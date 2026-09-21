सावंतवाडी टर्मिनस नावाला; मागण्यांकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास तीव्र जनआंदोलनाचा कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेचा इशारा
सावंतवाडी टर्मिनसचा तिसऱ्या आर्थिक पुनर्रचना पॅकेजमध्ये तातडीने समावेश करावा, अतिरिक्त फलाट, लूप मार्गिका, गाड्या उभ्या करण्याचे मार्ग अशा अनेक मागण्या संघटनेनं केल्यात.
Published : September 21, 2026 at 4:02 PM IST
सिंधुदुर्ग - कोकण रेल्वे महामंडळात महाराष्ट्राचा सर्वाधिक हिस्सा असतानाही कोकणातील प्रवाशांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेनं केलाय. कोकण रेल्वेला देशाच्या तिसऱ्या आर्थिक पुनर्रचना पॅकेजमध्ये गोवा आणि कर्नाटकातील प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आलं असून, महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस आणि संपूर्ण कोकण रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाला मात्र डावलण्यात आलय. त्यावर आता तीव्र प्रतिकिया उमटत आहेत.
आमच्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेकडून देण्यात आला आहे. 27 जून 2015 रोजी तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचं भूमिपूजन झालं होतं. मात्र, दशक उलटूनही निधीअभावी हा प्रकल्प मार्गी लागलेला नाही. कोकण आणि मुंबईतील लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नाकडे गांभीर्यानं लक्ष देण्याची गरज असल्याचं संघटनेनं म्हटलं आहे. सावंतवाडी टर्मिनसचा तिसऱ्या आर्थिक पुनर्रचना पॅकेजमध्ये तातडीने समावेश करावा, अतिरिक्त फलाट, लूप मार्गिका, गाड्या उभ्या करण्याचे मार्ग आणि धुलाई मार्गिकेचा सुधारित तांत्रिक आराखडा मंजूर करावा, तसंच स्वतंत्र भांडवली निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी संघटनेनं केली आहे.
'पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन' अंतर्गत नेटवर्क नियोजन गटाच्या 104व्या बैठकीत कोकण रेल्वेच्या तिसऱ्या आर्थिक पुनर्रचना पॅकेजला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली. या आराखड्यात गोव्यातील पेडणे आणि जुने गोवे येथील बोगद्यांना समांतर जुळे बोगदे उभारण्याबरोबरच गोवा आणि कर्नाटकात नवीन छेदन स्थानकांचा प्रस्ताव आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील सावंतवाडी टर्मिनसचा समावेश नसल्यानं प्रवाशांमध्ये नाराजी आहे, असं संघटनेचे उपाध्यक्ष सागर तळवडेकर यांनी सांगितलं.
मडगाव स्थानकावरील ताण होईल कमी - मुंबई, ठाणे आणि पुण्याहून कोकणात येणाऱ्या अनेक गाड्यांना टर्मिनसची सुविधा नसल्याने त्या मडगावपर्यंत चालवाव्या लागतात. सावंतवाडी येथे अतिरिक्त उंच फलाट, लूप मार्गिका आणि धुलाई मार्गिका उभारल्यास काही गाड्यांचा प्रवास सावंतवाडीतच समाप्त करता येईल.
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