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दौंडमधील सुपे घाटात विद्यार्थ्यांची बस पलटी, 6 ते 7 विद्यार्थी जखमी; चालक फरार

बारामतीमधील सुपे घाटात विद्या प्रतिष्ठानच्या शाळेच्या मुलांना घेऊन जाणारी एसटी बस तीव्र चढावर मागे सरकल्यानं दरीत पलटी होऊन 6 ते 7 विद्यार्थी जखमी झाले आहेत.

School Bus Overturns in Supe Ghat
दौंड सुपे घाटात विद्यार्थ्यांची बस पलटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2026 at 1:15 PM IST

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दौंड : बारामती तालुक्यातील सुपे येथील विद्या प्रतिष्ठानच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारी बस दौंड-सुपे घाटात पलटी झाली. ही बस रस्त्याच्या कडेला असलेल्या छोट्या दरीत कोसळल्यानं 6 ते 7 विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. ही एसटी महामंडळाची सीएनजीवर (CNG) चालणारी बस होती.

सुपे घाटात विद्यार्थ्यांची बस पलटी (ETV Bharat)

या अपघातानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे युवा नेते युगेंद्र पवार यांनी चौफुला येथील खासगी रुग्णालयाला भेट देऊन जखमी विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. तसंच बारामती विभागाचे अप्पर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार यांच्यासह पोलीस अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयाला भेट दिली. या अपघात प्रकरणी आता गुन्हा दाखल करण्याचं काम सुरू असल्याची माहिती अप्पर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार यांनी दिली. अपघाताची माहिती मिळताच मोठ्या संख्येनं नागरिकांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. पोलीस आणि स्थानिक नागरिकांनी जखमी विद्यार्थ्यांना तातडीनं खासगी रुग्णालयात दाखल केले.

युगेंद्र पवारांची प्रतिक्रिया

यावेळी बोलताना युगेंद्र पवार यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांना घेऊन बस जात असताना सुपे घाटात हा अपघात झाला. यामध्ये विद्यार्थी जखमी झाले असून त्यांच्यावर आता उपचार सुरू आहेत. जे विद्यार्थी गंभीर जखमी आहेत, त्यांना लोणी काळभोर येथील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे; तर जे विद्यार्थी किरकोळ जखमी आहेत, त्यांना चौफुला येथील हर्ष रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. येथे उपचार सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रकृती स्थिर आहे. दोन विद्यार्थ्यांना गंभीर स्वरूपाची दुखापत झाल्यानं त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे.

बारामती विभागाचे अप्पर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार यांनी सांगितलं की, सुपे घाटात सकाळी 8:15 वाजण्याच्या सुमारास एसटी महामंडळाची बस पलटी झाली. या बसचे चालक राहुल मडावी हे 20 ते 25 मुलांना घेऊन जात होते. तीव्र चढावर बस पुढे न जाता मागे आल्यानं थेट दरीत कोसळली. या गंभीर अपघातात 5 ते 6 मुलांना किरकोळ जखमा झाल्या आहेत, तर एक विद्यार्थी गंभीर जखमी आहे. त्या विद्यार्थ्याला पुढील उपचारासाठी लोणी काळभोर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या अपघातानंतर बस चालक फरार झाला आहे.

बस चालकानं बस योग्य रीतीनं चालवली नाही, तसंच हँडब्रेक आणि एक्सलेटरचा योग्य प्रकारे वापर केला नाही, अशी प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. याबाबत आता गुन्हा दाखल करण्याचं काम सुरू असल्याची माहिती बारामती विभागाचे अप्पर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार यांनी दिली.

याबाबत विद्यार्थ्यांचे पालक जितेंद्र गायकवाड यांनी सांगितलं की, ही बस सीएनजीवर चालणारी होती आणि या ठिकाणी फार मोठा चढ असल्यानं बस वर चढू शकली नाही; त्यामुळेच हा अपघात झाला. ही बस नादुरुस्त असल्याचा आरोपही त्यांनी केला असून, विद्यार्थ्यांसाठी नवीन बसेस उपलब्ध करून द्याव्यात, तसंच या तीव्र चढाबाबत योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात.

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TAGGED:

SCHOOL BUS ACCIDENT PUNE
MSRTC BUS ACCIDENT SUPE GHAT
एसटी बस पलटी दौंड
सुपे घाट एसटी बस अपघात
SCHOOL BUS SUPE GHAT ACCIDENT

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