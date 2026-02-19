भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी भिवंडीत सेक्युलर फ्रंट, सत्तेसाठी विचाराशी तडजोड नाही, हर्षवर्धन सपकाळ यांचं स्पष्टीकरण

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 19, 2026 at 3:21 PM IST

मुंबई- भिवंडी महानगरपालिका निवडणूक काँग्रेस पक्षाने स्वबळावर लढवली आणि सर्वात जास्त 30 नगरसेवक विजयी झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या 12 नगरसेवकांचा पाठिंबा मिळाला, पण बहुमतासाठी आणखी 4 नगरसेवकांची आवश्यकता होती. भाजपा आणि शिंदेसेना यांच्यासोबत जायचे नाही ही काँग्रेसची भूमिका आहे, त्या भूमिकेशी काँग्रेसने तडजोड केली नाही. आता भाजपाचे काही नगरसेवक पक्षाचा आणि विचारांचा त्याग करून धर्मनिरपेक्ष आघाडीत सहभागी झाले असून, भिवंडीचा महापौर आणि उपमहापौर सेक्युलर फ्रंटचा होईल, असा विश्वास काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी व्यक्त केलाय.

भाजपाचा विचार सोडून स्वतंत्र गट स्थापन : मुंबईतील टिळक भवन येथे खा. सुरेश म्हात्रे ऊर्फ बाळ्या मामा यांच्यासह प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, भाजपाचा त्याग करून सेक्युलर फ्रंटसोबत येण्याचा निर्णय घेतलेले नारायण चौधरी हे पूर्वी काँग्रेस पक्षातच होते. आज त्यांनी काही सहकाऱ्यांसह भाजपाचा विचार सोडून स्वतंत्र गट स्थापन केला आणि काँग्रेसप्रणित आघाडीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मागील 24 दिवसांत इतर समविचारी पक्षांशी चर्चा केली, आता कोंडी फुटली असून, भिवंडीचा महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी तातडीने निरीक्षक पाठवले जाणार आहेत. हे निरीक्षक सर्वांशी चर्चा करतील आणि त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल. भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवणे ही काँग्रेसची भूमिका आहे. काँग्रेसचे 30, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (श.प.) 12 आणि भाजपा सोडून आलेले नगरसेवक मिळून भिवंडीत सत्ता स्थापन केली जाणार आहे.

भिवंडीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा सेक्युलर फ्रंट : भिवंडीचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (श.प.) खासदार बाळ्यामामा म्हात्रे यावेळी म्हणाले की, भिवंडीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा सेक्युलर फ्रंटची स्थापन करून सत्ता स्थापन्याचा प्रयत्न मागील 24 दिवसांपासून सुरू होता. समाजवादी पक्षाशी चर्चा केली, पण त्यांनी शिंदेसेनेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. आता भाजपा सोडून काही नगरसेवक आघाडीत सहभागी झाल्याने सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झालाय, असे खासदार बाळ्यामामा म्हात्रे म्हणाले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन : रयतेचे राजे, मराठी मनाचा मानबिंदू आणि संपूर्ण देशाचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सकाळी दादरच्या शिवाजी पार्क येथील छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केलंय. यावेळी त्यांच्यासोबत काँग्रेस पदाधिकारी EC कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. काँग्रेसचे पक्ष कार्यालय टिळक भवन येथेही छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केलंय.

