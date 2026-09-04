तस्कर, फुरसे, मन्यार, घोणस . . .सापांचा कसा असतो प्रजनन काळ ? ; मादी किती पिलांना देते जन्म, जाणून घ्या थरारक माहिती...
सध्या सापांच्या प्रजननाचा काळ सुरू आहे. कोणत्या सापाची मादी पिलांना जन्म देते, कोणती मादी अंडी देते, याबाबत 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी महेश कांबळे यांची खास बातमी.
Published : September 4, 2026 at 11:00 AM IST|
Updated : September 4, 2026 at 12:17 PM IST
कोल्हापूर : मुसळधार पावसाचे दिवस संपून आता ऊन-पावसाचा खेळ सुरू झाला आहे. या काळात मानवी वस्तीच्या शेजारी, गवत आणि कोरड्या जागेत अनेक ठिकाणी साप दिसण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. काही संरक्षित जागेच्या ठिकाणी सापांची अंडी अनेकांना निदर्शनास आली. पण तुम्हाला माहिती आहे का ? कोणता साप अंडी घालतो आणि कोणता साप थेट पिलांना जन्म देतो ? मादी सापांचा प्रजनन काळ किती असतो ? एक मादी साधारणतः किती पिलांना जन्म देते. ? मानवी वस्ती शेजारी आढळणाऱ्या तस्कर, फुरसे, मन्यार, घोणस जातींच्या सापांची प्रजनन प्रक्रिया जाणून घेऊयात या 'ईटीव्ही भारत'च्या स्पेशल रिपोर्टमधून.....
साप दिसला की अनेकांचा होतो थरकाप : साप दिसला की अनेकांचा थरकाप होतो. मात्र नैसर्गिक अधिवासात, मानवी वस्तीच्या शेजारी अनेक ठिकाणी सापांना भक्ष्य दिसेल तिथं ते आढळतात. सापांबाबत असलेल्या गैरसमजातून अनेक वेळा निसर्गाच्या जीवचक्रातील महत्त्वाचा भाग असलेला आणि शेतकऱ्यांचा मित्र असलेल्या सापांचे जीव जातात. लहानांपासून अबालवृद्धांपर्यंत साप न पाहिलेला व्यक्ती कोणीही नसेल, पण सापांबाबतची भीती दूर झाल्यास या मुक्या प्राण्याचं संवर्धन होऊ शकते. कोल्हापूर जिल्ह्यात आणि परिसरात धामण, तस्कर, फुरसे, मन्यार, घोणस, नाग यासारख्या प्रजाती आढळतात. आता यातील मादी सापांचा प्रजनन काळ सुरू आहे. यामुळे अनेक संरक्षित ठिकाणी सापांची अंडी आढळून येत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील गोकुळ शिरगाव इथं वनविभागाला बिनविषारी तस्कर सापांची अंडी आढळून आली असून वनविभागाच्या वन्यजीव उपचार केंद्रात सापांची अंडी सुरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. कोणता साप किती अंडी घालतो, किती पिलांना जन्म देतो हे जाणून घेऊया.
"वातावरणातील बदलानुसार प्रत्येक सापाचा प्रजनन काळ वेगळा मानला जातो. नैसर्गिकरित्या पावसाळ्यापूर्वी सापांची पिलं जन्माला आली पाहिजेत, जेणेकरून पावसाळ्यात या उभयचरांचा अन्नसाठा अधिक असतो. आता तसं होताना दिसत नाही. निसर्गाचा समतोल बिघडल्यामुळे याचा परिणाम वन्यजीवांच्या प्रजनन काळावर झाला आहे. या वन्यजीवांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी आपली असून कुठंही वन्यजीव दिसला, तर तत्काळ वन्यजीव रक्षकांशी संपर्क करा," असं आवाहन कोल्हापुरातील मानद वन्यजीवरक्षक, सर्पअभ्यासक देवेंद्र शहाजी भोसले यांनी केलं.
