निवडणूक आयोग अन् भाजपाविरोधात विरोधक एकवटले; शरद पवार, सुप्रिया सुळे, थोरातांचा हल्लाबोल
लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी निघालेल्या 'सत्याचा मोर्चा'ने संपूर्ण मुंबई शहर ढवळून निघालं. यावेळी निवडणूक आयोग आणि भाजपावर हल्लाबोल करण्यात आला.
Published : November 1, 2025 at 9:40 PM IST
मुंबई : मुंबईत लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी निघालेल्या 'सत्याचा मोर्चा'ने संपूर्ण शहर ढवळून निघालं. या मोर्चात हजारोंच्या संख्येने कार्यकर्ते, समर्थक, नागरिक सहभागी झाले होते. मतदार याद्यांमधील घोळ, मतचोरी आणि दुबार नावे या मुद्द्यांवर हा मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चात मनसे आणि महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेते सगभागी झाले होते. यावेळी शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बाळासाहेब थोरात आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह महाविकास आघाडीचे सर्व मोठे नेते एकत्र आले.
लोकशाही वाचवण्याची लढाई : यावेळी शरद पवार यांनी ही लढाई कुणा एका पक्षाची नाही, ही लोकशाही वाचवण्याची लढाई आहे. सत्ताधाऱ्यांनी जर संविधानाशी खेळ केला, तर देशाचं भविष्य धोक्यात येईल, असा इशारा दिला. ही एकजूट मला संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीची आठवण करून देते, असं त्यांनी नमूद केलं.
आम्ही जे दाखवत आहोत ते वास्तव : सुप्रिया सुळे यांनी मतदार याद्यांमधील गोंधळावर थेट सवाल केला. "आम्ही जे दाखवत आहोत ते वास्तव आहे. निवडणूक आयोगावर आमचा आरोप आहे, मग भाजपा का उत्तर देतंय? आमचा मोर्चा पारदर्शक निवडणुकीसाठी आहे. सत्तेतील दोन पक्ष अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि शिवसेना दोघांनीही मान्य केलंय की मतदार याद्यांमध्ये घोळ आहे," याकडे सुप्रिया सुळे यांनी लक्ष वेधले.
भाजपाने काढलेल्या मूक मोर्चावर टीका : काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी 'सत्याचा मोर्चा' हा एकट्या निवडणूक आयोगाच्याच विरोधात नाही तर जे लोक आयोग चालवतात त्यांच्या विरोधातही आहे, असे नमूद केले. विधानसभेसाठी वापरण्यात आलेल्या मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ आहे. या याद्या दुरुस्त करा व त्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे त्यांनी म्हटले. यावेळी थोरात यांनी सत्ताधारी भाजपाने काढलेल्या मूक मोर्चावर टीका करत, आपला सत्याचा मोर्चा निघत असताना सत्ताधाऱ्यांनी मूक मोर्चा काढला आहे. या मूक मोर्चात निवडणूक आयोगही सहभागी झाला आहे का? अशी शंका येते, असा टोला लगावला.
मनसे आणि महाविकास आघाडीचे नेते उपस्थित : मोर्चात जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे, अनिल देशमुख, जितेंद्र आव्हाड, रोहित पवार, निलेश लंके, धैर्यशील मोहिते पाटील, रोहिणी खडसे, महेश तपासे, सक्षणा सलगर यांच्यासह पक्षाचे हजारो कार्यकर्ते उपस्थित होते.
