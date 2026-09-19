'मातोश्री'वर हायव्होलटेज राडा! मानहानीचा दावा ठोकत सतिश सालियन यांची आदित्य ठाकरेंना नोटीस, वकिलांनी नोटीस स्वीकारली
500 कोटींच्या मानहानीचा दावा ठोकत सतिश सालियन यांच्यावतीनं आदित्य ठाकरेंना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
Published : September 19, 2026 at 4:28 PM IST|
Updated : September 19, 2026 at 4:49 PM IST
मुंबई - 500 कोटींच्या मानहानीचा दावा ठोकत सतिश सालियन यांच्यावतीनं आदित्य ठाकरेंना नोटीस बजावण्यात आली आहे. सतिश सालियन हे वकील निलेश ओझा यांच्यासह स्वत: मातोश्रीवर दाखल झाले. आदित्य ठाकरेंच्या वकिलांनी नोटीस कलानगरच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर स्वीकारली आहे.
सतिश सालियन आणि त्यांच्या वकिलांना मातोश्रीवर प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. कलानगरच्या गेटवर शिवसैनिक आणि सतिश सालियन आमनेसामने आले होते. यावेळी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
आदित्य ठाकरे यांनी सेलिब्रेटी मॅनेजर मृत्यू प्रकरणी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टनंतर सतिश सालियन यांनी आदित्य ठाकरे आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा ठोकला आहे. त्यासंदर्भातील नोटीस देण्यासाठी सतिश सालियन हे मातोश्रीवर दाखल झाले होते.
मातोश्रीवर पोहोचण्यापूर्वी माध्यमांशी बोलताना सतिश सालियन हे आक्रमक पवित्र्यात दिसले. "मला कोणीही कंट्रोल करू शकत नाही. फक्त देव मला कंट्रोल करू शकतो," अशा आक्रमक शब्दात त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. माझ्यासोबत वकिलांची पूर्ण टीम आहे. त्यांनी वेळ घेतला म्हणून सहा वर्षे गेली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला त्यावर समाधानी आहे, अशीही प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
सतिश सालियन आणि त्यांच्या वकिलांची टीम आल्याची माहिती मिळताच मातोश्रीवरही हालचालींना वेग आला. शिवसेना - उबाठा खासदार अनिल देसाई हे देखील मातोश्रीवर दाखल झाले होते. अनिल परब यांनी आदित्य ठाकरेंची बाजू मांडण्यासाठी वकील दिले असून, राहुल दिवटे आणि अनिल जाधव हे वकील नोटीस स्वीकारण्यासाठी थेट मातोश्रीच्या मुख्य गेटवर आले होते.
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