सतिश सालियन यांची पुन्हा हायकोर्टात धाव; निकालातील काही मुद्दे वगळण्याची मागणी
दिशा सालियन यांचे वडील सतिश सालियन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. आदेशातील टिप्पणी हटवण्याची सतिश सालियन यांनी कोर्टाकडे मागणी केलीय.
Published : October 6, 2026 at 7:29 PM IST
मुंबई : सतिश सालियन यांच्या तक्रारीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देताना मुंबई उच्च न्यायालयानं तपास अधिकाऱ्यानी एखाद्याविरोधात वाजवी संशय निर्माण होण्यासाठी पुरेशी कारणं उपलब्ध होईपर्यंत यात कुणालाही आरोपी न मानण्याचे निर्देश तपासयंत्रणेला दिलेत. नेमकी हीच टिप्पणी हटवण्याची सतिश सालियन यांनी आता कोर्टाकडे मागणी केलीय. या टिपण्णीमुळे बराच संभ्रम निर्माण झालाय. ज्याच्याविरोधात औपचारिक आरोप करण्यात आलेत त्या व्यक्तीला आरोपी म्हणून संबोधलं जाऊ शकतं यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा स्पष्ट असल्याची माहिती सतिश सालियन यांचे वकील निलेश ओझा यांच्याकडून देण्यात आलीय. या निरिक्षणाचा प्रमुख आरोपींकडून गैरवापर होत असल्याचा दावाही या याचिकेतून करण्यात आलाय. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येतेय.
हायकोर्टाचा निकाल काय आहे? - दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाचा तपास मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीआयकडे सोपवलाय. या प्रकरणी सीबीआयनं रितसर गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचे आदेश हायकोर्टानं केंद्रीय तपासयंत्रणेला दिलेत. प्रकरण कोणतंही असो सबळ पुराव्यांशिवाय कुणालाही आरोपी ठरवू नये, असं महत्त्वपूर्ण विधान 2 सप्टेंबर रोजी केलेल्या निकाल वाचनात न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोंसले यांच्या खंडपीठानं अधोरिखित केलंय. या प्रकरणात तपास अधिकारी म्हणून सीबीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल. हे अधिकारी याचिकाकर्त्याचा जबाब नोंदवतील आणि रितसर गुन्हा दाखल करतील. याचिकाकर्त्याच्या मुलीचा मृत्यू ज्या परिस्थितीत झालाय, त्याच्याशी संबंधित सर्व पैलूंचा तपास सीबीआय करेल. तपासादरम्यान गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे, एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध वाजवी संशय घेण्याजोगी पुरेशी कारणे आहेत, असे तपास अधिकाऱ्याला वाटल्याशिवाय, त्या व्यक्तीला आरोपी मानले जाणार नाही, असे हायकोर्टानं आपल्या आदेशांत म्हटलंय. हा तपास 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023' च्या तरतुदींनुसार केला जाईल व गुन्हा घडल्याचं निष्पन्न झालं, तर सक्षम न्यायालयासमोर योग्य तो अहवाल सादर केला जाईल. तपासात कोणताही गुन्हा घडला नसल्याचं आढळून आलं, तर सक्षम न्यायालयासमोर योग्य ती 'समरी' (अंतिम अहवाल) सादर केली जाईल. मात्र, अशा परिस्थितीत, त्या अहवालाला आव्हान देणारी 'निषेध याचिका' दाखल करण्याचा अधिकार याचिकाकर्त्याला असेल, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. मालवणी पोलीस ठाण्यातील संबंधित अधिकारी सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि वस्तू सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याकडे सुपूर्द करतील. तसेच, वर नमूद केलेल्या अटींनुसार ही याचिका निकाली काढण्यात येत आहे. याचिका निकाली काढल्यामुळे, त्याच्याशी संबंधित इतर सर्व अर्जही निकाली काढले जात आहेत, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. 28 ऑगस्ट रोजी राखून ठेवलेला निकाल हायकोर्टानं 2 सप्टेंबर रोजी जाहीर केला. निकाल जाहीर होताच कोर्टात उपस्थित दिशाचे वडील सतिश सालियन यांनी हात जोडून कोर्टाचे आभार मानले होते.
