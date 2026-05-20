विदर्भात उन्हाचा प्रकोप! वर्ध्याचा पारा 47 अंशावर, उच्चांकी तापमानाने नागरिक हैराण
विदर्भासह संपूर्ण राज्यात ‘हॉट डेस्टिनेशन' वर्धा जिल्हा ठरला आहे.
Published : May 20, 2026 at 10:38 PM IST
नागपूर : विदर्भातील उष्ण-लाटेनं उग्र आणि भयंकर रूप धारण केलं आहे. बुधवारी (दि.20) पुन्हा कमाल तापमानानं मोठी व विक्रमी झेप घेतली आहे. विदर्भासह संपूर्ण राज्यात ‘हॉट डेस्टिनेशन' वर्धा जिल्हा ठरला आहे. वर्ध्याचा पारा उच्चांकी 47.1 अंशांवर पोहोचलेला आहे. तर नागपूरकरांनी या दशकातील 'मे' महिन्यातला सर्वात उष्ण दिवस अनुभवला आहे. प्रादेशिक हवामान विभागाचा तिहेरी इशारा आणि सूर्याचा कहर लक्षात घेता गुरुवारी पारा आणखीही भडकण्याची शक्यता आहे.
हॉट डेस्टिनेशन वर्धा @ 47.1: यंदाचा मे महिना वैदर्भीयवासीयांची चांगलीच अग्निपरीक्षा घेत आहे. दिवसागणिक उन्हाचा चटका वाढत असल्यानं सारेच त्रस्त आहेत. बुधवारी उन्हाचा सर्वाधिक तडाखा रेड अलर्ट असलेल्या वर्धा जिल्ह्याला बसला. इथं तब्बल 47.1अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली, जे विदर्भासह राज्यातीलही उच्चांकी तापमान ठरले.
मे महिन्यातील 10 वर्षातील उच्चांकी तापमान : उपराजधानी नागपुरात देखील भीषण ऊन, उकाडा जाणवला. बुधवारी येथील तापमानात आणखी 1.1 अंशाची वाढ झाली.उष्णतेचा पारा यंदाच्या उन्हाळ्यात पहिल्यादाच 46.6 अंशावर गेला आहे. मे महिन्यातील आतापर्यंतच्या तापमानाचा विचार केल्यास गेल्या दशकातील हे सर्वाधिक तापमान होतं. यापूर्वी 2024 मध्ये 27 मे रोजी तापमान उच्चांकी 45.6 अंशांपर्यंत झेप घेतली होती. नागपुरातील सार्वकालिक तापमानाचा विक्रम 47.9 अंश सेल्सिअस इतका आहे, जो मे 2013 मध्ये नोंदविला होता. उन्हाचा तडाखा लक्षात घेता आता हा विक्रमही इतिहास जमा होण्याची शक्यता सुद्धा नाकारता येणार नाही.
विदर्भातील 9 शहरांचे तापमान 44 अंशावर : बुलडाणाचा अपवाद वगळता विदर्भात सगळी कडेच उन्हाचे जोरदार चटके जाणवत आहेत. मंगळवारी उच्चांकी 46.8 अंशांचा सामना करणाऱ्या अमरावतीकरांना आज किंचित दिलासा मिळाला. चोवीस तासांत येथील तापमान 0.4 अंशानं घसरून 46.4 वर आले. परंतु त्यातही उन्हाचे तीव्र चटके झोंबत होते. विदर्भातील अकरापैकी तब्बल नऊ शहरांचे तापमान 44 अंशांच्या वर गेले आहे. उन्हाच्या तडाख्यामुळं नागपूरसह संपूर्ण विदर्भातील जनजीवन विस्कळीत झाले असून, उष्माघाताचे रुग्ण वाढू लागले आहेत. दिवसभर उन्हाचे चटके बसत असून प्रचंड उकाडा जाणवत आहे. उन्हामुळे दुपारच्या सुमारास घराबाहेर पडण्याची हिंमत होत नाही. रात्री उशिरापर्यंत उन्हाच्या गरम झळा जाणवत आहेत. उन्हापुढे पंख्यासोबतच आता कुलरनंही हात टेकले आहे.
विदर्भात यलो, ऑरेंज व रेड अलर्ट : प्रादेशिक हवामान विभागानं पुढील तीन- चार दिवस यलो,ऑरेंज आणि रेड अलर्ट दिल्यानं उन्हाचा कहर आणखी वाढण्याची दाट शक्यता आहे. पूर्व विदर्भातील वर्धा,अमरावती, अकोला या तीन जिल्ह्यांमध्ये उन्हाचा रेड अलर्ट असून, नागपूर, चंद्रपूर व यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. त्यामुळं वैदर्भीयांना अधिक सतर्क राहावे लागणार आहे.
विदर्भातील कमाल तापमान (अंश सेल्सिअसमध्ये)
- वर्धा - 47.1
- नागपूर - 46.6
- अमरावती - 46.4
- चंद्रपूर - 46.2
- अकोला - 45.2
- यवतमाळ - 45.2
- गडचिरोली - 45.6
- गोंदिया - 44.9
- भंडारा - 44.6
- वाशीम - 42.6
- बुलडाणा - 41.0
