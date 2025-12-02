राज्यात युती, जिल्ह्यात कुस्ती! पोलीस ठाण्यातच शिवसेना भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार राडा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या धामधुमीत भाजपा आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा झाला. हा राडा थेट पोलीस ठाण्यामध्ये झाल्यानं चर्चेचा विषय ठरला आहे.
Published : December 2, 2025 at 10:45 PM IST
सिंधुदुर्ग : सावंतवाडी शहरातील नगरपरिषद निवडणूक शांततेत पार पडत असतानाच मंगळवारी सायंकाळी येथील वनविभाग कार्यालयासमोर जोरदार बाचाबाची झाली. हा वाद मिटेपर्यंत सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात शिंदे शिवसेना आणि भाजपाचे पदाधिकारी कार्यकर्त्यांचा पोलीस ठाण्यात राडा झाला. घटनेनंतर शहरात जादा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
सावंतवाडी शहरातील नगरपरिषदेसाठी मतदान प्रकिया पार पडल्यानंतर येथील वनविभाग कार्यालयासमोर शिंदे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याच्या गाडीला भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या गाडीनं हुलकावणी दिल्यानं शाब्दिक बाचाबाचीचा प्रकार घडला. त्या पदाधिकाऱ्यांची गाडी अडवून शिवसेना शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी गाडीमध्ये बसलेल्या व्यक्तीना जाब विचारला. तसेच या सर्वांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यानंतर वनविभागाच्या कार्यालयाजवळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत कार्यकर्त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. पण शिंदे शिवसेनेचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले. त्यानंतर पोलिसांनी शिंदे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या अंगावर घातलेली गाडी ताब्यात घेतली.
सावंतवाडी पोलीस ठाण्यातच राडा- वन विभागासमोरील घटना पोलिसांनी हस्तक्षेप करत मिटवल्यानंतर शिंदे शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते पोलीस ठाण्यात आले होते. त्यांच्या मागोमाग भाजपाचे पदाधिकारीही पोलीस ठाण्यात दाखल झाले. यावेळी जमाव मोठा असल्यानं पोलिसांनी काही कार्यकर्त्यांना बाहेर जाण्याची विनंती केली. त्यावेळी हे सर्व कार्यकर्ते बाहेर जात असतानाच यातील शिंदे शिवसेनेचा कार्यकर्ता हा पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांच्या केबिनमधून बाहेर आला. तेव्हा बाहेरच उभे असलेल्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांसोबत बाचाबाची झाली. ही बाचाबाची एवढी वाढली दोन्ही गट आपापसात भिडले. यावेळी पोलिसांनी हस्तक्षेप करत दोन्ही बाजूच्या कार्यकर्त्यांना बाजूला केले.
दोन गट भिडल्यानतर पोलीस आक्रमक - पोलीस ठाण्यातच भाजपआणि शिंदे शिवसेनेचे कार्यकर्ते भिडल्यानंतर पोलिसही आक्रमक झाले. पोलिसांनी सर्वच कार्यकर्त्यांना बाहेर काढत मोठा पोलीस बंदोबस्त वाढवला. सावंतवाडीतील घटनेनंतर येथील पोलीस ठाण्यात शिंदे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजीव परब, नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार नीता सावंत, कविता भारती, विश्वास घाग, क्लेटस फर्नांडिस झेवियर फर्नांडिस, सुधा कवठणकर यांच्यासह भाजपाचे युवा नेते विशाल परब, मनोज नाईक, विनोद राऊळ, अॅड.अनिल निरवडेकर, सुधीर आडिवरेकर, केतन आजगावकर, अमित परब, गुरूनाथ पेडणेकर आदि तळ ठोकून होते. तर पोलीस उपअधीक्षक विनोद कांबळे, पोलिस निरीक्षक अमोल चव्हाण आणि उपनिरीक्षक माधुरी मुळीक यांच्यासह पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला.
