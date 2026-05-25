आंबेनळी घाटात मृत्यूचा थरार : स्कॉर्पिओ 700 फूट दरीत कोसळली, 8 जण ठार झाल्याची भीती
सातारा येथील पर्यटकांची स्कॉर्पिओ कार 700 फूट खोल दरीत कोसळून भीषण अपघात झाला. या अपघातात 8 पर्यटकांचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
Published : May 25, 2026 at 7:31 AM IST
रायगड : महाबळेश्वर-पोलादपूर मार्गावरील आंबेनळी घाटात मध्यरात्री भीषण दुर्घटना घडली आहे. भरधाव स्कॉर्पिओ कार खोल दरीत कोसळल्यानं आठ जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. सुमारे 900 ते 1000 फूट खोल दरीत ही कार कोसळल्यानं घटनास्थळी एकच खळबळ उडाली. पोलादपूर पोलीस, स्थानिक ग्रामस्थ आणि बचाव पथकाकडून युद्धपातळीवर शोध आणि बचाव कार्य सुरू असून आतापर्यंत दोन मृतदेह शोधण्यात यश आलं आहे. मात्र दरी अतिशय खोल असल्यानं आणि परिसरात अंधारात बचावकार्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. दरम्यान ही स्कॉर्पिओ सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील आसगाव येथील असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
सविस्तर माहिती थोड्याच वेळात . . . .