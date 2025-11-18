ETV Bharat / state

दुग्धव्यवसायातून वर्षाकाठी दीड कोटींचं उत्पन्न; ऋण व्यक्त करण्यासाठी टेरेसवर उभारली गोमातेची भव्य प्रतिकृती

भाजीपाल्याच्या व्यवसायातून आर्थिक नुकसान सहन केलेलं कोल्हापुरातील सावंत कुटुंब दुग्धव्यवसायातून वर्षाकाठी दीड कोटींचं उत्पन्न घेत आहे.

kolhapur farmer success story
दुग्धव्यवसायातून वर्षाकाठी दीड कोटींचं उत्पन्न (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 18, 2025 at 3:52 PM IST

कोल्हापूर : धडपड, जिद्द आणि एकत्र कुटुंब पद्धतीचे संस्कार यांचा संगम साधत कोल्हापूरच्या नूल येथील सावंत बंधूंनी दुग्धव्यवसायातून अभूतपूर्व प्रगती साधली आहे. वडिलोपार्जित तीन एकर भाजीपाल्याची शेती आणि कर्जाचा डोंगर अशी अडचणीची पार्श्वभूमी असताना सर्व अडचणींवर मात करून त्यांनी दुग्धव्यवसाय सुरू केला होता. सुरू केलेल्या या व्यवसायातून वर्षाकाठी तब्बल दीड कोटीचं उत्पन्न मिळवत त्यांनी जिल्ह्यात आदर्श निर्माण केला आहे. आज या कुटुंबाचा गोठा आणि त्यावर उभारलेली सहा फूट उंच गोमातेची प्रतिकृती नूल परिसरात चर्चेचा विषय ठरली आहे.

भाजीपाल्याच्या तोट्यातून नव्या वाटेकडं : कोल्हापुरातील गडहिंग्लज तालुक्यातील नूल या ठिकाणी राहणारे सावंत कुटुंब गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. खरंतर वडिलोपार्जित शेतीत भाजीपाला घेत असताना योग्य दर न मिळाल्यानं सावंत कुटुंब आर्थिक संकटात सापडलं होतं. त्यामुळं प्रकाश आणि बाळासाहेब सावंत या भावांनी 2004 मध्ये हात उसने पैसे घेऊन दोन गाई खरेदी करत दुग्धव्यवसाय सुरू केला. सुरुवातीचा टप्पा कठीण होता, पण जिद्द आणि परिश्रमाच्या बळावर त्यांनी हा व्यवसाय उभा केला.

दुग्धव्यवसायातून वर्षाकाठी दीड कोटींचं उत्पन्न (ETV Bharat Reporter)

मोजक्या गाईंपासून शेकडो जनावरापर्यंतचा प्रवास : सावंत बंधूंनी सुरुवातीला दोन गाई खरेदी करून दुग्धव्यवसायाची सुरुवात केली. 2010 मध्ये बँकेच्या अर्थसहाय्यानं त्यांनी 45 जनावरांचा आधुनिक गोठा उभारला. वर्षानुवर्षे कष्ट आणि सुधारणा करत आज या गोठ्यात त्यांची 108 जनावरे आहेत. त्यात 80 एचएफ गायी, 20 वासरे आणि 8 म्हशींचा समावेश आहे. यातून दररोज 700 ते 800 लिटर दूध ते स्वतःच्या गजानन सहकारी दूध संस्थेमार्फत कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळकडं पुरवतात.

टेरेसवर उभारली गोमातेची भव्य प्रतिकृती (ETV Bharat Reporter)

कुटुंबाच्या एकोप्याचा आदर्श : या दुग्धव्यवसायात कुटुंबातील 18 सदस्या दररोज गोठ्यात राबतात. बाहेरची एकही व्यक्ती कामगार म्हणून या ठिकाणी काम करत नाही. प्रकाश आणि बाळासाहेब सावंत त्यांचे पुत्र संतोष, ऋषिकेश, सुशांत, प्रशांत तसंच त्यांच्या पत्नी रेवती, शिवानी, ऐश्वर्या आणि राजश्री हे सर्वजण पहाटेपासून सायंकाळपर्यंत जनावरांच्या सेवेत गुंतलेले असतात. विशेष म्हणजे प्रकाश आणि बाळासाहेब यांच्या मुलांनी देखील शिक्षण घेऊन बाहेर नोकरी करण्यापेक्षा घरातीलच दुग्धव्यवसायात लक्ष घातलं. या एकजुटीमुळंच सावंत कुटुंबाचं घर आज स्वावलंबनाचं प्रतीक बनलं आहे.

सावंत कुटुंब (ETV Bharat Reporter)

दुग्धउत्पन्नातून कोटींचा बंगला, बंगल्यावर गोमाता : सावंत कुटुंबानं दुग्धव्यवसायातून प्रगती करत नुकताच सव्वा कोटी रुपयांचा आलिशान बंगला बांधला आहे. विशेष म्हणजे या बंगल्यावर सहा फूट उंच आणि आठ फूट लांबीची गोमातेची प्रतिकृती आणि दुधाचा कॅन बसवून त्यांनी कृतज्ञतेची भावना जिवंत ठेवली आहे. गोकुळ शिरगाव येथील कारागिरानं तयार केलेली ही प्रतिकृती स्थानिकांसाठी आकर्षण बनली आहे.

सावंत कुटुंबाचा अलिशान बंगला (ETV Bharat Reporter)

आधुनिकतेकडं वाटचाल : "आम्ही गोठ्यात यांत्रिक धारयंत्रं बसवून उत्पादन क्षमतेत वाढ केली आहे. पूर्वी 25 लिटर दूध देणाऱ्या गायी आता 40 लिटरपर्यंत दूध देऊ लागल्या आहेत. गोकुळ दूध संघासोबतचा व्यावसायिक संपर्क, शेण विक्री, आणि संगोपनातील आधुनिक तंत्रज्ञान यांच्या आधारावर त्यांनी या उद्योगाला नवं रूप दिलं आहे. तसंच गोठ्यामध्येच जास्त दूध देणाऱ्या गाईंपासून ब्रीडिंग करत गोधन वाढवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत," असं ऋषिकेश प्रकाश सावंत यांनी सांगितलं.

आदर्श गोठ्याचा दर्जा मिळवलेले कष्टकरी : गोकुळ दूध संघ, जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभाग, तसंच लायन्स क्लब आणि स्थानिक संस्थांकडून सावंत कुटुंबाला ‘आदर्श गोठा’, ‘आदर्श शेतकरी’ आणि ‘जिद्द पुरस्कार’ मिळाले आहेत. कुटुंबाच्या समन्वयातून उभी राहिलेली ही यशोगाथा आज ग्रामीण भागातील असंख्य शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे.

