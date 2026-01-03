शाळेच्या वर्गातून महापालिकेच्या सभागृहापर्यंत, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंच्या विचारांनी घडवली 'नारीशक्ती'
आज क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंती देशभरात मोठ्या उत्साहात पार पडली. सावित्रीबाईंच्या कर्तृत्वामुळेच महिलांना शिकण्याचा हक्क मिळाला. त्यांच्या जयंतीदिनी महिला नेत्यांनी व्यक्त केलेले विचार.
Published : January 3, 2026 at 10:23 PM IST
मुंबई : 1831 मध्ये जन्मलेल्या क्रांतिज्योतीनं स्त्रीसाठी शिक्षणाचा आणि नेतृत्वाचा मार्ग मोकळा केला. आज मुंबईत आणि महाराष्ट्रात महिला राजकारणात आपला ठसा उमटवत आहेत. ज्या काळात स्त्रीला शिकण्याचा हक्क नव्हता, बोलण्याचा अधिकार नव्हता, निर्णय घेण्याची मुभा तर दूरची गोष्ट होती. अशा काळात 3 जानेवारी रोजी सावित्रीबाई फुले जणू इतिहास बदलायला जन्माला आल्या. हातात पुस्तक, मनात बदल आणि पाठीवर समाजाचा रोष घेऊन त्या स्त्रियांसाठी शिक्षण घेऊन आल्या. आज त्यांच्या जयंतीनिमित्त मागे पाहताना लक्षात येते, की सावित्रीबाईंनी स्त्रीला फक्त शिकवलं नाही, तिला स्वातंत्र्य दिलं, आवाज आणि सत्तेत स्थान मिळवण्याचा आत्मविश्वास दिला.
मुंबईत नारीशक्ती प्रत्यक्ष कारभारात : मुंबई महानगरपालिकेत 227 पैकी 114 जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. हा फक्त आकडा नाही, तर लोकशाहीत महिलांचं प्रत्यक्ष स्थान दाखवणारा बदल आहे.
महिला नेत्यांचे अनुभव :
सावित्रीमाई होत्या म्हणून . . . : खासदार वर्षा गायकवाड म्हणतात, "सावित्रीबाई फुले होत्या म्हणून वर्षा गायकवाड आहे, असं माझं स्पष्ट मत आहे. त्यांनी मुलींच्या शिक्षणासाठी बाहेर पडताना दगड, धोंडे आणि शेणाचे गोळे सुद्धा झेलले होते. त्यांच्या त्या त्रासामध्ये, त्यागामध्ये भविष्यात मुलींच्या शिक्षणाचा पाया रचला गेला आणि त्यामुळेच मुली वेगवेगळ्या क्षेत्रात पुढं आहेत. त्याचमुळे त्यांचा जन्मदिवस म्हणजे शिक्षिका दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्देश मी शिक्षण मंत्री असताना दिला होता. राजकारणात जेव्हा एखादा बाका प्रसंग येतो, तेव्हा सावित्रीबाईंनी त्यावेळी घेतलेली ठाम भूमिका मला नेहमीच नजरेसमोर येते," अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. "शिक्षणातून आलेल्या जाणिवेमुळेच स्त्रिया फक्त आरक्षणावर विश्वास ठेवून नाहीत. त्या घरच्या चौकटीतून बाहेर पडून प्रत्यक्ष काम करत आहेत. रस्ते, पाणी, कचरा, आरोग्य, शिक्षण यावर काम करताना त्या स्वतःचा निर्णय घेण्याची ताकद शिकत आहेत," असं वर्षा गायकवाड यांनी नमूद केलं. "सावित्रीबाई फुले यांचं आयुष्य आपल्याला सतत आठवण करून देते की शिक्षण दिलं की स्त्री बोलायला शिकतात, बोलल्या की प्रश्न विचारतात, प्रश्न विचारला की सत्ता बदलते," असं वर्षा गायकवाड सांगतात.
सावित्रीमाईनं महिलांचं नेतृत्व केलं : यंदा घाटकोपर पश्चिम प्रभागातील महानगरपालिकेच्या निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत असलेल्या अश्विनी हांडे सांगतात, "त्याकाळी कर्मठ वातावरणात सावित्रीमाईनं महिला, मुलींचं नेतृत्व केलं होतं. त्यांनी केलेल्या कामामुळे नेतृत्व करणं म्हणजे साधी गोष्ट नाही, हे स्पष्ट होते. पण त्याच प्रेरणेतून माझ्या घरात कुणी राजकारणात नव्हतं, तरीही मी बघितलं की लोकांच्या प्रश्नांवर काम करणं म्हणजे खरं नेतृत्व. आता लोकही माझ्यावर विश्वास ठेवतात. मी त्या विश्वासावर नक्कीच खरी उतरणार," असा विश्वास अश्विनी व्यक्त करतात. "अनुसूचित जाती, ओबीसी, सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला घराच्या चौकटीतून बाहेर पडून नगरसेविका, समिती अध्यक्ष, स्थानिक प्रकल्पांवर निर्णय घेणारी नेता बनत आहेत. मुलींना शिक्षणच घेता आलं नसतं, तर मी कदाचित आज राजकारणात नसते. पण आता लोक मला माझ्या कामासाठी ओळखतात, जात धर्म नाही तर काम महत्वाचं आहे," असं अश्विनी सांगतात.
शाळेच्या वर्गातून विधानसभेपर्यंत : आज मुंबईत आणि महाराष्ट्रात महिलांनी घडवलेला हा प्रवास हा संघर्ष, धैर्य आणि विश्वासाचा इतिहास आहे. शाळेच्या वर्गातून विधानसभेपर्यंत आणि महापालिकेच्या सभागृहापर्यंत पोहोचलेली ही नारीशक्ती सतत बदल घडवण्याच्या प्रयत्नात आहे. सावित्रीबाईंच्या आदर्शांनी प्रेरित, आजच्या महिला नेत्या आणि नगरसेविका घरातून बाहेर पडल्यानंतर शहराची दिशा बदलत आहेत आणि लोकशाहीच्या अर्थाला नवसंजीवनी देत आहेत.
