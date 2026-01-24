जखमी कासवाचा समुद्रात मुक्त संचार, सॅटेलाईट टॅगद्वारे कळते कासवाची दिशा
डहाणूच्या किनाऱ्यावरून समुद्रात सोडलेली 'धवल लक्ष्मी' ही मादी ऑलिव्ह रिडले कासव सध्या मध्य समुद्रात पोहोचली आहे.
Published : January 24, 2026 at 3:56 PM IST
पालघर : अरबी समुद्रालगत डहाणू इथं वन विभागांतर्गत सागरी कासव संक्रमण उपचार केंद्र आहे. या केंद्रामध्ये समुद्रात जखमी झालेल्या कासवांवर उपचार केले जातात. काही महिन्यांपूर्वी दक्षिण मध्य समुद्रात वावरणारं कासव डहाणूनजीक आढळलं. हे कासव जखमी असल्यानं त्याच्यावर उपचार करण्यात आले. त्याला फिजिओथेरपी देण्यात आली. समुद्रात ते पोहण्यास सक्षम आहे, की नाही याचा विचार करून ते समुद्रात सोडण्यात आलं.
सागरी कासव संक्रमण उपचार केंद्र : डहाणू येथील सागरी कासव संक्रमण उपचार केंद्र कासवांवरील उपचारासाठी प्रसिद्ध आहे. या ठिकाणी ओलिव्ह रीडले, ग्रीन सी, लॉगर हेड, हॉक्सबीन यासारख्या कासवाच्या प्रजाती आढळतात. असंख्य समुद्र कासवांना जीवदान देण्याचं कार्य डहाणूच्या समुद्रालगत असलेल्या कासव संक्रमण उपचार केंद्रात केलं जातं.
फिजिओथेरपीनं उपचार : दहा ऑगस्टला ओलिव्ह रिडले जातीचं कासव जखमी अवस्थेत आढळलं होतं. अशक्त व जखमी अवस्थेत कासव पाहिल्यानंतर तेथील मच्छीमारांनी वनविभागाला कळवलं. वनविभागाच्या 'रेस्क्यू टीम'नं या जखमी कासवाला सागरी कासव उपचार केंद्रात दाखल केलं. कासवावर फिजिओथेरपी तसंच अन्य औषधोपचार करण्यात आले. स्टमक ट्यूबच्या मदतीनं त्याला खाद्य देण्यात आले. जखमांवर योग्य ते उपचार आणि योग्य काळजी घेतली गेली. २९.६ किलो वजनाचे हे कासव महाराष्ट्रात प्रथमच आढळले. ते पोहण्यास सक्षम झाल्यानंतर त्याला पुन्हा समुद्रात सोडण्यात आले.
सॅटेलाईट टॅगच्या मदतीनं लक्ष : या कासवाचा समुद्रातील प्रवास कसा असेल यावर देखरेख ठेवण्यासाठी संशोधकांनी भारतीय वन्य जीवन संस्थेच्या मदतीनं सॅटेलाईट टॅग बसवला. मादी जातीच्या या कासवाचं नाव 'धवल लक्ष्मी' असं ठेवण्यात आलं. धवल कंसारा यांचं 4 फेब्रुवारी 2023 रोजी हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं होतं. त्यांची आठवण म्हणून तसंच डहाणूला असलेल्या महालक्ष्मी देवीमुळं या कासवाचं नाव धवल लक्ष्मी असं ठेवण्यात आलं. वीस नोव्हेंबरला हे कासव समुद्रात सोडण्यात आलं. धवल कंसारा यांनीच ‘ॲनिमल सेविंग ग्रुप’ स्थापन केला होता. त्यामुळं त्यांचंच नाव या कासवाला देण्यात आलं. सॅटेलाईट टॅगच्या माध्यमातूलन कासवाची अचूक दिशा कळते. सध्या ते डहाणूपासून 1847 किलोमीटर अंतरावर दक्षिण मध्य समुद्रात आहे. कासवावर बसवलेल्या सॅटेलाईटचा कालावधी एक वर्षाचा असतो. त्यातील यंत्रणा ही कासव पाण्याच्या पृष्ठभागाबाहेर पडल्यास कासवाची अचूक दिशा दाखवते.
मासेमारांच्या जाळ्यात अडकून जखमी : डॉ. दिनेश व्हिनेरकर, डॉ.जानवी जाधव, टीटीमधील प्राणी रक्षक रेमंड डिसोझा व प्रतिक वाहुरवाघ आणि 'वाईल्ड लाईफ कन्झरवेशन' आणि 'ॲनिमल वेलफिअर असोसिएशन' चे सर्व सदस्य एरिक ताडवाला, पूर्वेश तांडेल, मानद वन्यजीव रक्षक हार्दिक सोनी व संपूर्ण वन अधिकाऱ्यांनी या कासवावर उपचार करून लक्ष ठेवलं. सागरी कासव हे मुळात समुद्रात असलेला गाळ स्वच्छ करण्याचं काम करतात. अनेकदा ते मच्छीमारांच्या जाळ्यात अडकतात. अशावेळी त्यांची सुटका जाळ्यातून होत नाही. त्यांना अंतर्बाह्य जखमा होऊ शकतात. बरेच मच्छीमार वेगवेगळी जाळी वापरत असतात. त्याला 'नेक्स्ट गोष्ट जाळी' म्हणतात. श्वास घेता न आल्यानं त्यांना जखमा होतात. त्याला 'ल्फोटिंग सिंड्रोम' असं म्हणतात. त्यांच्या पोटात बऱ्याचदा प्लास्टिक दिसते.
धवल प्राणीप्रेमी : 'धवल लक्ष्मी' नावामागं एक खूप मोठी गोष्ट आहे. वन्यजीव रक्षक धवल कंसारा म्हणून नामांकित असे एक वन्यजीव प्रेमी होते. ज्या सागरी बचावासाठी व सागरी कासव केंद्र उभारणी करण्यामागं त्यांनी पहिलं पाऊल उचललं होतं. त्यांच्या आठवणी टिकून राहाव्यात म्हणून 'धवल' असं आणि 'लक्ष्मी' म्हणजे डहाणूमध्ये सुप्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर आहे. त्याला अनुसरून 'धवल लक्ष्मी' असं नाव त्या कासवाला देण्यात आलं.
