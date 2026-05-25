ETV Bharat / state

आंबेनळी घाटातील स्कार्पिओ गाडीचा अपघात शनिवारी रात्रीच झाला? धक्कादायक माहिती समोर

कोकणातून परत येताना स्कार्पिओ गाडी आंबेनळी घाटातील दरीत कोसळून आठ तरूण जागीच ठार झाले. आता या अपघाताबद्दल नवीन माहिती समोर आली आहे.

Ambenali Scorpio accident
आंबेनळी घाटात स्कार्पिओ गाडीचा अपघात (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 25, 2026 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा - आंबेनळी घाटातील अपघात हा शनिवारी रात्रीच झाला होता, अशी नवी माहिती समोर आली आहे. या अपघाताचा 24 तासांपर्यंत कुणालाही थांगपत्ता लागला नव्हता. रविवारी सकाळी मृत तरुणांच्या कुटुंबीयांनी शोधाशोध सुरू केल्यानंतर स्कार्पिओ गाडी घाटातील खोल दरीत कोसळल्याची घटना काल रात्री व 11 च्या सुमारास उघडकीस आली. त्यानंतर रेस्क्यू टीमना संपर्क साधून घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले. घटनेचे गांभीर्य ओळखून महाबळेश्वर ट्रेकर्स, प्रतापगड सर्च अँड रेस्क्यू टीम तसेच पोलादपूरची टीम घटनास्थळाकडे रवाना झाली होती.

या अपघातात ठार झालेल्या रितेशचे वडील राजेंद्र लोखंडे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, मुलाने आम्हाला हर्णे येथून शनिवारी रात्री निघाल्याचे सांगितले होते. शुक्रवारी रात्री ते साताऱ्यातून निघाले. शनिवारी पहाटे ते हर्णे येथे पोहोचले. दिवसभर समुद्र किनारी फिरले. तेथील फोटोही त्यांनी स्टेटसला ठेवले होते. आम्ही अनेकदा सांगूनही तो त्याच्या मित्रांसोबत पिकनिकला गेला. आम्ही मासळी खाल्ल्याचे रितेशने त्याच्या आईला फोन करून सांगितले होते. शनिवारी सायंकाळी 7 वा. मला फोन करून आम्ही रात्री 10 वा. निघणार असल्याचे त्याने कळविले होते, अशी माहिती वडिलांनी दिली.

दरम्यान, शनिवारी रात्री 10 वाजता जेवण करून ते साताऱ्याला यायला निघाले. रविवारी सकाळी मी कामावरून घरी परतलो. पण रितेश घरी आला नव्हता. त्यामुळे मला काळजी वाटत होती. मी सतत त्याला फोन करत होतो. 50-60 फोन केले असतील. त्याच्या फोनची रिंग वाजत होती. पण कुणी फोन उचलत नव्हते. त्यानंतर रविवारी सायंकाळी 7 च्या सुमारास मी माझ्या मोठ्या भावाला फोन केला. त्यांनी माझ्या भाचीला फोन करून मुले घरी पोहोचली नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर आम्ही त्यांचा शोध सुरू केला, अशी माहिती राजेंद्र लोखंडे यांनी दिली.

राजेंद्र लोखंडे म्हणाले की, मी अजिंक्यतारा रुग्णालयात सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करतो. तेथील डॉक्टरांनी मला मदत केली. आम्ही पोलिस स्टेशनला फोन केले. मुलांचे फोन ट्रॅक केले. रात्री 1-2 वाजेपर्यंत आम्ही हे पाहत होतो. तेव्हा आम्हाला कळले की, एक गाडी आंबेनळी घाटाती खोल दरीत कोसळली आहे. हे कळल्यानंतर माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली.

रितेशच्या वडिलांनी सांगितलेल्या घटनाक्रमामुळे आंबेनळी घाटातील अपघात हा शनिवारी रात्रीच झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. दरम्यान, या माहितीची खात्री करण्यासाठी पोलादपूर पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक आनंद रावडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संपर्क होऊ शकला नाही.

हेही वाचा - आंबेनळी घाटात मृत्यूचा थरार : स्कॉर्पिओ 1000 फूट खोल दरीत कोसळून 8 तरुण ठार; दापोली फिरुन येत होते परत

TAGGED:

AMBENALI GHAT ACCIDENT
AMBENALI ACCIDENT EIGHT DEATH
आंबेनळी घाट अपघात
आंबेनळी स्कार्पिओ अपघात
AMBENALI GHAT SCORPIO ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.