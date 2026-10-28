सावंतवाडी मोती तलाव प्रदूषण प्रश्न ऐरणीवर; शिवसेनेचे संजू परब पालिका प्रशासनावर आक्रमक
सावंतवाडीच्या मोती तलावातील सांडपाणी प्रदूषण रोखण्यासाठी नगर परिषदेने केलेली कारवाई अपुरी असल्याचा आरोप करत शिंदेसेनेचे संजू परब यांनी पालिका प्रशासनावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
Published : October 28, 2026 at 1:49 PM IST
सिंधुदुर्ग : सावंतवाडी येथील संस्थानकालीन ऐतिहासिक मोती तलावातील पाणी सद्यस्थितीत अत्यंत दूषित झालं आहे. त्यामुळे तलावाची अवस्था कमालीची खालावली आहे. या मोती तलावाचं पाणीसंवर्धन, बचाव आणि जतनासाठी आम्ही सावंतवाडी शहरातील तज्ज्ञ तसेच सुज्ञ नागरिकांना एकत्रित घेऊन 'मोती तलाव पाणी बचाव संघटना' लवकरच स्थापन करणार आहोत. या संघटनेच्या माध्यमातून मोती तलावाचं संवर्धन व जतन करण्याचा आमचा मानस आहे. आमदार दीपक केसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली ही संघटना स्थापन केली जाणार असून, पालकमंत्री नीतेश राणे आणि आमदार नीलेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही 'मोती तलाव बचाव अभियान' राबविणार असल्याची घोषणा शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी केली.
सध्या मोती तलावाचं पाणी प्रचंड खराब झालं आहे. तलावात सोडलं जाणारं सांडपाणी तातडीनं बंद करावं अशी मागणी करत आम्ही यापूर्वी वारंवार प्रशासनाला कल्पना दिली होती. मात्र, प्रशासनाचं प्रमुख तथा मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांनी सांडपाणी सोडणाऱ्या काही इमारतधारकांवर केवळ वीस हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली आहे. यावर आक्षेप घेत, "तुम्ही वर्षभर फक्त दंडच करत राहणार का? सांडपाणी कधी बंद करणार? तुमच्याकडून केवळ आमच्या तोंडाला पानं पुसण्याचा प्रकार सुरू आहे", अशी टीका संजू परब यांनी केली. तसेच, आता आम्हांलाच मोती तलाव संवर्धन आणि बचावासाठी लढा देण्याकरिता मोठी चळवळ उभी करावी लागणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
दंड वसूल करणं म्हणजे मोती तलावाचं संवर्धन नव्हे. "मी जो आवाज उठवला होता, त्यानंतर तुम्ही सांडपाणी बंद करण्याऐवजी थेट दंड ठोकलात. मग दंड केल्यामुळे तलावात दूषित पाणी यायचं बंद झालं का? संबंधित लोक वर्षभर दंड भरत राहतील, पण मूळ समस्येवर कारवाई कधी होणार? सांडपाणी येणं बंद झालं का?" असे सवालही त्यांनी उपस्थित केले.
नगरपालिका प्रशासन पाणी स्वच्छ करेल, या अपेक्षेवर आता काहीही होणार नाही, असे सांगत संजू परब म्हणाले की, तलाव वाचवण्यासाठी एक चांगली संघटना उभी करून जबाबदार व तलावावर प्रेम करणाऱ्या नागरिकांना एकत्र आणलं जाईल. हा तलाव पुन्हा कसा स्वच्छ करता येईल, याचा अभ्यास आम्ही करणार आहोत. पंचवीस वर्षांपूर्वी आपण नगराध्यक्ष असताना तिथे पोहण्याच्या स्पर्धा घेतल्या जायच्या. आज मात्र तिथे कोणी पोहूही शकत नाही, अशी वाईट अवस्था झाली आहे. दिवाळीनंतर 10 दिवसांत दोन पत्रकार आणि सर्व स्थानिक संस्थांना एकत्र घेऊन हा तलाव पुन्हा स्वच्छ केला जाईल. तिथे नागरिकांना आंघोळीला उतरता येईल आणि पुन्हा पोहण्याच्या स्पर्धा घेता येतील, अशा पद्धतीचा प्रयत्न आम्ही करू. हे काम एक-दोन महिन्यांचे नसून वर्ष-दीड वर्षांचे आहे. हे काम आमदार दीपक केसरकर, पालकमंत्री नीतेश राणे आणि आमदार नीलेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण करू. प्रशासनाला हे जमणार नाही, त्यामुळे जनतेनेच आता एकत्र यायला हवं. या मोहिमेसाठी मला सर्व पत्रकार आणि नागरिकांची गरज भासेल, असंही परब म्हणाले.
शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख अशोक दळवी, पंचायत समिती सदस्य मायकल डिसोजा, संजय माणगावकर, संजय गावडे, संजय पालकर, झेवियर फर्नांडिस, सदा कदम, महेश सावंत, रवी परब, विश्वास घाग, युवा तालुकाप्रमुख क्लेटेस फर्नांडिस, बंटी पुरोहित, शिल्पा मेस्त्री, महादेव राऊळ आदी या वेळी उपस्थित होते.
सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात आगामी काळात ग्रामपंचायत निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर संजू परब म्हणाले की, आता डेगवे ग्रामपंचायत शिवसेनेचीच असणार आहे, त्या दृष्टीनं सर्वांनी जोमानं काम करावं. माजी सरपंच व शिवसेनेचे कार्यकर्ते मंगलदास देसाई आणि सामाजिक कार्यकर्ते विजय देसाई यांचं त्यांनी जाहीर कौतुक केलं. ते पुढे म्हणाले की, मंगलदास देसाई हे आमदार दीपक केसरकर यांचे अत्यंत निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत. जेव्हा मी भाजपामध्ये होतो, तेव्हा मी मंगलदास देसाई यांना भाजपामध्ये प्रवेश करण्याची विनंती केली होती. परंतु, "मी आमदार दीपक केसरकर आणि शिवसेनेला सोडून कुठेही जाणार नाही", असं त्यांनी मला स्पष्टपणे सांगितलं होतं. असे निष्ठावंत कार्यकर्ते आता दुर्मीळ झाले आहेत. त्यांच्यावर निश्चितपणे आगामी काळातील ग्रामपंचायतीची मोठी जबाबदारी आहे. डेगवे येथे मंगलदास देसाई आणि विजय देसाई यांनी आपल्या सर्व सहकाऱ्यांना एकत्रित घेऊन आतापासूनच कामाला लागावं. तालुक्यात शिवसेना पक्ष अधिक बळकटीनं काम करत असून त्या दृष्टीनं आपले निरंतर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे सर्वांनी आतापासूनच आगामी निवडणुकांच्या तयारीला लागावं.
हेही वाचा -
झिशान सिद्दीकींच्या खांद्यावर मुंबई राष्ट्रवादीची धुरा; पार्थ पवारांच्या उपस्थितीत नियुक्ती