महाराष्ट्रातील शाळांचे सुरक्षा मूल्यांकन; पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि शाळांमध्ये आतापर्यंत घडलेल्या दुर्घटनांचा आढावा...
गेल्या काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांचे सुरक्षा मूल्यांकन करण्याचे आदेश सरकारनं जारी केले आहेत.
Published : September 22, 2026 at 7:35 PM IST
मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये मागील काही घडलेल्या दुर्घटनेत विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या. यानंतर राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला अधिक बळकटी देण्यासाठी शिक्षण विभागानं महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांचे सुरक्षा मूल्यांकन (Safety Audit) करण्याचे आदेश सरकारनं जारी केले आहेत. तसंच प्रत्येक शाळेनं Manual of Safety & Security in School मधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सुरक्षा तपासणी करून त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शाळेची इमारत सुरक्षित आहे का?, अग्निसुरक्षेची व्यवस्था पुरेशी आहे का?, आपत्कालीन परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध आहेत का?, तसंच इतर सुरक्षाविषयक नियमांचे पालन होत आहे का?, याची सविस्तर तपासणी केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि शिक्षण विभागातील संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वय साधून काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हास्तरावर या संपूर्ण मोहिमेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली आहे. दरम्यान, याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळांमधील सुविधा आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव, तसंच शाळांमध्ये आतापर्यंत घडलेल्या दुर्घटनांचा घेतलेला हा आढावा...
ग्लोबल पालक-शिक्षक संघटनेकडून निवदेन : महाराष्ट्रातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांच्या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करावे आणि त्या 'नॅशनल बिल्डिंग कोड' (NBC) च्या मानकांनुसार आहेत की नाही, याची पडताळणी करावी, अशी औपचारिक मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे करण्यात आली. ही मागणी 'ग्लोबल पालक-शिक्षक संघटने'नं केली असून, यासंदर्भातील निवेदन 17 जून 2026 रोजी सादर करण्यात आलं होतं.
सुविधा किंवा पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळं शाळांमध्ये अलीकडेच घडलेल्या दुर्घटनांचा घटनाक्रम....
- 14 ऑगस्ट 2026 : रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यातील 'घाटीवाले ब्राह्मणवाडी' येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या इमारतीचा काही भाग मुसळधार पावसामुळं अचानक कोसळला. ही घटना रात्री घडल्यामुळं शाळेत विद्यार्थी किंवा शिक्षक उपस्थित नव्हते. सुदैवानं, यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
- 10 ऑगस्ट 2026 : सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्यातील 'बाबलाद' येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक कन्नड शाळेचा स्लॅब 10 ऑगस्ट 2026 रोजी कोसळला. या घटनेत 13 विद्यार्थी आणि 2 शिक्षक जखमी झाले होते.
- 10 ऑगस्ट 2026 : गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील 'जापतालाई' येथील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेत 10 ऑगस्ट 2026 च्या मध्यरात्री विषारी सापाच्या दंशामुळं तीन विद्यार्थिनींचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली.
- 1 ऑगस्ट 2026 : बांदा-सातमाठवाडी (सावंतवाडी तालुका) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत वर्ग सुरू असतानाच जीर्ण छतावरील मंगलोरी कौले अचानक कोसळली. मुख्याध्यापिका अश्लेषा कांबळी वर्ग घेत असताना ही घटना घडली. सुदैवानं, यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. कारण कौले पडताच विद्यार्थ्यांनी प्रसंगावधान राखून तातडीनं वर्गाबाहेर धाव घेतली.
- 6 जुलै 2026 : पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील एका आश्रमशाळेत मान्सूनच्या जोरदार वाऱ्यांमुळं प्राथमिक विभाग आणि स्वच्छतागृहांच्या कमकुवत बांधकामाचे पत्र्याचे शेड पूर्णपणे उडून गेल्याची घटना घडली.
