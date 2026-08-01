सावंतवाडी टर्मिनसचे नामकरण लोकमान्य मधू दंडवते टर्मिनस होणार, हालचालींना वेग
कोकण रेल्वे मार्गावरील 'सावंतवाडी रेल्वे स्टेशन टर्मिनस'चे नाव बदलून 'लोकमान्य मधू दंडवते टर्मिनस' करण्याच्या प्रक्रियेला आता प्रशासकीय पातळीवर वेग आला आहे.
Published : August 1, 2026 at 9:28 PM IST
सावंतवाडी : कोकण रेल्वे मार्गावरील 'सावंतवाडी रेल्वे स्टेशन टर्मिनस'चे नाव बदलून 'लोकमान्य मधू दंडवते टर्मिनस' करण्याच्या प्रक्रियेला आता प्रशासकीय पातळीवर वेग आला आहे. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी, नामवंत संसदपटू आणि भारताचे माजी केंद्रीय मंत्री स्व. मधू दंडवते यांनी कोकणाच्या विकासात विशेषतः कोकण रेल्वेच्या उभारणीत दिलेले योगदान लक्षात घेऊन त्यांच्या या योगदानाचा गौरव करण्यासाठी सावंतवाडी टर्मिनसला त्यांचं नाव देण्याची मागणी दीर्घकाळापासून केली जात होती. या मागणीची दखल घेत महाराष्ट्र शासनानं मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देत हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी : कोकण रेल्वे मार्गावरील 'सावंतवाडी रेल्वे स्टेशन टर्मिनस'चे नाव बदलून 'लोकमान्य मधू दंडवते टर्मिनस'करण्याबाबत मुख्यमंत्री आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या 26 मे 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. या मान्यतेनंतर राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव (परिवहन व बंदरे) संजय सेठी यांनी 16 जून 2026 रोजी केंद्रीय गृह सचिवांना पत्र पाठवून नामकरणाबाबत केंद्र सरकारनं लवकरात लवकर पुढील कार्यवाही करावी, अशी विनंती केली होती. महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावावर केंद्रीय गृह मंत्रालयानं तातडीनं पावलं उचलली आहेत. गृह मंत्रालयाचे अवर सचिव कुंदन कुमार यांनी 27 जुलै 2026 रोजी एक कार्यालयीन ज्ञापन जारी केलं आहे. या ज्ञापनाद्वारे केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार नामकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारच्या या प्रस्तावाची प्रत केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांकडे पुढील अभिप्रायासाठी पाठवण्यात आली आहे.
अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाणार : गृह मंत्रालयानं या प्रस्तावावर रेल्वे मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड), विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्व्हेअर जनरल ऑफ इंडिया) आणि टपाल विभागाकडून अधिकृत मते व अभिप्राय मागवले आहेत. या सर्व विभागांकडून मंजुरी व अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसच्या नव्या नामकरणाची अंतिम आणि अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाणार आहे. सावंतवाडी टर्मिनसचे नाव लोकमान्य मंधू दंडवते टर्मिनस करण्यात यावे, यासाठी विविध संघटनांकडून मागणी करण्यात आली होती. या मागणीची दखल राज्य सरकारकडून घेण्यात आली आणि तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला. यावर आता लवकरच शिक्कामोर्तब होणार एवढे निश्चित आहे.
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