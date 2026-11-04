पुण्यात शालेय विद्यार्थिनींकडून दिवाळीत फटाके न फोडण्याचं व्यापाऱ्यांना आवाहन
पुण्यातील महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आणि सेवासदन येथील विद्यार्थ्यांनी लक्ष्मीरोड येथील व्यापाऱ्यांच्या दुकानात जाऊन फटाके न फोडण्याचं आवाहन केलं.
Published : November 4, 2026 at 3:37 PM IST
पुणे - येत्या 8 नोव्हेंबरपासून सर्वत्र दिवाळी सणाला सुरवात होणार असून दिवाळी निमित्त पुण्यातील बाजारपेठ सजली आहे. नागरिकांकडून विविध वस्तू खरेदसाठी गर्दी केली जात आहे. दिवाळी म्हटलं की फटाके आले आणि दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांकडून फटाके फोडले जातं असतात. असं असताना पुण्यातील महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आणि सेवासदन येथील विद्यार्थ्यांनी लक्ष्मीरोड येथील व्यापाऱ्यांच्या दुकानात जाऊन फटाके न फोडण्याचं आवाहन केलं.
गेल्या अनेक वर्षांपासून पुण्यात प्रदूषणाबाबत, दिवाळीत फटाके न फोडण्याबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती केली जाते. मात्र असं असल तरी फटाके फोडण्याचं प्रमाण हे आहे तितकंच आहे. तरी यंदा पुण्यातील लक्ष्मी रोड रील सर्व व्यापाऱ्यांना विद्यार्थ्यांनीनी जाऊन फटाके न फोडण्याचं आवाहन केलं असून याला व्यापाऱ्यांकडून देखील चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
याबाबत सेवासदन शाळेतील विद्यार्थिनी म्हणाली की, आम्ही आज प्रत्येक दुकानात जाऊन व्यापाऱ्यांना तसंच येथे येणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आवाहन करत आहोत की फटाकेमुक्त दिवाळी साजरा केली पाहिजे. कारण फटाके फोडल्याने ध्वनी प्रदूषण आणि वायू प्रदूषण होत असतं. यामुळे पशु पक्षी आणि आजारी लोकांना त्रास होत असतो. कोर्टाकडून देखील यावर बंदी आणलेली असून फटाके फोडण्यापेक्षा गरजू लोकांना तसंच राज्यात जेथे दुष्काळ जाहीर झाला आहे, तेथील लोकांना मदत केली पाहिजे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
यावेळी एका व्यापाऱ्यानं सांगितलं की गेल्या तीन ते चार वर्षापासून आम्ही फटाकेमुक्त दिवाळी साजरा करत असून फटाक्यांचे दुष्परिणाम जे आहे त्याबाबत आम्हाला माहीत असून विद्यार्थिनींकडून जे आवाहन केलं जातं आहे, ते चांगलं असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
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