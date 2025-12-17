ETV Bharat / state

बालभारतीच्या शालेय पुस्तकांची नागपुरात बेकायदेशीर छपाई, कॉपीराईट अंतर्गत गुन्हा दाखल होणार!

ही सर्व पुस्तकं खुल्या बाजारात विकली जात असल्याचा दाट संशय पोलिसांना आहे.

School textbooks under the authority of Balbharati are being illegally printed in Nagpur
बालभारतीच्या शालेय पुस्तकांची नागपुरात अवैध छपाई (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

December 17, 2025

नागपूर : बालभारतीकडे कॉपीराईट असलेली शैक्षणिक अभ्यासक्रमाची पुस्तकं नागपुरातील एका प्रिंटिंग प्रेसमध्ये बेकायदेशीररित्या छापण्यात येत होती. यासंदर्भात अत्यंत गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर नागपूरच्या एमआयडीसी पोलिसांनी त्या प्रिंटिंग प्रेसवर धाड टाकून हजारो पाठ्यपुस्तक जप्त केली आहेत. दरम्यान, पोलिसांची कारवाई होण्यापूर्वीच प्रिंटिंग प्रेसमधील कर्मचारी पळून गेले तर प्रिंटिंग प्रेसच्या मालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

कॉपीराईट अंतर्गत गुन्हा दाखल होणार : मिळालेल्या माहितीनुसार, नागपूरच्या हिंगणा एमआयडीसी परिसरातील प्रतिभा प्रिंटर्सच्या छापखाण्यात बालभारतीची शालेय पाठ्यपुस्तकं बेकायदेशीररित्या छापली जात होती. याबाबतचे अधिकार ठाणे येथील एका कंपनीकडे असताना इयत्ता दहावी आणि बारावीची हजारो पाठ्यपुस्तकं बेकायदेशीरपणे छापली जात होती. पोलिसांनी सर्व पाठ्यपुस्तकं जप्त करून कॉपीराईटचा हक्क भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद करून योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी माहिती दिली आहे.



खुल्या बाजारात पुस्तकांची विक्री : बालभारतीकडून दरवर्षी शालेय अभ्यासक्रमाची पुस्तकं छापली जातात. मात्र, ही पुस्तकं विक्री करण्याचं आणि छापण्याचं अधिकृत कंत्राट ठाणे येथील एका कंपनीकडे असताना नागपुरातील प्रतिभा प्रिंटिंग कारखान्यात छापली जात होती. तसंच ही सर्व पुस्तकं खुल्या बाजारात विकली जात असल्याचा दाट संशय पोलिसांना आहे.



पुस्तकांची छपाई करण्यासाठी कोणी दिली ऑर्डर? : ठाण्यातील कंपनीकडे बालभारती पाठ्यपुस्तक छापण्याचं काम असताना नागपुरातील प्रतिभा प्रिंटिंग प्रेसमध्ये पुस्तकं कशी छापली जात होती? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या संदर्भात कंपनीचे मालक राजेश लांजेवार यांना विचारलं असता, ते म्हणाले की, "मी केवळ प्रिंटग प्रेस चालवतोय. मला मिळालेल्या ऑर्डरनुसार पुस्तकांची छपाई करत आहे." त्यामुळं आता डुप्लिकेट पाठ्यपुस्तकांची छपाई करण्यासाठी ऑर्डर देणारा हा व्यक्ती कोण? याबाबत आता पोलिसांना तपास करावा लागणार आहे.



गणित, इंग्रजी विषयांची पुस्तकं आढळली : दरम्यान, एमआयडीसी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत दहावीच्या गणित विषयाची आणि बारावीच्या इंग्रजी विषयाची हजारो पुस्तक आढळून आलेली आहेत. खऱ्या पुस्तकांवर कॉपीराईट संदर्भातील लोगो असतात. मात्र, बनावट पुस्तकांवर तसा कोणताच लोगो आढळून आले नाही. त्यामुळं यासंदर्भात पोलिसांनी अधिक तपास सुरू केला आहे.