तस्कर सापाची मादी : तस्कर साप बिनविषारी आणि शांत स्वभावाचा असतो. याची लांबी साधारण एक मीटर तर जाडी 2 ते 3 सेंटीमीटर इतकी असते. हे साप तपकिरी, बदामी आणि पिवळसर रंगात आढळतात. मादीनं अंडी घातल्यानंतर साधारण 38 ते 40 दिवसांनी यातून पिलं जन्माला येतात. एकावेळी आठ ते दहा पिलांना तस्कर मादी जन्म देते.
भारतातील सर्वात घातक साप 'मण्यार' : भारतातील सर्वात विषारी साप म्हणून मण्यार सापाची ओळख आहे. या सापाच्या नरापेक्षा मादीची लांबी थोडी कमी असते. मादीचा रंगही चमकदार काळा किंवा गडद निळा-काळा असतो. तिच्या शरीरावर पांढऱ्या रंगाचे आडवे दुहेरी पट्टे असतात. मण्यार नराप्रमाणंच मादीच्या पाठीच्या कण्यावर षटकोनी आकाराचे मोठे खवले असतात. यावरून ती बिनविषारी 'कवड्या' सापापासून वेगळी ओळखता येते. मण्यार सापाची मादी एका वेळेस पाच ते पंधरा अंडी घालते. या मादीचं वैशिष्ट्य म्हणजे अंडी उबवत नाही, तोपर्यंत ही मादी अंड्या जवळच थांबते. निशाचर साप असल्यामुळे रात्रीच्या वेळेस बाहेर पडतो. याचं विष नागाच्या 15 पट असल्यामुळे भारतात या सापाला विषारी साप म्हणून ओळखलं जाते.
नागिण देते 10 ते 30 अंडी : पूर्ण क्षमतेनं विकसित झालेली नागिन एकावेळी साधारणतः 10 ते 30 अंडी देते. एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत नागिनीचा अंडी घालण्याचा कालावधी असतो. नाग आणि नागिन दोघं मिळून या अंड्यांचं रक्षण करतात. 45 ते 70 दिवसांचा कालावधी अंडी उबवण्यासाठी लागतो. जन्मताच नागिनीची पिलं मुक्तपणे संचार करू शकतात. सजीवात अंड्यापासून प्रजनन प्रक्रिया घडते, तसंच काही साप पिलांना जन्म देतात. यामध्ये फुरसे, घोणस जातींच्या सापांचा समावेश आहे.
फुरसे मादी एका वेळेस देते 15 पिलांना जन्म : फुरसे जातीतील सापांच्या मादीचा प्रजनन काळ एप्रिल ते सप्टेंबर असा आहे. या जातीतील मादी एका वेळेस किमान 15 पिलांना जन्म देते. आकर्षक रंग असल्यामुळे हा साप लगेच ओळखला जातो.
सर्वात जास्त पिलं जन्माला घालणारी 'घोणस' : विषारी सापांपैकी एक गणला जाणाऱ्या घोणस सापातील मादी साधारण पावसाळ्याच्या सुरुवातीला ते ऑगस्ट महिन्यापर्यंत या मादीचा प्रजनन काळ मानला जातो. साप प्रजातीतील सर्वात जास्त पिलं जन्माला घालणारा साप म्हणून घोणसची ओळख आहे. एका वेळेस घोणस मादी किमान 60 पिलांना जन्माला घालते.
वन्यजीवांच्या रक्षणाची जबाबदारी आमची : "साधारण पावसाळ्याच्या दिवसात मानवी वस्तीच्या जवळपास साप दिसण्याच्या घटना वाढतात. हा कालावधी सापांचा प्रजनन काळ म्हणून ओळखला जातो. अंडी किंवा पिलांचं रक्षण करताना या काळात साप आक्रमक होतात. त्यामुळे नागरिकांनी कुठंही साप किंवा अंडी आढळल्यास तत्काळ वनविभागाशी संपर्क करावा. वनविभागाचे वन्यजीव रक्षण पथक तत्काळ आपल्याला प्रतिसाद देईल," असं आवाहन कोल्हापूर वनविभागाचे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर नंदकुमार नलावडे यांनी केलं.
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