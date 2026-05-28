मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदासाठी शिफारस

आपल्या 10 महिन्यांच्या कारकिर्दीत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांनी काही संवेदनशील प्रकरणांत सत्र न्यायालयानं दिलेले निकाल कायम ठेवले. अनेक महत्त्वाच्या जनहित याचिकांवर त्यांनी सुनावणी घेतली.

Published : May 28, 2026 at 12:25 PM IST

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमनं मुंबई उच्च न्यायालयाचे विद्यमान मुख्य न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून पदोन्नतीसाठी शिफारस केली आहे. जुलै 2025 मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी शिफारस करण्यात आली होती. केंद्र सरकारनं मंजुरी दिल्यानंतर न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर हे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती पदावर रूजू होतील. त्यांच्यासह पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शील नागू, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजीव सचदेव, जम्मू-काश्मीर आणि लड्डाख उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अरूण पाली, त्याच कोर्टातील ज्येष्ठ महिला वकील व्ही. मोहना यांचीही सर्वोच्च न्यायालाच्या न्यायमूर्ती पदासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदानं शिफारस केली आहे.

कोण आहेत न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर : न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांचा जन्म 25 मे 1965 रोजी झाला. त्यांनी 1993 मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या (डीयू) कॅम्पस लॉ सेंटरमधून एल एल बी पदवी प्राप्त केली. पुढं 9 डिसेंबर 1993 रोजी त्यांची दिल्ली राज्य बार कौन्सिलमध्ये वकील म्हणून नोंदणी झाली. त्यानंतर दिल्लीमध्येच त्यांनी आपली वकिलीची प्रॅक्टिस सुरू केली. आपल्या 19 वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी सुमारे 3500 प्रकरणांमध्ये वकिली केल्याची नोंद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 140 हून अधिक नोंदवलेल्या निकालांमध्ये ते वकील म्हणून कार्यरत होते. याशिवाय आपल्या वकिलीच्या कारकिर्दीत ते झारखंड, एआयसीटीई, बिहार राज्य गृहनिर्माण मंडळ आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे स्थायी वकील म्हणून देखील कार्यरत राहिलेत.

न्यायमूर्ती म्हणून श्री चंद्रशेखर यांचा प्रवास : 17 जानेवारी 2013 रोजी श्री चंद्रशेखर हे झारखंड उच्च न्यायालय (रांची खंडपीठ) इथं अतिरिक्त न्यायमूर्ती पदावर रूजू झाले. पुढं 27 जून 2014 रोजी त्यांची कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. डिसेंबर 2023 मध्ये त्यांनी झारखंड उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून जबाबदारीही सांभाळली. त्यानंतर डिसेंबर 2024 मध्ये त्यांची राजस्थान उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. मे 2025 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदानं त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती या पदावर शिफारस केली. जी 14 जुलै 2025 रोजी मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर 21 जुलै 2025 रोजी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून शपथ घेतली.

मुंबई उच्च न्यायालयातील कारकिर्द : मुंबई उच्च न्यायालयातील आपल्या 10 महिन्यांच्या कालावधीत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी घेतली. ज्यात प्रामुख्यानं जनहित याचिकांचा समावेश होता. तसेच काही महत्त्वपूर्ण खटल्यांचे निकालही त्यांनी या कालावधीत दिले. ज्यात प्रामुख्यानं मालेगाव ब्लास्ट खटल्यातील सर्व आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयानं निर्दोष सोडल्याचा निर्णय कायम ठेवणं, सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणातील निर्दोष सोडलेल्याचा निर्णय कायम ठेवणं, लवासा प्रकरणी सीबीआय चौकशीतून शरद पवार आणि कुटंबीयांना दिलासा देणं, यासारखे काही महत्त्वपूर्ण निकाल दिलेत.

