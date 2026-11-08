देवगड हापूस आंब्याची पहिली पेटी पुणे मार्केटयार्डात दाखल, 41 हजारांचा विक्रमी दर!
पुण्यातील मार्केटयार्ड येथे दिवाळीत लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर यंदाच्या हंगामातील पहिली 5 डझन देवगड हापूस आंब्याची पेटी दाखल झाली आहे.
Published : November 8, 2026 at 1:28 PM IST
पुणे : देशभरात सर्वत्र मोठ्या उत्साहात दिवाळी साजरी केली जात आहे. सर्वत्र आनंदाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. आज लक्ष्मीपूजन असून, या दिवशी घरातील नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होऊन सकारात्मकता आणि सुख-शांती नांदते, असं मानलं जातं. अशातच फळांचा राजा अशी ओळख असलेला यंदाच्या हंगामातील पहिला आंबा पुण्यातील मार्केटयार्ड येथे दाखल झाला आहे. या देवगड हापूस आंब्याला तब्बल 41 हजार रुपयांचा दर मिळाला आहे. दरवर्षी साधारणपणे जानेवारी महिन्यात आंब्याची पहिली पेटी पुण्यातील मार्केटयार्ड येथे दाखल होत असते. यंदा मात्र नोव्हेंबर महिन्यातच आंब्याची पहिली पेटी आली आहे.
या वर्षीची विशेष बाब म्हणजे, याच वर्षाच्या सुरुवातीलाही आंब्याचा हंगाम बाजारात पाहायला मिळाला होता. म्हणजेच एकाच वर्षात दोन हंगामांतील आंबे मार्केटयार्ड येथे दाखल झाले आहेत. दरवर्षी देवगड येथून हापूस आंबा मार्केटयार्ड येथे दाखल होत असतो. यंदा आशिष तळपे यांनी देवगड येथील 4 पेट्या मार्केटयार्ड येथे आणल्या, तर रत्नागिरी येथील तान्हाजी तांबे यांनी एक पेटी आणली होती. आज झालेल्या लिलावात 5 डझनच्या पहिल्या पेटीला तब्बल 41 हजार रुपये एवढा भाव मिळाला. यंदाही व्यापारी रावसाहेब कुंजीर यांनीच ही पेटी खरेदी केली.
पुण्यातील मार्केटयार्ड येथील व्यापारी तसंच संचालक बापू भोसले यांच्या गाळ्यावर आज आंब्याची पहिली पेटी आणण्यात आली होती. विविध व्यापाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या लिलावात व्यापारी रावसाहेब कुंजीर यांनी 41 हजार रुपयांना यंदाच्या हंगामातील पहिल्या आंब्याची पेटी खरेदी केली. यावेळी मार्केट कमिटीचे संचालक बापू भोसले म्हणाले की, देवगड येथून हंगामातील पहिला आंबा आज मार्केटयार्ड येथे दाखल झाला आहे. हा आंबा आशिष तळपे या शेतकऱ्याच्या बागेतून आला आहे. आज पहिल्या पेटीला चांगला भाव मिळाल्यानं शेतकऱ्यांसाठी ही आनंदाची बाब आहे. यंदा कमी प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे बाजारात आंब्याची आवक कमी प्रमाणात होणार असल्याचंही भोसले यांनी यावेळी सांगितलं.