- 28 जुलै 2026 : पावसामुळं नागपूरमधील शाळेत 28 जुलै 2026 रोजी पाणी साचल्याची घटना घडली. या घटनेत 800 विद्यार्थी तीन ते चार फूट पाण्यात अडकले, त्यावेळी पालकांनी बचावकार्य करण्यासाठी मानवी साखळी तयार केली होती. दरम्यान, प्रशासनानं मान्सूनच्या सुरुवातीलाच शाळेसमोर रस्ते दुरुस्तीचे काम हाती घेतलं होतं, परंतु ते काम अर्धवट सोडल्यामुळं तिथे पावसाच्या पाण्याने भरलेला एक मोठा आणि धोकादायक खड्डा तयार झाला होता. या बेजबाबदार आणि नियोजनशून्य कारभारावर स्थानिक रहिवासी व पालकांनी तीव्र टीका केली. पालकांच्या मते, वेळीच योग्य पावले उचलली असती तर विद्यार्थ्यांना या संकटापासून सुरक्षित ठेवता आले असते.
- 6 मार्च 2026 : नवी मुंबईतील एका शिकवणी वर्गादरम्यान (ट्युशन क्लास) छताचा काही भाग कोसळल्यानं एकाचा विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला आणि 11 विद्यार्थी जखमी झाल्याची घटना घडली.
- 24 जुलै 2026 : पाटोदा तालुक्यातील थेरला गावातील जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळेतील एका जीर्ण वर्गाची भिंत आणि छप्पर 24 जुलै 2026 रोजी मध्यरात्री कोसळली होती. सुदैवानं, त्यावेळी शाळा बंद असल्यानं कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. या घटनेमुळं सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या चिंताजनक स्थितीकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधलं.
- 20 जून 2025 : नवी मुंबईतील नेरुळ येथील एका महानगरपालिकेच्या शाळेत एक धक्कादायक घटना समोर आली होती. याठिकाणी शिक्षक वर्ग घेत असतानाच इमारतीच्या स्लॅबचे प्लास्टर कोसळले होतं. सुदैवानं, यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
- 26 जून 2024 : रत्नागिरीमधील खेड तालुक्यातील शिरावली गावातील जिल्हा परिषद शाळेचे 26 जून 2024 रोजी छत अचानक कोसळले. सुदैवानं, शाळा सुटल्यानंतर ही घटना घडली. त्यामुळं विद्यार्थी थोडक्यात बचावले.
- 1 सप्टेंबर 2023 : नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव तालुक्यातील रावणगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेत वर्ग सुरू असतानाच अचानक छत कोसळले होते. या घटनेत एक विद्यार्थी जखमी झाला होता.
- 25 एप्रिल 2023 : अवकाळी पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांमुळं चंद्रपूरमधील एका शाळेचे छत उडून गेलं होतं. सुदैवाने, या घटनेच्या वेळी शाळेत कोणीही उपस्थित नव्हतं.
- 28 ऑगस्ट 2017 : अहमदनगर शहरापासून जवळपास 6 किमी अंतरावर असलेल्या निंबोडी गावातील जिल्हा परिषद शाळेत, एका वर्गाचे छत आणि भिंत कोसळली होती. या घटनेत तीन विद्यार्थ्यांचा जागीच मृत्यू झाला होता. तर अन्य 15 विद्यार्थी आणि एक शिक्षक जखमी झाले होते.
- 1 जुलै 2014 : गेवराई तालुक्यातील जातेगावजवळील बोकुडदरा तांडा येथील जिल्हा परिषद शाळेचं छत रात्रीच्या वेळी कोसळले. सुदैवाने, ही घटना रात्री घडल्यामुळं कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
सुविधा आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव
2025 मधील राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेचे विदारक वास्तव : राज्यातील 8 हजार गावांमध्ये एकही शाळा नाही, अशी माहिती विधानसभेत पारनेरचे आमदार काशीनाथ दाते यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला राज्य सरकारनं दिलेल्या लेखी उत्तरातून समोर आली. या आकडेवारीवरून असं दिसून येतं की, यापैकी 1,650 गावांमध्ये प्राथमिक शाळा नाहीत, तर त्याहून अधिक म्हणजे 6,563 गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा नाहीत. परिणामी, हजारो मुलांना त्यांच्या घरांजवळ शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध नाही.
2025-26 च्या UDISE अहवालातील आकडेवारीनुसार, राज्यातील शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांची मोठी कमतरता आहे, ज्यामुळं सध्याच्या स्थितीत डिजिटल शिक्षण अशक्य झालं आहे. 2 कोटी 16 लाख विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या 108,139 शाळांपैकी 3,201 शाळांमध्ये वीजपुरवठाच नाही, तर 10,938 शाळांमधील वीज जोडणी खंडित झाली आहे. मूलभूत वीजपुरवठाच नसल्यामुळं, 'स्मार्ट क्लासरूम्स' आणि 'संगणक प्रयोगशाळा' यांसारखी उद्दिष्टे पूर्ण करणे पूर्णपणे अशक्य झालं आहे.
