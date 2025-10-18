ETV Bharat / state

पहिले पाढे पंचावन्न! शिष्यवृत्ती परीक्षांचे नियम बदलले; महाराष्ट्र सरकारनं घेतला मोठा निर्णय

पाचवी आणि आठवीसाठी होणारी शिष्यवृत्ती परीक्षा आता पुन्हा आधीप्रमाणे चौथी आणि सातवीसाठी होणार आहे. याबाबतचा निर्णय शिक्षण खात्यानं जाहीर केलाय.

Published : October 18, 2025 at 8:30 AM IST

Updated : October 18, 2025 at 8:36 AM IST

मुंबई : महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षांमध्ये मोठा बदल होतोय. आता ही परीक्षा पाचवी आणि आठवीऐवजी चौथी आणि सातवीसाठी होणार आहे. हा बदल 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होईल. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातल्या प्रज्ञावान मुलांना शिक्षणात पुढे जाण्यासाठी मोठी संधी मिळेल, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केला आहे. शिष्यवृत्तीच्या रकमेतही वाढ झाली आहे, आणि आता चौथीला 5 हजार रुपये तर सातवीला 7 हजार रुपये मिळणार आहेत. याशिवाय, परीक्षेची नावं, अटी-शर्ती, आणि वयोमर्यादेतही बदल झालेत. हा निर्णय का घेतला गेला, यामागचं कारण काय, आणि याचा विद्यार्थ्यांना कसा फायदा होईल? याचा सविस्तर आढावा.

शिष्यवृत्ती परीक्षेत काय बदल होणार आहेत?
1. परीक्षेचा स्तर बदलला
2. आधी शिष्यवृत्ती परीक्षा पाचवी आणि आठवीसाठी होत होती. आता ती चौथी आणि सातवीसाठी होणार.
3. यामुळे विद्यार्थ्यांना एक वर्ष आधीच शिष्यवृत्ती मिळण्याचा फायदा होईल.

2. परीक्षेची वेळ
- 2025-26 मध्ये, पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी 2026 च्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या रविवारी होतील.
- चौथी आणि सातवीच्या नव्या शिष्यवृत्ती परीक्षा एप्रिल किंवा मे 2026 मध्ये कोणत्याही रविवारी घेतल्या जातील.

3. शिष्यवृत्तीची रक्कम
- चौथीच्या विद्यार्थ्यांना : दरमहा 500 रुपये, म्हणजे वर्षाला 5 हजार रुपये.
- सातवीच्या विद्यार्थ्यांना : दरमहा 750 रुपये, म्हणजे वर्षाला 7 हजार 500 रुपये.
- ही शिष्यवृत्ती प्रत्येकी 3 वर्षांसाठी मिळेल.

4. शिष्यवृत्ती संच
- चौथी आणि पाचवीसाठी प्रत्येकी 16 हजार 693 शिष्यवृत्ती संच मंजूर.
- सातवी आणि आठवीसाठी प्रत्येकी 16 हजार 588 शिष्यवृत्ती संच मंजूर.

5. परीक्षेची नावं बदलली
- आधीच्या पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचं नाव आता 'प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा' (चौथी स्तर) असेल.
- पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचं नाव आता 'उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा' (सातवी स्तर) असेल.

का होताहेत हे बदल?
महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी भागातल्या गरीब, हुशार विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 1954-55 पासून सुरू शिष्यवृत्ती योजना सुरू आहे. 2015 मध्ये सरकारने ही परीक्षा चौथी आणि सातवीऐवजी पाचवी आणि आठवीसाठी घेण्याचा निर्णय घेतला, पण त्यामुळे परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली. आता पुन्हा चौथी आणि सातवीत परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतल्याने जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढेल, तसंच शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल, असं मत सह्याद्री ज्ञानप्रबोधिनी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. गजानान पाटील यांनी दिली.

कोण देऊ शकतं ही परीक्षा?
पात्रता : विद्यार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. तो शासनमान्य शाळेत (शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित किंवा स्वयंअर्थसहाय्यित) चौथी किंवा सातवीत शिकत असावा. CBSE, ICSE आणि इतर अभ्यासक्रमांच्या शाळांमधले विद्यार्थीही अटींच्या अधीन राहून परीक्षा देऊ शकतात.
वयोमर्यादा : चौथीच्या परीक्षेसाठी सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांचं वय 1 जून रोजी 10 वर्षांपेक्षा जास्त नसावं. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी कमाल वय 14 वर्षं. सातवीच्या परीक्षेसाठी सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांचं वय 13 वर्षांपेक्षा जास्त नसावं. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी कमाल वय 17 वर्ष.

परीक्षा शुल्क किती?
बिगर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी : प्रवेश शुल्क 50 रुपये, परीक्षा शुल्क 150 रुपये, एकूण 200 रुपये.
SC/ST, भटक्या जाती-विमुक्त जमाती, आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी : प्रवेश शुल्क 50 रुपये, परीक्षा शुल्क 75 रुपये, एकूण 125 रुपये.
शाळांचं शुल्क : प्रत्येक सहभागी शाळेला दरवर्षी 200 रुपये नोंदणी शुल्क परीक्षा परिषदेकडे जमा करावं लागेल.

बदल विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर - दादा भुसे
याविषयी प्रतिक्रिया देताना शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे म्हणाले, हा बदल विद्यार्थ्यांसाठी खूप फायदेशीर आहे. कारण लहान वयातच होतकरू मुलांना चांगलं व्यासपीठ आणि आर्थिक मदत मिळेल, जास्त विद्यार्थी परीक्षेला बसतील, त्यामुळे स्पर्धा वाढेल. ग्रामीण आणि शहरी भागातल्या मुलांना शिक्षणाची संधी मिळेल. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारेल. चौथीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेबरोबरच शासकीय विद्यानिकेतन, आदिवासी विद्यानिकेतन आणि विमुक्त जाती-भटक्या जमाती विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा एकत्रितपणे घेतल्या जातील, असंही त्यांनी सांगितलं.

वास्तविक ज्यावेळी या परीक्षा चौथी ऐवजी पाचवी आणि सातवी ऐवजी आठवीच्या विद्यार्थ्यांना करण्यात आली होती, त्यावेळी अनेक शिक्षण तज्ज्ञांनी आश्चर्य व्यक्त केलं होतं. अर्थातच या परीक्षा पुन्हा पूर्वपदावर म्हणजे चौथी आणि सातवीसाठी घेतल्या जाणार असल्यानं विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचा नव्यानं तयारीला लागण्याचा उत्साह वाढेल असं मानण्यात येत आहे. विशेषतः जिल्हापरिषद शाळातील विद्यार्थी आणि शिक्षक सुखावणार यात शंका नाही.

