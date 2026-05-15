उष्णतेच्या झळा आणि वाढती पाणी चिंता; महाराष्ट्रासमोर दुहेरी संकट?
महाराष्ट्रातील यंदाची पाणीस्थिती ही केवळ नेहमीची उन्हाळी टंचाई नसून, राज्याच्या जलव्यवस्थापनासमोरील वाढत्या संकटाचा गंभीर इशारा मानला जात आहे. प्राजक्ता पोळ यांचा विशेष वृत्तांत.
Published : May 15, 2026 at 7:00 PM IST
मुंबई - राज्यातील धरणांमध्ये सध्या 653.63 टीएमसी इतका पाणीसाठा उपलब्ध असून तो मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक आहे. राज्यातील सर्व मोठ्या धरणांमधील आजचा एकूण पाणीसाठा 34.93% आहे. गेल्यावर्षी याच दिवशी हा साठा 30.05% होता. ही बाब काही प्रमाणात दिलासादायक असली तरी वाढते तापमान, उष्णतेच्या लाटा आणि हवामान बदलाचे तीव्र परिणाम यामुळे परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा पाणीसाठा मुबलक असल्याचं सांगण्यात येत असलं तरी वर्षभरात पाणी वापराचं प्रमाणही तितक्याच वेगानं वाढतंय हे पाहणं आवश्यक आहे. वाढती लोकसंख्या, बांधकाम, शेती, पिण्याचं पाणी, इतर वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचं प्रमाण हे अनेक पटींने वाढलं आहे.
राज्यातील 411 गावं आणि 1,194 वाड्या-वस्त्या सध्या टँकरवर अवलंबून आहेत. शासनाकडून 466 टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असून विशेषतः मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची स्थिती गंभीर बनली आहे.
कोणत्या भागात किती पाणीसाठा?
मराठवाड्यात सध्या 41.42 टक्के पाणीसाठा आहे, जो गेल्या वर्षी याच काळात 30.70 टक्के होता. जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मराठवाड्याची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या जायकवाडी धरणात सध्या 45.33 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा असून, तो गेल्या वर्षीच्या 35.25 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.
पुणे विभागात 28.43 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे, तर कोकण विभागात तो 39.57 टक्के आहे. विदर्भातील नागपूर विभागात 42.64 टक्के आणि अमरावती विभागात 45.57 टक्के पाणीसाठा नोंदवला गेला आहे.
पण पुढील काही आठवड्यांत तापमान असंच वाढत राहिलं आणि पावसाचा अंदाज सामान्यपेक्षा कमी राहिला, तर परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. गेल्यावर्षी चांगल्या मान्सूनसह अवकाळी पावसामुळे उन्हाळ्यानंतर धरणांतील पाणीसाठा वाढण्यास मदत झाली होती.
पाणी टंचाईच्या समस्येवर दीर्घकालीन नियोजन गरजेचं
उष्णतेच्या लाटेमुळे भूजल पातळी झपाट्याने खालावत आहे. अनेक गावांतील विहिरी आणि बोअरवेल कोरड्या पडल्या आहेत. परिणामी, टँकरवर अवलंबित्व वाढलं आहे. पिण्याच्या पाण्याची समस्या आता केवळ दैनंदिन गैरसोय न राहता सामाजिक आणि आर्थिक संकटात रूपांतरित होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, पाण्याच्या प्रश्नाकडे केवळ हंगामी टंचाई म्हणून पाहणं राज्यासाठी धोकादायक ठरू शकतं. ही परिस्थिती फक्त कमी पावसामुळे निर्माण होत नसून नियोजनातील त्रुटी, भूजलाचा अनियंत्रित उपसा, जलस्रोतांचे असमान वितरण आणि पाण्याच्या अव्यवस्थित वापराचे परिणाम आहेत.
