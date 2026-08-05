'पंतप्रधान मदत निधीसह भाजपाला मिळालेल्या निधीचीही माहिती जनतेसमोर आणावी'-सौरव दास
कॉक्रोच जनता पार्टीचे (cjp) मुख्य प्रवक्ते सौरव दास हे संघटनेची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आले आहेत. त्यांनी यावेळी विविध मुद्द्यांवर भूमिका स्पष्ट केली.
Published : August 5, 2026 at 7:46 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर : "देशाला नव्या राजकीय पक्षाची नव्हे, तर जनआंदोलनाची गरज आहे. आम्ही सुरू केलेली चळवळ पुढेही कायम ठेवणार आहोत", अशी माहिती कॉक्रोच जनता पार्टीचे सदस्य सौरव दास यांनी दिली. बुधवार आणि गुरुवारी पक्षप्रमुख अभिजीत दिपके( Abhijeet Dipke) यांच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीसाठी संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी आणि प्रवक्ते शहरात दाखल झाले आहेत. संघटनेचे महत्त्वाचे नेते सौरव दास हेही दिल्लीहून इतर पदाधिकाऱ्यांसह शहरात आले आहेत. त्यांनी माध्यमांशी बोलताना संघटनेच्या पुढील धोरणांबाबत माहिती दिली.
शहरात होणार महत्वाची बैठक : "दिल्लीतील आंदोलनानंतर केंद्रीय मंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळं ऐतिहासिक विजय मिळाला आहे. त्यानंतर या तरुणांच्या आंदोलनाची पुढील दिशा काय असावी, यावर निर्णय घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे," असे सौरव दास यांनी सांगितलं. बैठकीत या आंदोलनाला स्थानिक पातळीवर कसं काम केलं जाईल, यावर चर्चा होणार आहे. आम्हाला मोठ्या प्रमाणावर तरुणांचा पाठिंबा आहे. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि त्यांच्यासाठी ठोस अजेंडा तयार करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचं सौरव दास यांनी स्पष्ट केलंय.
राजकीय पक्ष नव्हे, जनआंदोलनाची गरज : "सुरू झालेले आंदोलन आमची एक चळवळ आहे. ती आम्हाला अशीच चालू ठेवायची आहे. या देशांमध्ये अनेक राजकीय पक्ष आहेत. प्रत्येक राज्यात अनेक राजकीय पक्ष आहेत. परंतु नागरिकांच्या समस्या तशाच आहेत. आम्ही लोकांचं म्हणणं ऐकून घेत आहोत. परंतु आम्हाला असं वाटतं की, या वेळेस राजकीय पक्षाची गरज नाही, परंतु जनआंदोलनाची गरज आहे. त्यामुळं संभाजीनगरमध्ये बैठकीचं आयोजन केलं आहे. बुधवार आणि गुरुवार आम्ही सगळ्या गोष्टीची या बैठकीमध्ये चर्चा करणार आहोत. त्यानंतर पुढील रूपरेषा ठरवू," अशी माहिती क्रॉकोच जनता पार्टीच्या मुख्य प्रवक्त्यांनी दिली.
घडलेला प्रकार आम्ही विसरणार नाही : जंतरमंतर येथे 20 तारखेला विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जचा निषेध करत हा प्रकार आम्ही कधीही विसरणार नसल्याचा इशारा दास यांनी दिला. या प्रकरणात गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी काही खासदारांनीही संसदेमध्ये केली आहे, असे त्यांनी सांगितलं. अभिजीत दिपके यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांवर बोलताना ते म्हणाले, "आम्ही आमच्या शिक्षणाचा खर्च आणि इतर कागदपत्रे दाखवण्यास तयार आहोत. मात्र, आरोप करणाऱ्यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती आणि भाजपाच्या निधीचा चौकशी करावी. तसेच पंतप्रधान मदत निधी आणि भाजपाला मिळालेल्या निधीचीही माहिती जनतेसमोर आणावी," अशी मागणी त्यांनी केली.
स्टँड-अप कॉमेडी शो करणार : "सीजेपीतर्फे एक विशेष स्टँड-अप कॉमेडी शो आयोजित करण्याची तयारी सुरू आहे", असं सौरव दास यांनी जाहीर केलं. त्याविषयी माहिती देताना दास म्हणाले," त्यामध्ये सगळे आता पर्यंतचे बिनकामाचे गोष्टी आहेत. लोकांनी ते पाहून फक्त गंमत पाहावी. महिलांवर ज्या पद्धतीने पोलिसांकडून लाठीचार झाला, त्याबद्दल आम्ही आवाज उठवला. पुढंही उठवणार आहोत. ज्या पद्धतीनं वीस तारखेला क्रूर पद्धतीने लाठीचार्ज झाला, तो आम्ही कधी विसरणार नाही, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
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