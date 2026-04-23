सरपंचांनं जिवंतपणीच केला स्वत:चा दहावा; विधवा प्रथेविरोधात पत्नीसाठी तयार केलं कायदेशीर प्रतिज्ञापत्र
समाजातील अंधश्रद्धा आणि अनिष्ट रुढीविरोधात जनजागृती करण्यासाठी सौंदाळा गावच्या सरपंचांनं जिवंतपणीच थेट स्वत:ची दशक्रिया विधी केली. एवढ्यावरच न थांबता कायदेशीर कागदपत्रे तयार केली.
Published : April 23, 2026 at 8:06 AM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- नेवासा तालुक्यातील सौंदाळा गाव हे नेहमीच चर्चेत असते. विविध निर्णयातून सौंदाळा गाव हे पारंपरिक समजुतींना थेट आव्हान देत समाजाला विचार करायला भाग पाडते. याच गावचे सरपंच शरद आरगडे यांनी मृत्यूनंतर पार पडणारी दशक्रिया विधी जिवंतपणीच करून घेतली. एवढेच नव्हे तर स्वतःचेच पिंडदान करून त्यांनी रूढी-परंपरांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले.
हिंदू परंपरेनुसार व्यक्तीच्या निधनानंतर दहाव्या दिवशी पिंडदान आणि उत्तरकार्य केले जाते. या विधींच्या माध्यमातून मृत व्यक्तीच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी प्रार्थना केली जाते, अशी श्रद्धा आहे. मात्र, माणूस मेल्यानंतर काय घडते, हे पाहायला तो स्वतः नसतो. मग, ते जिवंतपणी आपल्या डोळ्यांसमोर का करू नये ? असा थेट सवाल करत आरगडे यांनी हा वेगळा मार्ग स्वीकारला. या विधीमध्ये त्यांच्या कुटुंबीयांनी सक्रिय सहभाग घेतला. पत्नी आणि मुलांनी शास्त्रोक्त पद्धतीनं विधी पार पाडत आरगडे यांचं पिंडदान केलं. कार्यक्रमावेळी गावातील काही ग्रामस्थ उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, पिंड ठेवताच काही वेळातच कावळ्यांनी येऊन पिंडाला स्पर्श केला. पारंपरिक श्रद्धेनुसार कावळ्याचा पिंडाला स्पर्श म्हणजे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या सर्व इच्छा पूर्ण झाल्याचा संकेत मानला जातो. त्यामुळे या घटनेनं उपस्थितांमध्ये आश्चर्य आणि कुतूहल निर्माण झालं.
माझ्या कुटुंबावर या गोष्टींचा बोजा पडू नये- आरगडे यांनी या कृतीमागील उद्देश स्पष्ट करताना सांगितलं की," मृत्यूनंतर कुटुंबावर पडणारा अनावश्यक आर्थिक आणि मानसिक ताण कमी व्हावा, हा यामागील मुख्य हेतू आहे. अनेक वेळा दशक्रिया आणि इतर कर्मकांडांवर मोठा खर्च होतो. तसेच कुटुंबीयांना विविध सामाजिक दबावांना सामोरे जावं लागतं. माझ्या मृत्यूनंतर माझ्या कुटुंबावर या गोष्टींचा बोजा पडू नये, म्हणून मी हा निर्णय घेतला".
कायदेशीर प्रतिज्ञापत्र तयार केलं- याचबरोबर त्यांनी स्त्रियांविषयी असलेल्या जुन्या आणि जाचक प्रथांवरही ठाम भूमिका घेतली आहे. आपल्या निधनानंतर पत्नीनं कोणतीही विधवा प्रथा पाळू नये, असे स्पष्ट करत त्यांनी यासंदर्भात कायदेशीर प्रतिज्ञापत्र तयार केलं आहे. त्यामध्ये कुंकू पुसणं, बांगड्या फोडणं आणि मंगळसूत्र काढणं यासारख्या प्रथांना नकार देण्यात आला आहे. पतीच्या निधनानंतर स्त्रीनं सन्मानानं आणि स्वाभिमानानं जीवन जगावं. समाजानं तिला अनावश्यक बंधनांत अडकवू नये, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केलं.
परंपरांकडे नव्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज- आरगडे यांनी पुढे म्हटलं," माणूस जिवंत असताना माणुसकीनं वागणं महत्त्वाचं आहे. मृत्यूनंतर सुतक पाळणं, केस कापणं किंवा जेवणावळींमध्ये अडकण्यापेक्षा, समाजानं सकारात्मक विचार स्वीकारायला हवा". त्यांच्या या वक्तव्यामुळे समाजातील अनेक रूढी आणि परंपरांवर नव्यानं चर्चा सुरू झाली आहे. एकंदरीत, सरपंच शरद आरगडे यांचा हा प्रयोग केवळ एक वेगळा उपक्रम न राहता, समाजातील अंधश्रद्धा, अनिष्ट प्रथा आणि स्त्रीविषयक भेदभावाविरोधात उभा राहणारा एक प्रभाव संदेश ठरत आहे. बदलत्या काळात परंपरांकडे नव्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज अधोरेखित करणारा हा प्रसंग भविष्यात अशा चर्चांना अधिक चालना देईल, यात शंका नाही.