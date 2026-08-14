ETV Bharat / state

School Thik Karo : "तिरंगा रॅली काढाच, पण शिक्षणाचं काय?"; उद्यापासून अभिजीत दिपकेंची शाळा सुधार मोहीम

15 ऑगस्टपासून शाळांसाठी आंदोलन सुरू करणार आहोत, त्याची सुरुवात हिंगोलीपासून करणार, असं अभिजीत दिपकेंनी सांगितलं आहे.

Abhijeet Dipke
अभिजीत दिपके (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 14, 2026 at 2:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : देश स्वतंत्र झाला मात्र आजही महापुरुषांचं स्वप्न पूर्ण झालेलं नाही, असं मत कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी व्यक्त केलं. 15 ऑगस्टपासून शाळांसाठी आंदोलन सुरू करणार आहोत, त्याची सुरुवात हिंगोलीपासून करणार असून देशभर आमचे सहकारी आपापल्या मूळ गावी जाऊन ही मोहीम राबवणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. ''भाजपा तिरंगा रॅली काढत आहे, काढलीच पाहिजे. आपला देश स्वतंत्र झाला त्याचा अभिमान बाळगला पाहिजे'', असं देखील त्यांनी सांगितलं. ''दिल्ली येथे दडपशाहीचा प्रयत्न झाला, मात्र विद्यार्थी आणि युवा आक्रमक झाल्यानं तसं होऊ शकलं नाही'', अशी टीका त्यांनी केली. अभिजीत दिल्लीवरून संभाजीनगर येथे परतले त्यावेळी त्यांनी आपली भूमिका जाहीर केली.

15 ऑगस्टपासून मोहिमेला सुरुवात : उद्या 15 ऑगस्ट पासून शाळा सुधार मोहीम सुरू करत असल्याचं अभिजीत दिपके यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, ''स्कूल ठीक करो हे आमचं आंदोलन आहे, उद्या स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी त्याची सुरुवात आम्ही करणार आहोत. मी स्वतः उद्या हिंगोलीला माझ्या मूळ गावी जाऊन त्या आंदोलनाची सुरुवात करणार आहे. तिथं जाऊन सरपंचांना मी विनंती करणार आहे. ज्या गावात काही शाळेमध्ये सध्या सुविधा नाहीत, त्या कराव्या. शाळा नीट कराव्या, बेंच असले पाहिजेत, चांगले स्वच्छतागृह, पाणी असले पाहिजे. वीज असली पाहिजे, अशा काही मागण्या आम्ही करत आहोत. आमचे जेवढे सहकारी आहे ते प्रत्येक जण देशभरात असे त्यांच्या त्यांच्या गावी जातील आणि तिथं जाऊन सरपंचांना आणि गावकऱ्यांना विनंती करतील. कारण की, आम्हाला हे सगळ्यांच्या सहभागानं करायचं आहे. मला नक्की वाटतं की, हा एक असा मुद्दा आहे, गावातल्या ज्या शाळा आहेत त्याच्यासाठी सगळा देश एकत्र येईल.''

माध्यमांशी बोलताना अभिजीत दिपके (ETV Bharat)

तरच देश स्वतंत्र झाला अस समजेन : ''देश स्वातंत्र्याची व्याख्या माझ्यासाठी तर हीच आहे की, जो गावात मुलगा-मुलगी शिकतेय, जोपर्यंत त्यांना पूर्ण संधी आणि सुविधा भेटत नाहीत, तोपर्यंत मला वाटतं की, 80 वर्षांनंतरही आपण ते स्वप्न पूर्ण करू शकलो नाही, जे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असो, जवाहरलाल नेहरू असो किंवा महात्मा गांधी असो यांनी पाहिलं होतं. जोपर्यंत आपला देश पूर्ण शिक्षित होत नाही आणि गावापर्यंत शिक्षण पोहोचत नाही, तोपर्यंत ते स्वप्न अपूर्ण राहणार आहे.''

