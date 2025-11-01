सत्याचा मोर्चा: मविआची तयारी पूर्ण ; राज ठाकरेंचा लोकलनं प्रवास, पोलिसांनी परवानगी नाकारली
महाविकास आघीडीनं आज निवडणूक आयोगाविरोधात सत्याचा मोर्चा आयोजित केला आहे. मात्र या मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. तरी मोर्चा काढण्यावर विरोधक ठाम आहेत.
Published : November 1, 2025 at 11:02 AM IST|
Updated : November 1, 2025 at 11:29 AM IST
मुंबई : मुंबईत आज विरोधी पक्षांकडून ‘सत्याचा मोर्चा’ काढला जाणार आहे. मनसे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट), शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, काँग्रेस आणि काही डावे पक्ष या सगळ्यांनी एकत्र येऊन राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाविरोधात आवाज उठवला आहे. हा मोर्चा फॅशन स्ट्रीटवरून सुरू होणार असून महापालिकेच्या मुख्यालयापर्यंत जाणार आहे. विशेष म्हणजे या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी राज ठाकरे हे लोकलनं निघाले आहेत.
महाविकास आघाडीचा आज सत्याचा मोर्चा : मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाला असून मृत लोकांची नावं अजूनही यादीत आहेत, डुप्लिकेट नावे, बोगस मतदार अशी उदाहरणं मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात दिसत आहेत. त्यामुळे “या यादीवर आधारित निवडणुका घेतल्या, तर लोकशाही धोक्यात येईल,” असं विरोधी पक्षनेत्यांचा आरोप आहे. निवडणूक आयोगानं पारदर्शकतेनं आणि निष्पक्षतेनं काम करायला हवं, अशी मागणीही विरोधी पक्षांनी केली असून यासंदर्भात कायदेशीर लढा देखील देण्याची तयारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता राज्यातील विविध भागातून विरोधी पक्षांकडून मतदार यादीतील घोळासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी दिली आहे.
पोलिसांनी परवानगी नाकारली : मोर्चा आधी विरोधकांनी मोठी तयारी केली असून पोलीस बंदोबस्त, मार्ग, वेळ सगळं ठरलं होतं. पण शेवटच्या क्षणी पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानं मोर्चा परवानगी शिवायचं निघणार आहे. अनेक कार्यकर्ते चर्चगेट परिसरात दाखल झाले असून हा मोर्चा केवळ निवडणूक आयोगाविरोधात नाही, तर मतदारांच्या हक्कांसाठी आहे, असं विरोधकांचं मत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्यामुळे या आंदोलनाची विशेष चर्चा करण्यात येत आहे.
राज ठाकरे यांनी मोर्चाला लोकलनं न जाता मेट्रोनं जावं : लोकशाहीत मतदान हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. जर मतदार यादीच चुकीची असेल, तर नागरिकांचा विश्वास कुठं राहणार? निवडणूक आयोगानं यावर गांभीर्यानं पावलं उचलली नाहीत, तर अशी आंदोलनं आणखी तीव्र होणार, असा इशारा विरोधी पक्षांनी दिला आहे. तर या मोर्चासंदर्भात भाजपानं विरोधकांवर टीका केली आहे. "हा अपयशी लोकांचा असंतोष आहे. या मोर्चातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. राज ठाकरे यांनी मोर्चाला लोकलनं न जात मेट्रोनं जावं," असा टोला भाजपाचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी दिला आहे.