दिशाचा संशयास्पद मृत्यू आणि मुंबई पोलिसांच्या तपासावर सवाल - दिशाचा मृतदेह बंद दाराआडून हलवून तो बाहेर फेकण्यात आला. तिनं 14 व्या मजल्यावरून उडी घेत आत्महत्या केलाचा दावा केला गेला. मात्र, दिशाच्या मृतदेहावर घटनेशी साधर्म्य दाखवणाऱ्या कुठल्याही खुणा नव्हत्या. गँगरेपच्या खुणा मिटवण्यासाठीच मुंबई पोलीसांनी दिशाच्या मृतदेहाचं शवविच्छेदन करण्यात 50 तासांचा उशीर केला. दिशाचा मृतदेहदेखील आम्हाला फारकाळ ठेवू दिला नाही, घाईघाईत त्याचे अंतिमसंस्कार करण्यास भाग पाडण्यात आलं. घटनेच्या दिवशीचं त्या इमारतीचं आणि आसपासच्या परिसराचं सीसीटिव्ही फुटेज रहस्यमयरित्या गायब करण्यात आलं. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या अनेकांचे मोबाईल लोकेशन आणि सीडीआर यांची नोंदच घेतली गेली नाही. असे आरोप करत या याचिकेत मुंबई पोलिसांच्या तपासावरही सवाल उठवण्यात आले आहेत.
सतिश सालियन यांचे आरोप काय आहेत- दिशा तिच्या करिअरसाठी खूप गंभीर होती. ती अशी आत्महत्या करणंच शक्य नाही. माझ्या मुलीचा मृत्यू हा अपघाती झाला असं मला त्यावेळी भासवण्यात आलं. मात्र तिचा मृत्यू हा अपघाती नसून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर आणि मालवणी पोलीस ठाण्यातील अधिकारी यांनी ते सांगत असलेली गोष्टच खरी असल्याचं सतत आपल्यापुढे रेटत होते. याच लोकांनी माझ्या कुटुंबाला सतत दबावाखाली आणि नजरकैदेत ठेवलं होतं. आमच्या प्रत्येक हालचालींवर त्यांची नजर होती, असा आरोपही सालियन यांनी आपल्या याचिकेतून केलाय. मुंबई पोलिसांनी दिशाचा सामुहिक बलात्कार आणि हत्या दडपण्यासाठी सारे साक्षी पुरावे, न्यायवैद्यक अहवाल, शवविच्छेदन अहवाल या साऱ्या गोष्टी बनावट तयार केल्या गेल्याचा दावाही सतिश सालियन यांनी या याचिकेतून केला होता.
आदित्य ठाकरेंवरही याचिकेतून गंभीर आरोप - प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या जबाबानुसार 8 जून 2020 च्या त्या रात्री दिशाच्या मालवणी येथील घरात तिच्या जवळच्या मित्रांसह एक पार्टी सुरू होती. मात्र, अचानक तिथं आदित्य ठाकरे, त्यांचा एक अंगरक्षक, सूरज पांचोली आणि डिनो मोरिया ही मंडळी दाखल झाली आणि त्या पार्टीचा माहोलच बदलला. याच लोकांनी दिशाचा सामूहिक बलात्कार केल्याचा गौप्यस्फोटही सालियन यांचे वकील नीलेश ओझा यांनी वारंवार केलेला आहे. या घटनेनंतर दिशाचं जिवंत राहणं अनेकांना त्रासात टाकणारं होतं. म्हणून तिला कायमचं शांत करण्यात आलं. या घटनेनंतर अनेक राजकारणी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अचानक सक्रिय झाले होते. या घटनेनंतर आदित्य ठाकरेंनी वरीष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी फोनवरून सतत संपर्कात होते. याशिवाय दिशाच्या जवळच्या काही व्यक्तींनाही त्यांनी अनेक फोन कॉल्स केले. दिशाच्या मृत्यूनंतर काही दिवसांनी सुशांतसिंह राजपूत याचाही मृत्यू झाला. याच कालावधीत सुशांतची मैत्रिण रिया चक्रवर्तीसोबत आदित्य ठाकरेंनी 44 वेळा फोनवर बोलणं केल्याचाही आरोप याचिकेत होता.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या - हे सर्व माहिती असुनही राज्याचे प्रमुख या नात्यानं तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, उलट घडलेली घटना, संबंधित व्यक्ती आणि भ्रष्ट अधिका-यांना पाठीशा घातलं. त्यामुळे त्यांचीही याप्रकरणी चौकशी झाली पाहिजे. आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, संबंधित पोलीस अधिकारी आणि डॉक्टर्स यांना ताब्यात घेऊन त्यांची नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग आणि लाय डिटेक्टर चौकशी होणं गरजेचं आहे. या प्रकरणी विशेष सरकारी वकिल नेमून त्यांच्या देखरेखीखाली भक्कम केस तयार करावी आणि एनआयए किंवा सीबीआयमार्फत कोर्टाच्या देखरेखीखाली हा सर्व तपास करावा या याचिकेतील प्रमुख मागण्या होत्या.
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