतर शिर्डीतील सुरक्षा व्यवस्था वाढवली; पोलिसांकडून ठिकठिकाणी नाकाबंदी

राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासह देशभरातील प्रमुख धार्मिक स्थळांची सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे.

Shirdi On Alert Mode
प्रत्येक वाहनाची तपासणी करताना पोलीस (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 12, 2025 at 2:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी : साईबाबांची शिर्डी नेहमीच भाविकांनी गजबजलेली असते. येथे आलेला भाविक साईंच्या श्रद्धनं भावनिक झालेला दिसून येतो. दररोज हजारो भक्त साई दर्शनासाठी येतात. राजधानी दिल्लीतील घटनेनंतर शिर्डी पोलिसांनी मंदिर परिसरात सुरक्षा वाढवली आहे. मंदिर परिसरात संशयास्पद वस्तू किंवा व्यक्ती आढळल्यास तत्काळ तपासणी केली जात आहे.

प्रतिक्रिया देताना महेश येसेकर (ETV Bharat Reporter)

साईबाबा मंदिर परिसरात पोलीस कर्मचारी तैनात : साईबाबा मंदिर हे नेहमीच संवेदनशील स्थळांच्या यादीत असल्याने सुरक्षेबाबत कोणतीही ढिलाई न बाळगता प्रशासन 24 तास सतर्क मोडमध्ये आहेत. साईबाबा मंदिराच्या सर्व प्रवेशद्वारावर बॉम्ब शोधक पथक, एमएसएफ (MSF) जवान, पोलीस कर्मचारी आणि मंदिर सुरक्षा विभागाचे कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. प्रत्येक भाविकाची आणि सामानाची काटेकोर तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. केवळ मंदिर परिसरच नाही तर संपूर्ण शिर्डी शहरात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची तपासणी केली जात आहे. शहराच्या प्रमुख रस्त्यावर आणि चौकावर नाकाबंदी करण्यात येत आहे. वाहतूक शाखा आणि शिर्डी पोलीस ठाण्याच्या संयुक्त पथकांकडून वाहनांची कसून तपासणी सुरू आहे.


प्रत्येक वाहनाची केली तपासणी : या सुरक्षा वाढीबाबत माहिती देताना शिर्डी शहर वाहतूक शाखेचे प्रभारी सहायक पोलीस निरीक्षक महेश येसेकर म्हणाले की, "दिल्लीतील घटनेनंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. शहरात येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची तपासणी केली जात आहे. भाविकांच्या सुरक्षेला आम्ही सर्वोच्च प्राधान्य देत आहोत. दरम्यान, कोणताही गैरसमज पसरवू नका आणि कोणतीही संशयास्पद हालचाल आढळल्यास तत्काळ पोलिसांना कळवण्याचं आवाहन शिर्डीचे पोलीस निरीक्षक रणजीत गलांडे यांनी नागरिकांना आणि भाविकांना केलं आहे. शिर्डीतील वाढलेली सुरक्षा व्यवस्था पाहता भाविकांनी प्रशासनाला सहकार्य करण्याचं गरजेचं आहे."



हेही वाचा -

  1. दिल्लीतील बॉम्बस्फोटापूर्वी संशयित दहशतवादी फरिदाबादमधील कारवाईचे पाहत होता अपडेट, कारण काय?
  2. दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरण : मुंब्र्यात एटीएसची छापेमारी, दोघांची कसून चौकशी; इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जप्त
  3. दिल्ली स्फोटानंतर अमित शाहांची उच्चस्तरीय बैठक; म्हणाले, "कठोर शिक्षा भोगावी लागणार"

TAGGED:

शिर्डी साईबाबा मंदिर
शिर्डी साईबाबा
SECURITY IN SAI BABA TEMPLE
SHIRDI SAI BABA TEMPLE
SHIRDI ON ALERT MODE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.