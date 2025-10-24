18 फूट लांब, 4 फूट उंचीचा किल्ला; कोल्हापुरात साठमारी फ्रेंड्स सर्कलने साकारली प्रतापगडाची भव्य अन् हुबेहूब प्रतिकृती
मंडळाच्या तरुणांनी आणि चिमुकल्यांनी यंदा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्यगाथेची साक्ष देणाऱ्या प्रतापगड किल्ल्याची भव्य प्रतिकृती साकारून पाहणाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
कोल्हापूर- दिवाळी सणानिमित्त पारंपरिक किल्ला बांधणीची परंपरा यंदाही कोल्हापुरात उत्साहात पार पाडली जाते. ग्रामीण भागासह शहर परिसरातही मोठ्या उत्साहात लहानगे किल्ला बांधत असतात. कोल्हापुरातील मंगळवार पेठेतील साठमारी फ्रेंड्स सर्कलने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आपल्या कल्पकतेचा अनोखा नमुना सादर केला आहे. या मंडळाच्या तरुणांनी आणि चिमुकल्यांनी यंदा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्यगाथेची साक्ष देणाऱ्या प्रतापगड किल्ल्याची भव्य प्रतिकृती साकारून पाहणाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
स्वराज्याची शान – प्रतापगड : 18 फूट लांब आणि 4 फूट उंच अशी ही किल्ल्याची हुबेहूब प्रतिकृती दोन ट्रॉली दगडांचा आणि एक ट्रॉली शाडू मातीच्या साहाय्याने साकारला गेली आहे. एक ते दीड महिन्याच्या कालावधीमध्ये 15 जणांच्या टीमने एकाग्रतेने हे काम पूर्ण केलं आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या किल्ल्यांच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत प्रेरणादायी संदेश पोहोचवण्याची परंपरा या मंडळाने जपली आहे. साठमारी फ्रेंड्स सर्कलचा सदस्य प्रथमेश अतिग्रेने सांगितले की, “यंदा देशावर झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही प्रतापगड निवडला. जसा शिवरायांनी अफजल खानाचा वध करून दहशतीचा अंत केला, तसाच आजच्या काळातही दहशतवादाचा सामना करणे आवश्यक आहे हा संदेश आम्ही जनतेसमोर ठेवत आहोत.”
किल्ल्यातील ऐतिहासिक दर्शन : या किल्ल्याच्या प्रतिकृतीमध्ये भवानीमातेचे मंदिर, राजदरबार, राजसदर, धान्य आणि दारूगोळा कोठार, गणेश मंदिर, केदारेश्वर मंदिर, सरदारांचे वाडे तसेच बुरुज आणि तटबंदी यांच्या प्रतिकृती कलात्मक पद्धतीने साकारण्यात आल्या आहेत. याचबरोबर किल्ल्याच्या पायथ्याशी अफजलखान वध, जिवा महाल आणि सय्यद बंडा यांचे दृश्य आणि रायरी युद्धाचे चित्रण यामुळे हा किल्ला अक्षरशः जिवंत इतिहास दाखवतो. पाहणाऱ्यांना जणू शिवकालीन रणभूमीतच घेऊन जाणारा हा देखावा या ठिकाणी बनवण्यात आला आहे.
प्रेक्षकांची उत्साही गर्दी : मंगळवार पेठ परिसरात उभारण्यात आलेल्या या प्रतिकृतीचा उद्घाटन सोहळा दिवाळीपूर्वीच पार पडला होता. उद्घाटनाच्या अवघ्या काही दिवसांतच कोल्हापूरकरांनी या किल्ल्याला भेट देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली आहे. लहान मुलांपासून ते वयस्कर व्यक्तींपर्यंत सर्वांना किल्ल्याच्या प्रत्येक भागात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची झलक अनुभवता येत आहे.
परंपरेतून प्रेरणेचा संदेश : साठमारी फ्रेंड्स सर्कलचे सदस्य सांगतात, “आजच्या आधुनिक युगात आपल्या गडकोटांमधून आपल्या इतिहासाची आणि संस्कृतीची ओळख जिवंत ठेवणे आवश्यक आहे. शौर्य, देशभक्ती आणि स्वराज्याचा अभिमान या माध्यमातून आम्ही प्रत्येक पिढीच्या मनात रोवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.” त्यांच्या या उपक्रमामुळे दिवाळीच्या पारंपरिक वातावरणासोबतच शिवकालीन वैभवाचा अभिमान नव्या जोमाने उजळून निघाल्याचे कोल्हापूरकरांच्या प्रतिक्रियांमधून दिसून आले.
