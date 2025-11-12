ETV Bharat / state

शिवसेना चिन्हाच्या वादावर अंतिम सुनावणीची तारीख ठरली, २१ जानेवारीला सुनावणी होणार सुरू

शिवसेना चिन्हाच्या वादावर 'उद्धव फॅक्शन'च्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी २१ जानेवारी रोजी होणार आहे. आज यासंदर्भात कोर्टानं तारीख दिली.

एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, इन्सेटमध्ये सुप्रीम कोर्ट
एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, इन्सेटमध्ये सुप्रीम कोर्ट (Etv Bharat)
नवी दिल्ली - महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील ('शिंदे फॅक्शन') शिवसेनेला 'धनुष्यबाण' चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने ('उद्धव फॅक्शन') दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी २१ जानेवारी २०२६ ही तारीख निश्चित केली आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, २१ जानेवारीपासून शिवसेना चिन्हाच्या वादावर युक्तिवाद सुरू होतील. त्यानंतर २२ जानेवारी रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (एनसीपी) संबंधी अशाच वादावर युक्तिवाद ऐकतील, कारण दोन्ही प्रकरणांमध्ये अनेक परस्परविरोधी मुद्दे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांच्या प्रत्येक 'फॅक्शन'चे युक्तिवाद ऐकण्यासाठी तीन तासांची वेळ निश्चित केली आहे.

'उद्धव फॅक्शन'ची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत म्हणाले की, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असल्याने या प्रकरणांवर तातडीने सुनावणी आवश्यक आहे. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, राजकीय पक्ष नेहमीच राष्ट्रीय निवडणुका, राज्य निवडणूक किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवत असल्याने ते नेहमीच निवडणुकीच्या तयारीत असतात.

ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि नीरज किशन कौल 'शिंदे फॅक्शन' तर्फे कोर्टात उपस्थित राहिले. १४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा अंतिम सुनावणीसाठी निश्चित केला होता, कारण हा मुद्दा बराच काळ प्रलंबित होता आणि अनिश्चितता ठेवता येणार नाही, असं कोर्टानं मत मांडलं होतं. निवडणूक आयोगाच्या १७ फेब्रुवारीच्या आदेशाला उद्धव ठाकरे यांनी आव्हान दिलं आहे. ज्यामध्ये 'शिंदे फॅक्शन'ला 'शिवसेना' हे नाव आणि पक्षाचे निवडणूक चिन्ह 'धनुष्यबाण' दिले होते.

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी विधानसभेतील बहुमताच्या आधारे पक्षाचे नाव आणि चिन्ह 'शिंदे फॅक्शन'ला देण्याच्या निर्णयावरही ठाकरे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे, कारण ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निकालाच्या विरुद्ध आहे. ७ मे रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील 'उद्धव फॅक्शन'ला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितलं, त्यानंतर पक्षाने सभापतींच्या निर्णयाविरुद्धच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली.

जानेवारी २०२४ मध्ये, सभापती राहुल नार्वेकर यांनी सत्ताधारी 'शिंदे फॅक्शन' मधील एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची शिवसेना-यूबीटीची याचिका फेटाळून लावली. सभापतींनी दिलेल्या आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत, 'उद्धव फॅक्शन'ने दावा केला की ते "स्पष्टपणे बेकायदेशीर आणि विकृत" आहेत आणि पक्षांतराच्या कृत्याला शिक्षा देण्याऐवजी, त्यांनी पक्षांतर करणाऱ्यांना बक्षीस देऊन ते खऱ्या राजकीय पक्षाचे आहेत असे म्हटले. या अनुषंगानं याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, सभापतींनी असे म्हणून चूक केली की, बहुसंख्य शिवसेना आमदार शिवसेना पक्षाच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करतात. अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देताना, सभापतींनी प्रतिस्पर्धी 'शिंदे फॅक्शन' मधील कोणत्याही आमदाराला अपात्र ठरवले नाही.

ठाकरेंविरुद्ध बंड केल्यानंतर १८ महिन्यांनी आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका तसंच महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा समावेश असलेल्या सत्ताधारी आघाडीत त्यांच्या राजकीय ताकदीत भर पडली. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांचं स्थान अधिक मजबूत झालं. पुढे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत 'शिंदे फॅक्शन'ने सात जागा जिंकल्या. महाराष्ट्र निवडणुकीत पक्षाने ५७ जागा जिंकल्या, भाजपाने १३२ जागा जिंकल्या, तर अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीने ४१ जागा जिंकल्या. डिसेंबर २०२४ मध्ये, देवेंद्र फडणवीस पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आणि शिंदे तसंच पवार उपमुख्यमंत्री झाले.

SHIV SENA SYMBOL ROW
चिन्हाच्या वादावर अंतिम सुनावणी
शिवसेना
धनुष्यबाण
SHIV SENA SYMBOL ROW

