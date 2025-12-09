'मी माझ्या पगारावर समाधानी आहे!' नागपूरमधील शासकीय अधिकाऱ्याची नेमप्लेट ठरतेय चर्चेचा विषय
सरकारी कार्यालयात चिरिमिरी दिल्याशिवाय काम होतं नाही, अशी परिस्थिती आहे. परंतु अशा परिस्थितीत अपर आयुक्त राजेश खवले यांनी लावलेली प्लेट चर्चेचा विषय ठरली आहे.
Published : December 9, 2025 at 5:28 PM IST
नागपूर : सर्वसामान्य माणूस एखादं शासकीय काम करण्यासाठी कार्यालयात जाताना अनेकवेळा विचार करतो. सरकारी कार्यालयात कुठलंही काम वेळेत आणि चिरिमिरी दिल्याशिवाय होत नाही, अशी परिस्थिती उघडपणे बोलली जाते. परंतु शासनाचे सगळेच अधिकारी आणि कर्मचारी चिरिमिरी घेऊन काम करतात असं नाही. यामध्ये काही आपल्या पदाशी एकनिष्ठ राहून सर्वसामान्य जनतेचं काम करत असतात. अशाच एका प्रामाणिक अधिकाऱ्यानं आपल्या टेबलावर लावलेली प्लेट चर्चेचा विषय बनली आहे. त्याचं कारण म्हणजे अधिकाऱ्यानं 'मी माझ्या पगारावर समाधानी आहे!' असं लिहून एक प्रकारे भ्रष्टाचार करायला भाग पाडणाऱ्या लोकांना संदेश दिला आहे.
भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना अधिकाऱ्याचा संदेश : नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयातील एका अधिकाऱ्यानं ही प्लेट लावली आहे. नागपूर आयुक्त कार्यालयातील महसूल अपर आयुक्त राजेश खवले यांनी ही नेमप्लेट लावली आहे. 'मी माझ्या पगारावर समाधानी आहे!' असं लिहिलेली एक प्लेट त्यांनी आपल्या टेबलावर ठेवली आहे. सरकारी काम करताना अनेकजण आपली कामं ही लवकर व्हावीत, यासाठी अधिकाऱ्यांना लाच देण्याचा प्रयत्न करतात. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी महसूलचे अपर आयुक्त राजेश खवले यांनी अतिशय वेगळ्याच पद्धतीनं आपला संदेश भ्रष्टाचार करू पाहणाऱ्या लोकांना दिला आहे.
एका वाक्यानं सकारात्मक वाढली : "पाच महिन्यांपूर्वी मी माझ्या पगारात खुश असल्याची प्लेट माझ्या टेबलावर लावली आहे. या माध्यमातून मी माझ्या विभागात काम घेऊन येणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेच्या अधिक जवळ जाऊ शकलो. लोकांच्या मनात असलेली किंतु- परंतुची भावना यानिमित्तानं दूर झाली. माझ्या अधिनस्त काम करणारे इतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करू शकलो," अशी भावना राजेश खवले यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.
कोण आहेत राजेश खवले? : अमरावती जिल्ह्यातील माहुली जहांगीर या गावात राजेश खवले यांचा जन्म झाला. त्यांना सुरूवातीपासून प्रशासकीय सेवेत रुजू व्हायची इच्छा होती. त्यामुळं त्यांनी तसे प्रयत्न सुरू केले. 1998 मध्ये पदवीपर्यंतचं शिक्षण झाल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून देण्यात येणाऱ्या विविध परीक्षा दिल्या. ते सुरुवातीला मंत्रालय सहायक म्हणून रुजू झाले. त्यानंतर पुन्हा एमपीएससीची परीक्षा देऊन 2000 मध्ये उपजिल्हाधिकारी बनले.
