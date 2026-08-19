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काटोलच्या पुसागोंदी आश्रमशाळेत धक्कादायक प्रकार! सुरक्षा रक्षकानेच केलं विद्यार्थ्यांचं लैंगिक शोषण, आरोपीला अटक

आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. काटोल तालुक्यातील पुसागोंदी येथील आश्रमशाळेत नाईट वॉचमन तथा सेवकावर विद्यार्थ्यांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप आहे.

Security Guard Arrested for Abuse at Pusagondi Ashram School
काटोलच्या पुसागोंदी आश्रमशाळेत धक्कादायक प्रकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2026 at 1:14 PM IST

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नागपूर : पालकांनी आपल्या मुलांना सुरक्षित समजून विश्वासाने पाठवालं, त्याच पुसागोंदी येथील निवासी आश्रमशाळेच्या सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. भटक्या-विमुक्त समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या या आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या नाईट वॉचमन तथा सेवकावर विद्यार्थ्यांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.

या घटनेनंतर आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसोबतच व्यवस्थापनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आरोपीविरोधात यापूर्वीही तक्रारी असल्याची माहिती समोर आल्याने या बाबींकडे शाळा प्रशासनाने दुर्लक्ष केले का, याची चौकशी होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार आश्रमशाळेतील सर्व 260 विद्यार्थ्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित पथकाकडून विद्यार्थ्यांशी स्वतंत्रपणे संवाद साधून त्यांचे जबाब नोंदविण्याचे काम सुरू आहे. या चौकशीतून आश्रमशाळेतील सुरक्षाव्यवस्थेबाबत आणखी काही बाबी समोर येतात का, याकडे लक्ष लागले आहे.

काटोलच्या पुसागोंदी आश्रमशाळेत धक्कादायक प्रकार (ETV Bharat)

नेमकी घटना काय? : काटोल तालुक्यातील पुसागोंदी येथील आश्रमशाळेत 17 ऑगस्टच्या रात्री धक्कादायक प्रकार घडल्याचं समोर आलं आहे. नाईट वॉचमन तथा सेवक राजेश मुलचंद मालापुरे याने रात्री एका विद्यार्थ्यासोबत अनैसर्गिक कृत्य केल्याचा, तर दुसऱ्या विद्यार्थ्यासोबत गैरकृत्य करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.

या घटनेपूर्वी संबंधित सेवकानं शाळेतील एका विद्यार्थिनीसोबतही अभद्र वर्तन करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, विद्यार्थिनीनं धैर्यानं त्याला विरोध केला आणि घडलेला प्रकार आश्रमशाळेच्या अधीक्षिकेच्या निदर्शनास आणून दिला होता. दरम्यान, 17 ऑगस्टच्या रात्री विद्यार्थ्यांसोबत घडलेल्या प्रकारामुळे आश्रमशाळेतील सुरक्षाव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणाची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणांनी कारवाई सुरू केली असून, आरोपी सेवकाविरोधात पुढील तपास सुरू आहे.

तक्रारीनंतरही आरोपीला रात्रीची ड्युटी : पुसागोंदी येथील आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीसोबत अभद्र वर्तन करण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रार झाल्यानंतरही संबंधित सेवकाला रात्रीची ड्युटी देण्यात आल्याचा आरोप आहे. विद्यार्थिनीनं तक्रार केल्यानंतर अधीक्षिकेनं आरोपीला फटकारलं. मात्र, त्याला तेथून हटविणं किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देण्याऐवजी प्रकरण तिथंच थांबवण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यानंतर 17 ऑगस्टच्या रात्री विद्यार्थ्यांसोबत गंभीर प्रकार घडल्यानं आश्रमशाळेच्या व्यवस्थापनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

आरोपीविरुद्ध यापूर्वीही अशा तक्रारी : आरोपीविरुद्ध यापूर्वी वर्धा जिल्ह्यातही अशाच स्वरूपाचे आरोप झाल्याची माहितीही समोर आली आहे. या प्रकरणात त्याला अटक झाली होती आणि काही काळ तो निलंबितही होता. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर त्याची सुटका झाल्यानंतर पुसागोंदी येथील आश्रमशाळेत नियुक्ती झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे संवेदनशील निवासी आश्रमशाळेत त्याला विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात येणारी, विशेषतः रात्रीची ड्युटी कशी देण्यात आली? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आरोपी शिपाई मुला-मुलींना टोमणे मारणं, अश्लील शेरेबाजी करणं आणि आक्षेपार्ह हावभाव करीत असल्याचा आरोपही काहींकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे त्याच्या वर्तनाबाबत शाळा व्यवस्थापनाला पूर्वीपासून माहिती होती का, असल्यास त्यावर वेळीच कारवाई का करण्यात आली नाही, याची चौकशी होणं गरजेचं आहे.

जेवण, स्वच्छता अन् सुरक्षेवरही प्रश्न : लैंगिक गैरवर्तनाच्या आरोपांसोबतच आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन जीवनमानाबाबतही तक्रारी पुढे येत आहेत. विद्यार्थ्यांना दिलं जाणारं जेवण, स्वच्छता आणि सुरक्षाव्यवस्थेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आश्रमशाळेतील संपूर्ण व्यवस्थेचा आढावा घेण्याची मागणी होत आहे.

आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल : या प्रकरणाची माहिती मिळताच कोंढाळी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. काटोल उपविभागीय पोलिस अधिकारी पराग पोटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोंढाळीचे ठाणेदार सुमित परतेकी आणि पोलीस उपनिरीक्षक गौरी ऊईके यांनी तपासाची सूत्रे हाती घेतली.

आरोपी राजेश मालापुरे याच्याविरुद्ध पोक्सो कायद्याच्या कलम 4, 6 व 12, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमातील कलम 75 तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्याला अटक करण्यात आली आहे.

260 विद्यार्थ्यांच्या मनात काय दडले आहे? : नागपूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आश्रमशाळेतील २६० विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत सखोल चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुनील मिसरे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी मुश्ताक पठाण, जिल्हा बाल संरक्षण समन्वयक प्रसन्नजीत गायकवाड, बाल सुरक्षा अधिकारी साधना ठोंबरे आणि मीनाक्षी धडाडे यांच्या पथकानं आश्रमशाळेत तळ ठोकला आहे.

पथकाकडून सर्व 260 विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांचे जबाब नोंदविण्याचं काम सुरू आहे. त्यामुळे या चौकशीत आणखी काही धक्कादायक बाबी समोर येतात का? याकडे लक्ष लागलं आहे.

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TAGGED:

PUSAGONDI ASHRAM SCHOOL
पुसागोंदी आश्रमशाळा
STUDENT SAFETY QUESTIONED
MINOR SEXUAL ASSAULT
SEXUAL EXPLOITATION OF STUDENTS

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