तिरंगा रॅली झाली पाहिजे : ''आता तिरंगा रॅली सुरू आहे, ती झालीच पाहिजे. उद्या आपला स्वातंत्र्याचा दिवस आहे. पण कुठेना कुठे शिक्षणावरही थोडं लक्ष दिलं पाहिजे. कधीपर्यंत आपल्या गावकडचं शिक्षण असे राहील? आता मोहिमेत व्हिडिओ समोर येत आहेत, म्हणजे आता सगळ्यात जास्त महाराष्ट्रातले व्हिडिओ येत आहेत. जे लहान मुलांचे व्हिडिओ देत आहेत, त्या व्हिडिओमध्ये काय येत आहेत? मुली म्हणतायत 7-7 किलोमीटर दूर जावं लागतं, रस्ता नाहीये. थोडं याच्यावर पण लक्ष दिलं पाहिजे'', अशी मागणी त्यांनी केली.

बार काउन्सिलने निर्णय बदलला : दिपके म्हणाले, ''काल आम्ही जेव्हा म्हटलं की आम्ही प्रोटेस्ट करू, त्याच्या एका तासानंतर बार काउन्सिलने निर्णय मागे घेतला. ही या लोकांची मानसिकता आहे. कुठे ना कुठे हुकूमशाही/तानाशाहीची मानसिकता आहे की, आमचा कोणी विरोध केला तर आम्ही तुम्हाला काहीच करू देणार नाही. तुमचं भविष्य आम्ही संपवून टाकू. त्याच मानसिकेतून काल तो निर्णय घेण्यात आला होता. पण जसं त्यांना दिसलं की लोक संतापलेत, चिडलेले आहेत आणि आता लोक शांत बसणार नाहीत, अशा प्रकारे ही काय यांची तानाशाही वृत्ती आहे, ती याच्यापुढे कोणी सहन करणार नाही. हे काल पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवलेलं आहे. ज्या प्रकारे लगेच एका तासात हा निर्णय मागे घेण्यात आला, त्यावरून आता मला वाटतंय की सरकारला कुठेना कुठे समजायला लागलंय की, आता ही तानाशाही वृत्ती चालणार नाही.''

सौरव दास राजीनामा कशासाठी? : समाज माध्यमांवर सौरभ दास यांनी राजीनामा दिल्याचं वृत्त येतंय. त्यावर बोलताना सौरव दासचा राजीनामा कशासाठी? कशाबद्दल? मला माहिती नाही असं स्पष्टीकरण अभिजीत दिपके यांनी दिलं. ''दिल्ली येथे बैठकीसाठी हॉल उपलब्ध होऊ दिला जात नव्हता. आम्ही 7-8 हॉल पाहिले, पण कोणीच हॉल द्यायला तयार नव्हतं. कारण ते सांगत होते की, तुम्हाला हॉल दिला तर आम्हाला आधीपासून धमक्या येत आहेत. त्यात आम्हाला एक हॉल मिळाला होता. तिथे आम्ही गेलो, पण सकाळी त्यांनाही धमक्या येणं सुरू झालं, की जर तुम्ही सीवायएसएसचा आज कार्यक्रम इथं होऊ दिला, तर तुम्हाला आम्ही उलटं टांगू. अशा प्रकारच्या दडपशाही धमक्या काही नवीन नाहीयेत. आपण बघतोय, मागच्या 10 ते 12 वर्षांत हेच चालू आहे. पण कितीही आवाज दाबायचा प्रयत्न केला, तरी आवाज दबत नसतो.''

हेही वाचा

  1. सुखबीर सिंग बादल यांनी हातावर हल्ला झेलल्यानं मोठा अनर्थ टळला; आरोपीवर गुन्हा दाखल
  2. सुखबीर सिंह बादल हल्ला प्रकरण : हल्लेखोर जसपाल सिंहच्या पुण्यातील घरावर एटीएसची छापेमारी
  3. सुखबीर सिंग बादल यांच्यावरील हल्ल्याप्रकरणी मोठी अपडेट; 'सुरक्षा यंत्रणेत चूक नाही', नांदेड पोलिसांकडून चौकशी सुरू!

TAGGED:

SCHOOL THIK KARO
अभिजीत दिपके
HINGOLI
स्कूल ठीक करो
ABHIJEET DIPKE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.