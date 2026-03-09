ETV Bharat / state

साताऱ्यातील नामांकित शाळेत २४ विद्यार्थ्यांचं लैंगिक शोषण, पालकांमध्ये संतापाची लाट, अटकेनंतर केअरटेकरला जामीन मंजूर

साताऱ्यात विद्यार्थ्यांच्या लैंगिक शोषणाची धक्कादायक घटना उघडकीस आली असून, शाळेच्या केअरटेकरला पोलिसांनी अटक केली आहे.

satara crime
प्रतिकात्मक छायाचित्र (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 9, 2026 at 10:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा - साताऱ्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या एका नामांकित शाळेमधील २४ मुलांना मारहाण, धमकी देऊन त्यांचे लैंगिक शोषण, मानसिक छळ केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. या प्रकारानंतर सातारा शहर पोलिसांनी पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून शाळेमधील केअरटेकरला अटक केली आहे, अशी माहिती सातारा पोलीस ठाण्याच्या पोलीस उपनिरीक्षक ज्योत्सना भालेकर यांनी दिली. या घटनेमुळं पालकांमध्ये संतापाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

दरम्यान, आरोपीला सुट्टीकालीन न्यायालयात हजर केलं असता त्याला अटी-शर्थीसह जामीन मंजूर झाला असल्याची माहिती सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी दिली.

केअरटेकरवर गुन्हा दाखल - सातारा शहर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंग्रजी माध्यमाच्या एका नामांकित शाळेमधील तीन मुलांवर अत्याचाराचा प्रयत्न झाल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर शाळा प्रशासनातील अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवरून संबंधित केअरटेकरवर पोक्सोचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. अटक केल्यानंतर त्याची कसून चौकशी केली असता त्यानं आणखी काही मुलांचे लैंगिक शोषण आणि मारहाण करून पैसे उकळल्याचं समोर आलं.

केअरटेकरचं घृणास्पद कृत्य - यासंदर्भात शाळा व्यवस्थापनानं केलेल्या चौकशीत एकूण २४ मुलांच्या बाबतीत त्या केअरटेकरनं घृणास्पद कृत्य केल्याची बाब स्पष्ट झाली. गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्याकडून हा प्रकार सुरू होता, अशी माहिती सातारा शहर पोलिसांच्या तपासात समोर आली आहे. शाळेमध्येच मुलांच्या लैंगिक शोषणाचा प्रयत्न झाल्यानं पेन्शनर्स सिटीमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

कठोर उपाययोजनांची गरज - शाळेमधील काही मुलांनी त्यांच्याबाबत घडलेल्या प्रसंगाबद्दल आपल्या पालकांना तसंच शिक्षकांना सांगितल्यामुळं ही घटना उघडकीस आली आहे. शाळा व्यवस्थापनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तातडीनं शनिवारी रात्री सातारा शहर पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली. साताऱ्यातील नामांकित शाळेमध्ये अशी घटना घडल्यानं पालकांची चिंता वाढली आहे. दिवसेंदिवस अशा घटना वाढत चालल्या आहेत. त्यामुळं शाळांच्या व्यवस्थापनाला आता कठोर उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.

केअरटेकरला केली अटक - शाळा प्रशासनातील अधिकाऱ्यानं पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे की, संबंधित केअरटेकरनं तीन शाळकरी मुलांचे चार ते पाचवेळा लैंगिक शोषण केलं. या प्रकारामुळं मुलं भयभीत झाली. घडलेल्या प्रकाराची मुलांनी वाच्यता करू नये म्हणून केअरटेकरने त्यांना मारहाण करून धमकीही दिली. मुलांना मारहाण करून हात पिरगळला तसंच डोके आपटले. हा प्रकार २५ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी तसेच ७ मार्च २०२६ या कालावधीत घडला असल्याचं तक्रारीत म्हटलं आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी बालकांचे लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाप्रमाणं (पोक्सो) गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली आहे.

हेही वाचा -

  1. साताऱ्यात मोठा राजकीय ट्विस्ट, कराड पंचायत समिती सभापतीपदावर ठरणार झेडपीचा अध्यक्ष?
  2. एकनाथ शिंदेंनी साताऱ्यातील विकास कामांमध्ये घातलं लक्ष, 'या' ग्रामपंचायतीची लवकरच होणार नगरपंचायत!
  3. साताऱ्यातील 23 जण अखेर मायदेशी परतले; आज सकाळी दिल्ली, हैदराबादसह मुंबई विमानतळावर दाखल

TAGGED:

SATARA SCHOOL CARETAKER ARREST
SATARA POLICE
सातारा विद्यार्थी लैंगिक अत्याचार
सातारा पोलीस
SATARA STUDENT SEXUALLY ABUSE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.