- वीजपुरवठा खंडित होणं : ही सर्वात चिंताजनक बाब आहे. कारण वीजपुरवठा असलेल्या शाळांची संख्या 2022-23 मधील 103,110 वरून घटून 2025-26 मध्ये 99,070 इतकी झाली आहे. याचा अर्थ असा की, तीन वर्षांच्या कालावधीत 4,040 शाळांचा वीजपुरवठा खंडित झाला आणि 2025-26 पर्यंत 9,069 शाळा पूर्णपणे अंधारात राहिल्या.
- संगणक सुविधांमधील घट : संगणक सुविधा असलेल्या 90,419 शाळांपैकी केवळ 84,530 शाळांमध्येच कार्यान्वित संगणक उपलब्ध आहेत. 2024-25 मध्ये संगणक उपलब्ध असलेल्या शाळांची संख्या 89,346 या उच्चांकावर पोहोचली होती, परंतु 2025-26 मध्ये ती घसरून 84,530 वर आली. एका वर्षात एकूण 4,816 शाळांमधील कार्यान्वित संगणक सुविधा बंद पडल्या किंवा उपलब्ध राहिल्या नाहीत.
- मुलांची प्रसाधनगृहे : एकूण पायाभूत सुविधांची व्याप्ती 102,758 शाळा (2022-23) वरून 101,770 शाळा (2025-26) इतकी कमी झाली.
- मुलींची प्रसाधनगृहे : एकूण पायाभूत सुविधांची व्याप्ती 104,917 शाळा (2022-23) वरून 104,602 शाळा (2025- 26) इतकी कमी झाली.
- स्वच्छता-विषयक विसंगतींबाबत टीप : 2025- 26 च्या आकडेवारीनुसार, एकूण प्रसाधनगृहे आणि कार्यान्वित प्रसाधनगृहे यांची संख्या तंतोतंत जुळते (मुलांसाठी 1,01,770 आणि मुलींसाठी 1,04,602 ). उपलब्ध असलेली सर्व प्रसाधनगृहे (100%) कार्यान्वित असणे ही तांत्रिकदृष्ट्या 'सकारात्मक' बाब असली, तरी या समानतेमागे एक विशिष्ट कारण आहे. भूतकाळात नोंदवलेल्या सर्वाधिक संख्येइतकी सुविधांची संख्या करण्यासाठी नादुरुस्त सुविधांची दुरुस्ती करण्याऐवजी, मागील वर्षांत दिसून आलेल्या कार्यान्वित क्षमतेशी जुळवून घेण्यासाठी पायाभूत सुविधांची एकूण मूळ संख्या (बेसलाईन फिगर) कमी करण्यात आली.
- सुरक्षेबाबतच्या मुख्य त्रुटी : सुविधांच्या व्याप्तीचे प्रमाण उच्च असूनही, शारीरिक आरोग्याशी संबंधित मूलभूत निकषांच्या बाबतीत अजूनही मागासलेपणा दिसून येतो. 5,273 हून अधिक शाळांमध्ये 2025-26 या संपूर्ण शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांची एकही वैद्यकीय तपासणी झाली नाही, तसंच 3,932 शाळांमध्ये अद्यापही खेळाचे स्वतंत्र मैदान उपलब्ध नाही.
- खेळाची मैदानं आणि ग्रंथालयांचा अभाव : राज्यातील 3,932 शाळांमध्ये खेळाची मैदाने नाहीत, तर 1,099 शाळांमध्ये ग्रंथालय किंवा 'बुक बँक'ची सुविधा उपलब्ध नाही. विशेष म्हणजे, केवळ 13,550 शाळांमध्ये डिजिटल ग्रंथालये आहेत, ज्यामुळं 94,589 शाळा या सुविधेपासून वंचित आहेत.
● केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या (UDISE+) अहवालानुसार, महाराष्ट्रात एकाच शिक्षकाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळांची संख्या 2024-25 मधील 8,152 वरून 2025-26 मध्ये 9,269 पर्यंत वाढली आहे. त्यामुळं वाढलेली 1,117 ही आकडेवारी चिंतेची बाब आहे.
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