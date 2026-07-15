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कोल्हापूर विमानतळावर ड्रग्ज ड्रामा; चरस घेऊन दिल्लीचा तरुण थेट वॉशरुमपर्यंत पोहोचला; सुरक्षा व्यवस्थेचे निघाले वाभाडे

कोल्हापूर विमानतळावर आकाश सेहरावतनं 70 ग्रॅम चरस स्वच्छतागृहात टाकलं. कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या मदतीनं ते बाहेर काढण्याचा कट स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेनं उधळून लावत तपास सुरू केलाय.

KOLHAPUR AIRPORT 70 GRAMS CHARAS
कोल्हापूर विमानतळावर ड्रग्स ड्रामा (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 15, 2026 at 5:13 PM IST

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कोल्हापूर : मुंबई, नागपूर सारख्या मेट्रो शहरांमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर होणाऱ्या ड्रग्ज तस्करीनंतर आता कोल्हापुरातही असाच प्रकार समोर आला आहे. कोल्हापुरातून दिल्लीला जाणाऱ्या एकानं विमानतळाची सुरक्षा भेदत 70 ग्रॅम चरस स्वच्छतागृहापर्यंत नेलं. कारवाईची चाहूल लागताच चरसाची पुडी स्वच्छतागृहात टाकून पोबारा केला. विमानतळावरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचाही यात समावेश असल्यामुळं विमानतळाची अभेद्य सुरक्षा भेदून अमली पदार्थ इथपर्यंत पोहोचतातच कसे? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाचा तपास स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडून सुरू असून दिल्ली कनेक्शन नेमकं काय आहे? याचाही उलगडा पोलीस करत आहेत.

चरस कसं आणलं विमानतळाच्या बाहेर : "दिल्लीत राहणारा आकाश सेहरावत काही दिवसांपूर्वी कोल्हापुरात आला होता. शनिवारी दिल्लीला जाण्यासाठी तो कोल्हापूर विमानतळावर आला. आकाश सेहरावत 70 ग्रॅम चरस घेऊन विमान प्रवास करणार होता. मात्र, त्यापूर्वीच विमानतळावर प्रवेश करताना असलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेचा अंदाज आल्यानं आणि कारवाई होईल या भीतीनं त्यानं स्वतःकडील चरसची पुडी स्वच्छतागृहातील डब्यात फेकून दिली. काही वेळानं कोल्हापुरातील सम्राटनगरमध्ये राहणारा मित्र बिपिनकुमार सेहरावत याला आकाशनं याबाबतची माहिती दिली. बिपिनकुमारनं त्याचा मित्र मयूर मानेशी संपर्क करून विमानतळावर कंत्राटी बेल्ट ऑपरेटर म्हणून काम करणाऱ्या मणेर मळा (उचगाव) येथील ओंकार मिठारीला चरस बाहेर आणण्याची जबाबदारी दिली. यासाठी मिठारीला 7 हजार रुपयांचं आमिष दाखवत सुमारे 70 हजारांचा अमली पदार्थ बाहेर आणायला सांगितलं," अशी माहिती स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांनी दिली.

माध्यमांशी बोलताना पोलीस निरीक्षक सुशांत चव्हाण (ETV Bharat Reporter)

...अन् ड्रग्ज तस्करीचा झाला भांडाफोड : "ओंकारनं त्याचं काम केलं. मात्र, अमली पदार्थ बाहेर आणल्यानंतर बिपिन कुमार आणि आकाश यांच्याशी कोणताही संपर्क झाला नाही. दरम्यान ओंकार मिठारी आणि मयूर माने यांनी हा चरस परस्पर विकण्याचं ठरवलं. विक्रीच्या तयारीत असतानाच स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा आणि गांधीनगर पोलिसांनी या दोघांना पकडलं आणि या ड्रग्ज तस्करीचा भांडाफोड झाला. या गंभीर गुन्ह्याचे दिल्ली कनेक्शन काय आहे? याचा पोलीस तपास करत आहेत," असं स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांनी सांगितलं.

कोल्हापुरात कुस्तीसाठी येणाऱ्या तरुणांची पडताळणी करणार : "कुस्ती पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या कोल्हापुरात कुस्तीचं प्रशिक्षण घेण्यासाठी देशभरातून तरुण येत असतात. यामध्ये हरियाणा, नवी दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश यासारख्या राज्यातील तरुणांचा समावेश आहे. मात्र, कोल्हापुरात होणाऱ्या अमली पदार्थाच्या तस्करीच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये परराज्यातील तरुणांची नावं समोर येत आहेत. त्यामुळं कोल्हापूर शहरातील तालमींमध्ये दाखल होणाऱ्या तरुणांची पोलीस दलाच्या वतीनं पडताळणी करणार आहे," असं पोलीस निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांनी सांगितलं.

वाहनांची कसून चौकशी, सुरक्षा पास ब्लॉक : "बेल्ट ऑपरेटर ओंकार मिठारी हा कर्मचारी थेट विमानतळ प्राधिकरणाच्या सेवेत नसल्यामुळं प्रशासनाकडून त्याला निलंबित करण्याची तांत्रिक प्रक्रिया होत नाही. मात्र, अशा गंभीर गुन्ह्यात अडकलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्याला कंत्राटदार कंपनीमार्फत तत्काळ बडतर्फ करण्यात येतं. तसंच त्याला पुन्हा कधीही देशातील कोणत्याही विमानतळावर काम करता येणार नाही, अशा प्रकारे त्याचा सुरक्षा पास ब्लॉक करण्यात येतो. कोल्हापूर विमानतळावर घडलेल्या या गंभीर प्रकाराची प्राधिकरणानं दखल घेत सुरक्षा व्यवस्था भक्कम केली आहे," अशी माहिती कोल्हापूर विमानतळ प्राधिकरणाचे संचालक अनिल शिंदे यांनी दिली.

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TAGGED:

KOLHAPUR AIRPORT
कोल्हापूर विमानतळ
कोल्हापूर विमानतळ चरस तस्करी
KOLHAPUR AIRPORT CHARAS SMUGGLING
KOLHAPUR AIRPORT 70 GRAMS CHARAS

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