दरवर्षी सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये जललेखा जाहीर केली जाते. ज्यात पाण्याचं नियोजन कसं केलं जाणार हे सांगितलेलं असतं. मात्र काही प्रकल्पांबद्दल हे जाहीर केलं जात पण काही प्रकल्पांबद्दल काहीच बोललं जात नाही. पाणीसाठा टिकून राहण्यासाठी सरकारनं जलयुक्त शिवारसारख्या योजना आणल्या ज्या खूप पूर्वीच अपयशी ठरल्या आहेत. गेल्या 10 वर्षात पाणीसाठ्याच्या नियोजनासाठी एकही प्रकल्प आणला गेला नाही. जे प्रकल्प आणले गेले ते अपूर्ण राहिले. त्यामुळे दिवसेंदिवस पाण्याची गरज ही वाढत जाणार आहे. पण पाणी साठ्याच्या नियोजनाबाबत कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत. यामुळे भविष्यात पाण्याची परिस्थिती बिकट होण्याची शक्यता आहे. - प्रदीप पुरंदरे, जल अभ्यासक
तालुकानिहाय कृती आराखडे तयार करण्याचे निर्देश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंधारण विभागाला राज्यातील जलसंधारण प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश देत, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई टाळण्यासाठी प्रत्येक तालुकानिहाय कृती आराखडे तातडीने तयार करण्यास सांगितलं आहे. दरम्यान, पुढील काही आठवड्यांत तापमानात अशीच वाढ कायम राहिली आणि मान्सूनचा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी झाला, तर पाणीस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता असल्याचा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. गेल्यावर्षी चांगला मान्सून आणि अवकाळी पावसामुळे उन्हाळ्यानंतरही धरणांतील पाणीसाठा टिकून राहण्यास मदत झाली होती. सध्या उपयुक्त पाणीसाठा शून्यावर आलेल्या धरणांमध्ये भावली, टेमघर, लोणावळा टाटा, भीमा-उजनी, खडकपूर्णा, बोरगाव अंजनपूर आणि सिरसमार्ग या धरणांचा समावेश आहे.
वाढतं तापमान आणि पिण्याच्या पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता, मोठ्या आणि मध्यम धरणांमधून विशेषतः औद्योगिक वापरासाठी होणाऱ्या पाणी सोडण्यावर कडक नजर ठेवण्याचे निर्देश राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पाणी टंचाईच्या नियोजनाबाबत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाले, “सध्या राज्यातील पाणी साठ्याची परिस्थिती गेल्यावर्षीच्या तुलनेत दिलासादायक आहे. ज्या ठिकाणी पाणी टंचाईची समस्या आहे, तिथे टँकरनं पाणीपुरवठा केला जातोय. पण पाऊस येईपर्यंत आपल्याकडे मुबलक पाणीसाठा आहे. सरकारही सर्व नियोजनावर लक्ष ठेवून आहे.
देशात पाण्याच्या उपलब्धतेची परिस्थिती काय आहे?
केंद्रीय जल आयोगाच्या (CWC) आकडेवारीनुसार, देशातील प्रमुख धरणांची एकूण साठवण क्षमता 183.665 अब्ज घनमीटर (BCM) असून, त्यापैकी सध्या केवळ 51 टक्के म्हणजे 94.063 अब्ज घनमीटर इतकाच पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
देशातील 166 प्रमुख धरणांपैकी जवळपास 40 टक्के धरणांतील पाणीसाठा या आठवड्यात त्यांच्या एकूण क्षमतेच्या 50 टक्क्यांखाली घसरला आहे. याशिवाय, सर्व धरणांमधील एकत्रित पाणीसाठाही घटून 51 टक्क्यांवर आला आहे. यंदाच्या सुरुवातीपासून देशातील सुमारे 70 टक्के भागांत सरासरीपेक्षा कमी किंवा अजिबात पाऊस न झाल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे मानले जात आहे.
प्रदेशानुसार पाहता, पश्चिम, पूर्व आणि मध्य भारतातील धरणांमध्ये अद्याप 50 टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मात्र, दक्षिण भारतातील धरणांतील साठा गेल्यावर्षाच्या तुलनेत कमी असल्याचं दिसून येत आहे. तरीही, देशातील एकूण पाणीसाठा हा मागील वर्षाच्या तुलनेत 13.5 टक्क्यांनी अधिक आहे. तसंच, गेल्या 10 वर्षांच्या सरासरीशी तुलना करता सध्याचा साठा 26 टक्क्यांनी जास्त असल्याचं आकडेवारीतून स्पष्ट होतं.
भारतीय हवामान विभागाकडून (IMD) देशातील काही भागांत पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यामुळे धरणांतील पाणी पातळीत घट होण्याचा वेग गेल्या काही दिवसांच्या तुलनेत कमी राहण्याची शक्यता आहे.
