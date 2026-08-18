ETV Bharat / state

अभिजीत दिपके यांच्या आंदोलनाला यश; मद्यप्राशन करून येण्याची तक्रार असणारा मुख्याध्यापक निलंबित, दोन नवीन शिक्षकांची नियुक्ती

कॉक्रोच जनता पार्टीचा (CJP) प्रमुख अभिजीत दिपके यांच्या आंदोलनाला आता हिंगोलीत यश मिळालं आहे. प्रशासनानं कारवाई करत मद्यप्राशन करून येणाऱ्या मुख्याध्यपकाचं निलंबन केलं आहे.

Abhijeet Dipke School Thik karo movement
अभिजीत दिपके यांनी शाळा सुधारण्यासाठी केलेलं आंदोलन (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2026 at 9:07 PM IST

|

Updated : August 18, 2026 at 9:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर (हिंगोली) - कॉक्रोच जनता पार्टीचा (CJP) प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी महाराष्ट्रासह देशातील सरकारी शाळांसाठी "स्कूल ठीक करो" आंदोलनाला सुरुवात केली. 15 ऑगस्ट रोजी हिंगोली जिल्ह्यातील शाळांची पाहणी करत असताना पालकांनी लिंबाळा मकता येथील शाळेची तक्रार केली होती. मुख्याध्यापक मद्यप्राशन करून येत असल्याची तक्रार असल्यानं त्याबाबत सीजेपीतर्फे इशारा देताच मुख्याध्यापकाला निलंबित करण्यात आलं. तर शिक्षक नसल्यानं मंगळवारी अभिजीत दिपके यांनी ठिय्या आंदोलन केलं. तिथं दोन शिक्षकांची तत्काळ नेमणूक करण्यात आली असल्याची सीजेपीतर्फे माहिती देण्यात आली आहे.



15 ऑगस्टपासून अभियानाला सुरुवात- नीटच्या पेपर फुटी प्रकरणात कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील शाळांची अवस्था सुधारण्यासाठी "स्कूल ठीक करो" अभियानाला सुरुवात झाली आहे. 15 ऑगस्टपासून हिंगोली जिल्ह्यातून आंदोलनाला सुरुवात केल्यानंतर अनेक शाळांची बिकट अवस्था समोर आली. हिंगोली जिल्ह्यातील लिंबाळा मक्ता येथील ग्रामस्थांनी जिल्हा परिषद शाळेतील मुख्याध्यापक मद्यप्राशन करून येत असल्याची तक्रार केली होती. त्याचदिवशी कॉक्रोच जनता पार्टीचा प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना त्याबाबत माहिती दिली. इतकेच नाही तर मंगळवारी आंदोलन करणार असल्याचं जाहीर केलं. आंदोलनाच्या काही वेळ आधी संबंधित मुख्याध्यापकांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आल्याचं कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीनं सांगण्यात आलं. तर शाळेत शिक्षक नसल्यानं गावकऱ्यांच्या मदतीनं अभिजीत दिपके यांंनी ठिय्या आंदोलन केलं. परिणामी शाळेसाठी दोन शिक्षकांची तत्काळ नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती सीजेपीकडून देण्यात आली. सीजेपीतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या मोहिमेला यश मिळत असल्याचं कॉक्रोच जनता पार्टीच्या प्रमुखानं सांगितलं आहे.



शाळेच्या दुरुस्तीला सुरुवात- 15 ऑगस्टपासून सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेत अभिजीत दिपके यांच्या हिंगोली जिल्ह्यातील संतुकपिंपरी या गावातून पाहणीला सुरुवात करण्यात आली. गावातील जिल्हापरिषद शाळेची दुरावस्था होती. पिण्यास पाणी नाही. स्वच्छ असे स्वच्छतागृह नाही. खिडक्या मोडलेल्या शाळांची अवस्था होती. लोकप्रतिनिधींना शाळेची अवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं आवाहन अभिजीत दिपके यांनी केलं होतं. त्यावर तिथल्या सरपंचानं तातडीनं शाळेच्या दुरुस्ती कामाला सुरुवात केली. तर मोडलेल्या खिडक्या तातडीनं दुरुस्त करायला घेतल्या आहेत. त्याचबरोबर सीसीटीव्ही कॅमेरेदेखील कार्यान्वित करण्यास सुरुवात केली आहे. आता थांबायचं नाही, अशी भूमिका अभिजीत दिपके यांनी घेतली आहे.

'जनसंवाद दौरा'- सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनी यापूर्वी सांगितलं होतं की, जनतेच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी पक्षानं देशभरात 'जनसंवाद दौरा' (listening tour) सुरू केला आहे. स्वातंत्र्यदिनापासून शिक्षणाच्या मुद्द्याला प्राधान्य दिलं जात आहे. "हाच तर 'सीझन टू' (दुसरा टप्पा) आहे. अशा अकार्यक्षम सरकार आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध देशभरात निदर्शने होत आहेत. जनतेचं म्हणणं जाणून घेण्यासाठी आम्ही आता देशभरात 'जनसंवाद दौरा' सुरू करत आहोत. आम्ही एक मोहीम राबवणार आहोत, असे दास यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा-

Last Updated : August 18, 2026 at 9:23 PM IST

TAGGED:

ABHIJEET DIPKE ON SCHOOLS
HINGOLI SCHOOLS CHANGE AFTER CJP
हिंगोली स्कूल ठीक करो
CJP FOUNDER ON SCHOOLS REFORMS
SCHOOL THIK KARO

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.